La Capital | Turismo | Buenos Aires

Buenos Aires, elegida la ciudad turística más atractiva del mundo en 2025

Más de 200 mil lectores de todo el planeta eligieron a la ciudad argentina Buenos Aires como el destino urbano más atractivo del año.

22 de noviembre 2025 · 09:45hs
La mezcla de historia

La mezcla de historia, creatividad y vida callejera de Buenos Aires conquistó el primer lugar del ranking internacional.

Buenos Aires fue elegida como la ciudad turística más atractiva del mundo para 2025, según los Wanderlust Reader Awards, el reconocimiento que cada año entrega la revista especializada británica Wanderlust. La elección se basa en la opinión de más de 200 mil lectores de todo el planeta y, en esta edición, llevó a la ciudad argentina al primer puesto por primera vez, luego de avanzar seis posiciones respecto del ranking anterior.

La premiación tuvo lugar en la histórica National Gallery de Londres, donde se celebró la 24° edición de estos galardones que distinguen a los destinos y operadores más valorados por la comunidad viajera internacional. En total, se registraron casi cinco millones de votos, una cifra que refleja la creciente participación de lectores interesados en premiar experiencias auténticas y memorables.

En sus fundamentos, los organizadores destacaron la “energía creativa” de los barrios porteños, el resurgimiento de las milongas y la vigorosa renovación gastronómica impulsada por una generación de cocineros que combina tradición y mirada contemporánea. También subrayaron el movimiento cultural permanente de la ciudad, visible en sus cafés históricos, sus salas de teatro y la diversidad de museos y librerías que nutren la vida urbana.

Servicios turísticos en Buenos Aires

Buenos Aires ofrece una agenda activa durante todo el año: más de 7.000 espacios gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos conforman una red cultural que sorprende tanto a visitantes habituales como a quienes llegan por primera vez. Esa vitalidad fue uno de los aspectos más mencionados por los votantes, junto con la hospitalidad y la calidez de los porteños, elementos que, según la publicación, contribuyen a que la experiencia sea percibida como cercana y genuina.

Buenos Aires.jpg
Buenos Aires ofrece diferentes servicios turísticos para disfrutar la ciudad en un viaje de relax.

Buenos Aires ofrece diferentes servicios turísticos para disfrutar la ciudad en un viaje de relax.

Para las autoridades de Visit Buenos Aires, el premio funciona como un reconocimiento al trabajo de posicionamiento internacional y a la estrategia sostenida para consolidar a la Ciudad como un destino de referencia. “Este logro refleja la autenticidad de Buenos Aires y su identidad única, marcada por una gastronomía de nivel mundial, un patrimonio arquitectónico diverso y una escena creativa que no deja de crecer”, señaló Valentín Díaz Gilligan, presidente de la entidad. En la misma línea, la directora ejecutiva Karina Perticone celebró el resultado como una muestra del esfuerzo conjunto del sector público y privado.

Por su parte, Karina Perticone, directora ejecutiva de Visit Buenos Aires, expresó: “Este reconocimiento es un gran orgullo y un testimonio del esfuerzo continuo que realizamos para que Buenos Aires se consolide entre las principales capitales globales”.

>> Leer más: La ciudad de Buenos Aires, entre los diez mejores destinos de Sudamérica

El contexto global también favorece este tipo de distinciones: el interés por América Latina continúa en expansión y muchos viajeros buscan destinos que permitan combinar historia, cultura y vida urbana con propuestas innovadoras. En ese sentido, las ferias al aire libre, los espacios públicos renovados y la fuerza de las industrias creativas porteñas aportan un atractivo diferencial.

Wanderlust, pionera en el periodismo de viajes en el Reino Unido, reúne a una amplia comunidad de lectores y seguidores: más de 238 mil lectores activos, 200 mil seguidores en redes sociales y uno de los podcasts especializados más escuchados del mundo. A lo largo de 24 años, sus premios se convirtieron en una referencia para identificar tendencias y reconocer a los destinos más valorados.

En la clasificación general de este año, Tokio ocupó el segundo lugar y Sídney el tercero. Luego se ubicaron Ciudad del Cabo, Vancouver, Singapur, Marrakech, Río de Janeiro, Quito y Hong Kong, en una muestra del alcance global de la encuesta y de la competitividad entre ciudades de distintos continentes.

Con este nuevo reconocimiento, Buenos Aires reafirma su perfil como capital cultural de Sudamérica y como un destino que combina tradición, modernidad y una energía creativa que continúa cautivando a viajeros de todo el mundo.

Noticias relacionadas
La aerolínea lanza promociones en los nuevos vuelos que conectarán las capitales Buenos Aires y Madrid.

Una nueva aerolínea sacude el mercado con la ruta Buenos Aires-Madrid

Ignacio Fleming, gerente general de Turismo Carey, cuenta cómo cambiaron las tendencias de viaje a lo largo de los años.

Cómo cambiaron las tendencias, los destinos y la forma de viajar

Un paraíso de aguas turquesas y lujo sereno, donde Riu Atoll y Riu Palace Maldivas combinan naturaleza, confort pensadas para desconectar por completo.

Dormir sobre el mar: un sueño posible en Maldivas

El Azur Hotel & Spa afianza su compromiso sustentable.

El hotel boutique de Córdoba que es pionero en turismo sustentable con energía solar

Ver comentarios

Las más leídas

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Lo último

Comenzó la construcción del nuevo edificio de la escuela secundaria de Roldán

Comenzó la construcción del nuevo edificio de la escuela secundaria de Roldán

La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste

La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

En una causa por asociación ilícita un joven contó como, con 14 años, comenzó a vender drogas para una banda que operaba en Rosario y localidades cercanas

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
La Ciudad

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados
La Ciudad

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Ovación
Central: del festejo del título al cueste lo que cueste el domingo en la cancha, con el once probable
Ovación

Central: del festejo del título "al cueste lo que cueste" el domingo en la cancha, con el once probable

Central: del festejo del título al cueste lo que cueste el domingo en la cancha, con el once probable

Central: del festejo del título "al cueste lo que cueste" el domingo en la cancha, con el once probable

Asociación Rosarina de Fútbol: Mitre llegó a primera y Pérez sigue de festejo

Asociación Rosarina de Fútbol: Mitre llegó a primera y Pérez sigue de festejo

Newells: entre técnicos y mánagers, el ciclo Astore probó con 20 nombres y casi nada funcionó

Newell's: entre técnicos y mánagers, el ciclo Astore probó con 20 nombres y casi nada funcionó

Policiales
La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Te hice pica, un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

"Te hice pica", un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

La Ciudad
Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón
Ovación

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición
La Región

Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones
La Ciudad

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos
Policiales

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes
Policiales

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe
POLICIALES

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008
La Ciudad

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa
Policiales

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi
POLICIALES

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi

Llega el Gran Día de McDonalds: la jornada solidaria para transformar realidades
Información General

Llega el "Gran Día" de McDonald's: la jornada solidaria para transformar realidades

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Policiales

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres
La Ciudad

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres