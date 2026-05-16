La Capital | Turismo | Patagonia

Un destino de la Patagonia empezó a cobrar una tasa a los turistas

El Chaltén cobra una tasa de $3.000 a turistas que visiten la localidad por el día. La medida generó debate en el sector turístico

16 de mayo 2026 · 10:29hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Chaltén comenzó a cobrar una tasa de $3.000 a turistas que visiten la localidad por el día y no pernocten en el destino

El Chaltén comenzó a cobrar una tasa de $3.000 a turistas que visiten la localidad por el día y no pernocten en el destino

La localidad de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, comenzó a cobrar una tasa a los visitantes que lleguen al destino solo por el día. La medida empezó a regir el 3 de marzo pasado y generó repercusiones entre operadores turísticos y prestadores del sector.

El Chaltén, conocido como la “capital nacional del trekking”, recibe cada año miles de viajeros atraídos por sus senderos de montaña y paisajes de la Patagonia. A partir de ahora, quienes visiten la localidad sin pernoctar deberán abonar una tasa de $3.000 por persona.

adonloscerros.jpg
Don Los Cerros Boutique, en Santa Cruz, cerca de El Chaltén.
Don Los Cerros Boutique, en Santa Cruz, cerca de El Chaltén.

El cobro alcanza a turistas que lleguen mediante excursiones contratadas, en vehículo particular o en autos de alquiler. La disposición no incluye a los pasajeros que arriben en ómnibus de línea regular.

Según se informó desde las autoridades provinciales, el objetivo de la tasa es compensar el uso de servicios urbanos por parte de los visitantes que permanecen solo algunas horas en el destino. Entre ellos se mencionan el manejo de residuos, tareas de limpieza y el uso de baños públicos.

El pago se realiza mediante código QR, y el monto establecido equivale aproximadamente al valor de dos litros de nafta súper.

La implementación generó debate dentro del sector turístico local. Mientras algunos prestadores consideran que puede contribuir al mantenimiento del destino, otros operadores advierten que podría impactar en las excursiones de un día, una modalidad frecuente entre los visitantes que recorren la región.

Noticias relacionadas
Santa Fe propone una cargada agenda cultural para los viajeros que quieran visitarla durante el fin de semana largo.

Santa Fe: recitales, paseos y escapadas urbanas para el finde patrio

Los cardones forman parte de uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino

Salta en otoño: paisajes, calma y experiencias para recorrer sin apuro

Río Negro presentó en Rosario una propuesta turística integral en una misma experiencia patagónica.

Río Negro desplegó su invierno en cuatro paisajes

Un hotel ideal para un escapada de relax, en contacto con la naturaleza.

Una pausa cerca de Rosario: escapadas de bienestar que invitan a bajar un cambio

Ver comentarios

Las más leídas

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newells por el alquiler del estadio

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newell's por el alquiler del estadio

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

Lo último

Patovicas sacaron a un excampeón con Central de un boliche tras un confuso episodio con su novia

Patovicas sacaron a un excampeón con Central de un boliche tras un confuso episodio con su novia

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Cristina Kirchner salió de su casa y las imágenes agitaron las redes sociales

Cristina Kirchner salió de su casa y las imágenes agitaron las redes sociales

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene "floja"

Desde la Cámara de Electrodomésticos señalaron que el Hot Sale empujó la demanda en las grandes cadenas, aunque con poco entusiasmo en comercios locales

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene floja
Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro
La Ciudad

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo
La Ciudad

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea
La Región

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea

El rector de la UNR criticó a Javier Milei por haberlo llamado delincuente
Política

El rector de la UNR criticó a Javier Milei por haberlo llamado "delincuente"

Santa Fe lidera el ranking de puestos de trabajo en la construcción con saldo a favor
La Región

Santa Fe lidera el ranking de puestos de trabajo en la construcción con saldo a favor

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newells por el alquiler del estadio

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newell's por el alquiler del estadio

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

El once probable de Central para la final con River y el jugador clave que recupera Almirón

El once probable de Central para la "final" con River y el jugador clave que recupera Almirón

Ovación
Newells, en su propio laberinto: sólo con fútbol podrá crecer y pagar las deudas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's, en su propio laberinto: sólo con fútbol podrá crecer y pagar las deudas

Newells, en su propio laberinto: sólo con fútbol podrá crecer y pagar las deudas

Newell's, en su propio laberinto: sólo con fútbol podrá crecer y pagar las deudas

Símbolos de Argentino y Central Córdoba se pusieron el clásico chico rosarino al hombro

Símbolos de Argentino y Central Córdoba se pusieron el clásico chico rosarino al hombro

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

Policiales
El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento
Policiales

El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

La Ciudad
Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro
La Ciudad

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene floja

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene "floja"

Magistrados de Rosario pidieron sanciones a un juez federal por descalificaciones

Magistrados de Rosario pidieron sanciones a un juez federal por descalificaciones

El once probable de Central para la final con River y el jugador clave que recupera Almirón

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El once probable de Central para la "final" con River y el jugador clave que recupera Almirón

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newells por el alquiler del estadio

Por Hernán Cabrera
Ovación

El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newell's por el alquiler del estadio

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería
Policiales

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras
Policiales

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras

La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?
La Ciudad

La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual
La Ciudad

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos
Política

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto
La Ciudad

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina
La Ciudad

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado
La Región

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado

Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta
POLICIALES

Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios
Salud

Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos
La Ciudad

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Qué es el pez pene, el extraño gusano marino que apareció en las playas de Chubut
Información General

Qué es el "pez pene", el extraño gusano marino que apareció en las playas de Chubut

Un exjugador de Racing cruzó a Di María por el descargo que hizo y dijo: Estamos al horno
Ovación

Un exjugador de Racing cruzó a Di María por el descargo que hizo y dijo: "Estamos al horno"