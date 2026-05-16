Un destino de la Patagonia empezó a cobrar una tasa a los turistas

El Chaltén cobra una tasa de $3.000 a turistas que visiten la localidad por el día. La medida generó debate en el sector turístico

El Chaltén comenzó a cobrar una tasa de $3.000 a turistas que visiten la localidad por el día y no pernocten en el destino

La localidad de El Chaltén , en la provincia de Santa Cruz , en la Patagonia , comenzó a cobrar una tasa a los visitantes que lleguen al destino solo por el día. La medida empezó a regir el 3 de marzo pasado y generó repercusiones entre operadores turísticos y prestadores del sector.

El Chaltén, conocido como la “capital nacional del trekking” , recibe cada año miles de viajeros atraídos por sus senderos de montaña y paisajes de la Patagonia. A partir de ahora, quienes visiten la localidad sin pernoctar deberán abonar una tasa de $3.000 por persona .

El cobro alcanza a turistas que lleguen mediante excursiones contratadas, en vehículo particular o en autos de alquiler. La disposición no incluye a los pasajeros que arriben en ómnibus de línea regular.

Según se informó desde las autoridades provinciales, el objetivo de la tasa es compensar el uso de servicios urbanos por parte de los visitantes que permanecen solo algunas horas en el destino. Entre ellos se mencionan el manejo de residuos, tareas de limpieza y el uso de baños públicos.

El pago se realiza mediante código QR, y el monto establecido equivale aproximadamente al valor de dos litros de nafta súper.

La implementación generó debate dentro del sector turístico local. Mientras algunos prestadores consideran que puede contribuir al mantenimiento del destino, otros operadores advierten que podría impactar en las excursiones de un día, una modalidad frecuente entre los visitantes que recorren la región.