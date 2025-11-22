Buenos Aires, elegida la ciudad turística más atractiva del mundo en 2025

Más de 200 mil lectores de todo el planeta eligieron a la ciudad argentina Buenos Aires como el destino urbano más atractivo del año.

Buenos Aires fue elegida como la ciudad turística más atractiva del mundo para 2025, según los Wanderlust Reader Awards , el reconocimiento que cada año entrega la revista especializada británica Wanderlust. La elección se basa en la opinión de más de 200 mil lectores de todo el planeta y, en esta edición , llevó a la ciudad argentina al primer puesto por primera vez, luego de avanzar seis posiciones respecto del ranking anterior.

La premiación tuvo lugar en la histórica National Gallery de Londres, donde se celebró la 24° edición de estos galardones que distinguen a los destinos y operadores más valorados por la comunidad viajera internacional . En total, se registraron casi cinco millones de votos, una cifra que refleja la creciente participación de lectores interesados en premiar experiencias auténticas y memorables.

En sus fundamentos, los organizadores destacaron la “energía creativa” de los barrios porteños, el resurgimiento de las milongas y la vigorosa renovación gastronómica impulsada por una generación de cocineros que combina tradición y mirada contemporánea. También subrayaron el movimiento cultural permanente de la ciudad, visible en sus cafés históricos, sus salas de teatro y la diversidad de museos y librerías que nutren la vida urbana.

Buenos Aires ofrece una agenda activa durante todo el año: más de 7.000 espacios gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos conforman una red cultural que sorprende tanto a visitantes habituales como a quienes llegan por primera vez . Esa vitalidad fue uno de los aspectos más mencionados por los votantes, junto con la hospitalidad y la calidez de los porteños, elementos que, según la publicación, contribuyen a que la experiencia sea percibida como cercana y genuina.

Buenos Aires.jpg Buenos Aires ofrece diferentes servicios turísticos para disfrutar la ciudad en un viaje de relax.

Para las autoridades de Visit Buenos Aires, el premio funciona como un reconocimiento al trabajo de posicionamiento internacional y a la estrategia sostenida para consolidar a la Ciudad como un destino de referencia. “Este logro refleja la autenticidad de Buenos Aires y su identidad única, marcada por una gastronomía de nivel mundial, un patrimonio arquitectónico diverso y una escena creativa que no deja de crecer”, señaló Valentín Díaz Gilligan, presidente de la entidad. En la misma línea, la directora ejecutiva Karina Perticone celebró el resultado como una muestra del esfuerzo conjunto del sector público y privado.

El contexto global también favorece este tipo de distinciones: el interés por América Latina continúa en expansión y muchos viajeros buscan destinos que permitan combinar historia, cultura y vida urbana con propuestas innovadoras. En ese sentido, las ferias al aire libre, los espacios públicos renovados y la fuerza de las industrias creativas porteñas aportan un atractivo diferencial.

Wanderlust, pionera en el periodismo de viajes en el Reino Unido, reúne a una amplia comunidad de lectores y seguidores: más de 238 mil lectores activos, 200 mil seguidores en redes sociales y uno de los podcasts especializados más escuchados del mundo. A lo largo de 24 años, sus premios se convirtieron en una referencia para identificar tendencias y reconocer a los destinos más valorados.

En la clasificación general de este año, Tokio ocupó el segundo lugar y Sídney el tercero. Luego se ubicaron Ciudad del Cabo, Vancouver, Singapur, Marrakech, Río de Janeiro, Quito y Hong Kong, en una muestra del alcance global de la encuesta y de la competitividad entre ciudades de distintos continentes.

Con este nuevo reconocimiento, Buenos Aires reafirma su perfil como capital cultural de Sudamérica y como un destino que combina tradición, modernidad y una energía creativa que continúa cautivando a viajeros de todo el mundo.