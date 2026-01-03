La Capital | Turismo | verano

Dónde ir en verano: siete playas tranquilas y naturales de la costa bonaerense

Lejos de los balnearios masivos, la región esconde lugares tranquilos, extensos y naturales, perfectos para descansar y vivir la temporada lejos del gentío.

3 de enero 2026 · 08:50hs
Siete playas argentinas donde veranear y aprovechar el mar para una escapada de relax y descanso.

Siete playas argentinas donde veranear y aprovechar el mar para una escapada de relax y descanso.

Cuando suben las temperaturas, muchas personas buscan destinos con menos movimiento, donde el mar y el paisaje sean protagonistas. En la Costa Atlántica bonaerense todavía existen playas que conservan un perfil más agreste, con amplios espacios de arena y menor presencia turística que las más populares y exclusivas de Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell, entre otros.

Estas opciones resultan ideales para quienes prefieren alejarse del ruido, disfrutar del sonido del mar y pasar largas jornadas al aire libre. Algunas se encuentran a pocos kilómetros de los centros urbanos, mientras que otras requieren caminos de acceso más tranquilos, lo que ayuda a preservar su carácter solitario.

A continuación, siete lugares poco concurridos que se destacan por su entorno natural y calma, perfectos para una escapada en familia durante el verano.

Mar del Sur

Ubicada al sur de Miramar, Mar del Sur conserva un espíritu de pueblo costero. Sus playas amplias invitan a caminar, descansar en la arena y tomar fotografías, lejos del turismo masivo y del gentío habitual.

Arenas Verdes

Entre Miramar y Lobería, esta localidad ofrece playas extensas y poco urbanizadas. Es una opción elegida por quienes buscan combinar mar, playa y tranquilidad, conectándose con la naturaleza y disfrutando de atardeceres amplios y sin interrupciones.

Balneario Los Ángeles

A pocos kilómetros de Necochea, se caracteriza por su bajo nivel de ocupación y su entorno natural encantador. Es ideal para quienes priorizan el silencio y los espacios abiertos de arena.

Chapadmalal

Más allá de los complejos turísticos del área, Chapadmalal conserva sectores naturales de playa agreste, con acantilados y menos visitantes, lo que lo convierte en un lugar perfecto para disfrutar del mar con calma y contemplar atardeceres inolvidables.

Punta Médanos

Cercana a San Bernardo, esta playa fusiona médanos, vegetación costera y extensiones amplias de arena. Su perfil natural la convierte en una de las más tranquilas del Partido de la Costa.

Balneario San Cayetano

Ubicado entre Mar del Plata y Miramar, ofrece un entorno rústico y poco intervenido, ideal para quienes buscan playas casi solitarias y una desconexión total.

Costa del Este

Aunque es una localidad conocida, sus sectores más alejados del centro mantienen playas silenciosas, rodeadas de bosques y con amplios espacios para disfrutar sin multitudes.

Estas playas y balnearios de la Costa bonaerense muestran que todavía es posible encontrar rincones tranquilos para disfrutar del verano, combinando mar, naturaleza y descanso. Al mismo tiempo, los destinos más concurridos ofrecen ventajas complementarias: cines, teatros, parques, juegos, centros comerciales y una amplia oferta gastronómica, lo que los hace atractivos especialmente para familias con niños.

Operativo Verano en Santa Fe: más de 30 fiestas populares y eventos culturales para disfrutar en enero

Del chamamé al chorizo artesanal: la agenda completa de fiestas populares en Santa Fe 

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y cumple funciones esenciales para la salud general

Consejos para disfrutar del sol y cuidar la piel durante el verano

Postales del verano en Rosario, en La Florida

El tiempo en Rosario: el viernes trae algo de alivio, pero sigue el calor

Ola de calor. El aire acondicionado gasta hasta un 90% más energía que un ventilador.

Ola de calor: cómo enfriar la casa en verano con tres pasos simples y sin usar el aire acondicionado

