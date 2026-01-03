Dónde ir en verano: siete playas tranquilas y naturales de la costa bonaerense

Lejos de los balnearios masivos, la región esconde lugares tranquilos, extensos y naturales, perfectos para descansar y vivir la temporada lejos del gentío.

Siete playas argentinas donde veranear y aprovechar el mar para una escapada de relax y descanso.

Cuando suben las temperaturas, muchas personas buscan destinos con menos movimiento, donde el mar y el paisaje sean protagonistas. En la Costa Atlántica bonaerense todavía existen playas que conservan un perfil más agreste, con amplios espacios de arena y menor presencia turística que las más populares y exclusivas de Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell , entre otros.

Estas opciones resultan ideales para quienes prefieren alejarse del ruido, disfrutar del sonido del mar y pasar largas jornadas al aire libre. Algunas se encuentran a pocos kilómetros de los centros urbanos , mientras que otras requieren caminos de acceso más tranquilos, lo que ayuda a preservar su carácter solitario.

A continuación, siete lugares poco concurridos que se destacan por su entorno natural y calma, perfectos para una escapada en familia durante el verano.

Ubicada al sur de Miramar, Mar del Sur conserva un espíritu de pueblo costero. Sus playas amplias invitan a caminar, descansar en la arena y tomar fotografías , lejos del turismo masivo y del gentío habitual.

Arenas Verdes

Entre Miramar y Lobería, esta localidad ofrece playas extensas y poco urbanizadas. Es una opción elegida por quienes buscan combinar mar, playa y tranquilidad, conectándose con la naturaleza y disfrutando de atardeceres amplios y sin interrupciones.

Balneario Los Ángeles

A pocos kilómetros de Necochea, se caracteriza por su bajo nivel de ocupación y su entorno natural encantador. Es ideal para quienes priorizan el silencio y los espacios abiertos de arena.

Chapadmalal

Más allá de los complejos turísticos del área, Chapadmalal conserva sectores naturales de playa agreste, con acantilados y menos visitantes, lo que lo convierte en un lugar perfecto para disfrutar del mar con calma y contemplar atardeceres inolvidables.

Punta Médanos

Cercana a San Bernardo, esta playa fusiona médanos, vegetación costera y extensiones amplias de arena. Su perfil natural la convierte en una de las más tranquilas del Partido de la Costa.

Balneario San Cayetano

Ubicado entre Mar del Plata y Miramar, ofrece un entorno rústico y poco intervenido, ideal para quienes buscan playas casi solitarias y una desconexión total.

Costa del Este

Aunque es una localidad conocida, sus sectores más alejados del centro mantienen playas silenciosas, rodeadas de bosques y con amplios espacios para disfrutar sin multitudes.

Estas playas y balnearios de la Costa bonaerense muestran que todavía es posible encontrar rincones tranquilos para disfrutar del verano, combinando mar, naturaleza y descanso. Al mismo tiempo, los destinos más concurridos ofrecen ventajas complementarias: cines, teatros, parques, juegos, centros comerciales y una amplia oferta gastronómica, lo que los hace atractivos especialmente para familias con niños.