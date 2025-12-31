La Capital | Ovación | Central

Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

El Canalla ganó los dos clásicos, volvió Ángel Di María, clasificó a la Libertadores y fue campeón de la Liga. Lo malo: le faltó final en ambos torneos

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

31 de diciembre 2025 · 06:00hs
El plantel de Central celebra la obtención de la Liga 2025 que le otorgó la Liga Profesional.

Central dejó atrás un 2025 que tuvo de todo, desde la consolidación como equipo, el protagonismo como bandera, la clasificación a la Copa Libertadores y el campeonato que la Liga Profesional le otorgó por ser el equipo que más puntos sumó en el año, hasta las tempranas eliminaciones en los torneos Apertura y Clausura. Pero hubo mucho más. El regreso de Ángel Di María fue lo más trascendente y, otra vez, los dos clásicos ganados. Todo eso incluyó para el Canalla este año que en un abrir y cerrar de ojos pasará a ser parte del pasado.

Ariel Holan supo hacer de Central un equipo competitivo, que se hizo fuerte de local y con capacidad de no dejarse llevar por delante cuando le tocaba ir como visitante.

En la primera mitad de año el Canalla fue el equipo que más puntos sumó en la acumulada, perdiendo un solo partido en la fase regular, frente a Boca. Imposible obviar lo que fue el primer clásico del año, en el Parque, donde Central volvió a hacer de las suyas con una victoria clave por 2 a 1, con tantos de Gaspar Duarte y Jaminton Campaz.

Sin dudas el gran trago amargo fue la eliminación en cuartos de final, ante Huracán, luego de haber dejado en el camino a Estudiantes en octavos. La ilusión era enorme y por eso la derrota contra el Globo caló hondo. Todos imaginaban un Central llegando más lejos, especialmente porque definía siempre de local.

El momento más esperado en Central

El receso sirvió para que todo Central viviera uno de los momentos más esperados por los hinchas: el regreso de Di María. Sin que nadie lo imaginara, el 29 de mayo el club sorprendió con un video en redes sociales anunciando la vuelta de Fideo, después de 17 años dando vueltas por el mundo. Semanas después, el 7 de julio, fue presentado oficialmente como refuerzo. “Sólo me falta ser campeón con Central”, dijo en ese salón Centenario del Gigante totalmente expectante.

Centra2SSM
Di María impacta de zurda y la clava en el ángulo para que todo Central celebre en un nuevo clásico.

Salió inmediatamente a la cancha, en la primera fecha del Clausura, contra Godoy Cruz. En la previa ingresó solo y recibió la ovación del estadio. Un debut soñado, pero no pleno: marcó de penal, pero el equipo no pudo pasar del empate.

De ahí en más el Clausura tuvo vaivenes en el inicio, pero con pasos firmes. Triunfazo nuevamente en el clásico, esta vez en el Gigante, con un tiro libre formidable de quien estaba escrito que debía ser el héroe: Ángel Di María.

Un invicto que se extendió en el tiempo y que, sumado a los números del Apertura, llegó otro de los objetivos planteados: la clasificación a la Copa Libertadores.

Cuando parecía ir viento en popa, llegó el reconocimiento de la Liga Profesional: Central campeón a pocos días del choque ante Estudiantes, el pasillo de espaldas, la derrota y la eliminación en los octavos de final.

Eso “no gustó”, dijo Gonzalo Belloso, y por eso no le renovaron contrato a Holan. Siguió la llegada de Almirón, para cerrar un año en el que a Central le faltó final en ambos torneos, aunque en el balance final haya sido un muy buen 2025.

1- El primer clásico, triunfo de visitante

En la sexta fecha del Apertura, Central pegó el primer grito del año. Ganó el clásico de visitante por 2 a 1 con goles de Gaspar Duarte y el colombiano Jaminton Campaz.

Cen1CML
Campaz anotó de cabeza en el primer clásico del año. El Canalla festejó de visitante.

2- Rápida eliminación en el Apertura ante Huracán

Después de una gran fase de grupos, el Canalla venció a Estudiantes por los octavos de final, pero su ilusión se frenó en cuartos. En el Gigante, el equipo de Ariel Holan cayó frente a Huracán.

Cen2LV
Malcorra sufre la eliminación a manos de Huracán en el torneo Apertura.

3- El regreso soñado de Ángel Di María

El sueño hecho realidad. Ángel Di María fue presentado como refuerzo después de una larga espera. Fideo venía de jugar el Mundial de Clubes con Benfica. Un día que quedará guardado en la memoria.

Cen3VB
Ángel Di María fue presentado en el Gigante como refuerzo, en un regreso soñado en Arroyito.

4- El primer partido de Angelito, con gol incluido

Después de 17 años, Di María volvió a ponerse la camiseta de Centra. Fue por la primera fecha del Clausura, ante el empate 1 a 1 ante Godoy Cruz. El tanto del Canalla, Fideo, de penal.

Cen4CML
El reestreno de Di María en Central fue con gol incluido, ante Godoy Cruz.

5- "Fideazo" para un nuevo triunfo clásico

El segundo clásico del año fue de ensueño para Central. No sólo por el triunfo, sino porque el mismo se dio por la mínima con un golazo de tiro libre de Di María de casi 30 metros. Una alegría gigante para el Canalla.

Cen5SSM
El segundo clásico del año fue propio de un cuento de Fontanarrosa. Triunfo de Central con gol de Di María.

6- Directo a la fase de grupo de la Libertadores

En el medio partido que tenía pendiente contra Sarmiento, Central ganó 1 a 0 con gol de Di María, de penal, y con esos tres puntos se aseguró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Cen6MB
El Canalla se aseguró un lugar en la Copa Libertadores. Fue tras el triunfo frente a Sarmiento.

7- El anuncio de un Gigante más grande

Con un video muy emotivo, Central anunció una de las obras más importantes de los últimos tiempos: la construcción de la tercera bandeja, sobre la platea del río. Ya vendió todos los palcos con los que la financiará.

Cen7
El club anunció la ampliación del Gigante. Se viene la soñada tercera bandeja.

8- Central campeón de la Liga 2025

El 20 de noviembre, antes del partido ante Estudiantes por los octavos de final, la Liga Profesional proclamó a Central campeón de la Liga 2025 por ser el equipo que más puntos sumó en el año. Una decisión que generó polémica.

Copa
Broun, Holan, Di María, Cristinziano y Belloso tras recibir el trofeo de la Liga 2025.

9- El pasillo de la discordia y eliminación en el Clausura

Tres días después de ser designado campeón, Central afrontó el choque con Estudiantes por los octavos de final y fue eliminado en los 90 minutos. En la previa, el pasillo de espaldas por parte de los jugadores del Pincha.

Cen9
Central ingresa a la cancha, con los jugadores de Estudiantes de espalda. El Canalla ese día quedó eliminado.

10- La salida de Holan, la bienvenida a Almirón

El 15 de diciembre Jorge Almirón fue anunciado como nuevo entrenador de Central. Cuatro días antes, en una decisión que llamó la atención, la dirigencia informó que no se le renovaría el contrato a Holan.

Cen10
Jorge Almirón es el nuevo entrenador de Central. Asumirá el próximo 4 de enero.

