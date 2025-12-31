Es rosarina, conductora de camiones y demanda a una firma de colectivos por discriminación laboral

La conductora Dolores Guldris inició una acción de amparo colectivo por cuestiones de género en el transporte de larga distancia. Los ejes de la denuncia

Dolores transportaba combustible en un camión cisterna en una de sus experiencias arriba de un camión.

Una mujer conductora de Rosario, Dolores Guldris , presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal del Trabajo por presunta discriminación en un proceso de selección de conductoras de la empresa Chevallier . Es por eso que el fuero federal pidió la colaboración del Ministerio Público de la Defensa para convocar a todas las mujeres que hayan sido discriminadas a la hora de ocupar un puesto de trabajo en un ámbito de la conducción de colectivos. El Concejo Municipal acompaña el reclamo de la rosarina.

La rosarina inició la demanda en abril de 2025 y ya pasó por tres procesos a la espera de una sentencia. En esa solicitud, el MPD exigió al fuero laboral Nº22 "el cese de prácticas que discriminan a las mujeres" y "medidas de acción positiva para reparar los efectos discriminatorios" en ese ámbito de la conducción de colectivos.

Todo comenzó en abril de 2023, cuando una mujer del área de recursos humanos de la empresa de transporte se contactó con Guldris a través de la red de empleo Linkedin por su exitoso rendimiento en un concurso de Scania y su pasión por la conducción de camiones, a partir de una nota publicada por La Capital .

En esa propuesta, realizada por una mujer del área de personal, le proponían a Guldris y otras tres conductoras la posibilidad de ingresar a formar parte de la flota de conductoras, según consignó la conductora a este medio.

Así fue que se sometieron a los exámenes de manejo y destrezas en un circuito de larga distancia, que comprendía autopistas y autovías concurridas de Capital Federal.

"De las cuatro aspirantes, yo era la única de Rosario. A todas nos fue muy bien: pasamos la entrevista, el psicofísico y la prueba de manejo. Sin embargo, nos sorprendió porque después nos enviaron un mensaje para decirnos que lamentaban la decisión, pero no iban a poder contratarnos", comentó la choferesa.

"No había nada que indicara que yo no estaba capacitada para manejar un colectivo de larga distancia", aseguró Guldris, quien además es conductora profesional habilitada, titular de licencias nacionales para el transporte de pasajeros y cargas, con formación específica y acreditada en conducción profesional.

Su palmarés, además, incluye capacitaciones oficiales promovidas por el Estado y organismos especializados del sector. Además, se encuentra inscripta, desde el año 2021, en el Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo (Remacc).

Así las cosas, también trascendió que la empleada del área de RRHH que había impulsado el proceso de selección de conductoras "renunció" a su cargo.

dolores camionera 2.jpg Dolores Guldrís y una postal que la define: en la ruta y al volante de un camión

Mientras tranto, el organismo público federal solicitó a la actual Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) las altas y bajas de Chevallier. Y se comprobó que durante todo ese lapso habían contratado sólo a varones y ninguna mujer.

Más allá de todo esto, la empresa —a través de un representante legal— negó de manera rotunda la posibilidad de haber incurrido en un acto de discriminación o contratación de manera arbitraria y que la demanda interpuesta por Guldris de manera colectiva "se sostiene en la incomprensible voluntad de inventar un reclamo", y que "resulta totalmente alejada de los hechos reales" planteados por la conductora rosarina.

Sin embargo, tanto Guldris como el MDP pudieron constatar que un mes después de la denuncia presentada en la Justicia Federal del Trabajo "la empresa contrató a una mujer", lo cual elevó las suspicacias de la querella en pleno proceso judicial.

Declaratoria del Concejo

Mientras el proceso judicial sigue su curso con producción de pruebas y análisis de las mismas, la concejala del bloque Iniciativa Popular Fernanda Gigliani presentó un proyecto de acompañamiento institucional para respaldar a Guldris en su derrotero en el fuero deferal laboral contra Chevallier, con una clara intención de sentar precedentes.

Es por eso que el Palacio Vasallo aprobó la iniciativa y reafirmó su compromiso institucional con la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto de los derechos laborales, como así también con el fortalecimiento de políticas públicas y programas locales orientados a la incorporación laboral de mujeres en todos los sectores.

Datos esclarecedores

Desde el MPD nacional indicaron que la empresa "tiene un 0% de mujeres conductoras", pese a que después de la difusión del caso expuesto y denunciado por Guldris contrató a una choferesa.

Según informes de ARCA (ex Afip), en agosto de 2019 su planta de choferes estaba compuesta por 416 varones y ninguna mujer. Para marzo de 2024, la situación era idéntica: sólo 291 varones.

dolores camionera.jpg Dolores es conductora profesional desde los 24 años.

La exclusión es una tendencia en el sector de transporte interjurisdiccional. En 2019, apenas un 0,25% de los puestos de conducción eran ocupados por mujeres (73 de un total de 29.444).

También apuntaron que "la desproporción es aún más evidente al contrastarla con el mercado laboral general, donde las mujeres ocupan el 43,4% de los puestos de trabajo en Argentina".

Consignaron, además, que cualquier argumento sobre una supuesta "falta de interesadas" es refutado por el Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo (Remacc), que a nivel nacional cuenta con 645 mujeres inscritas (272 en el Amba y 373 en el resto del país), demostrando una clara vocación y disponibilidad para ocupar estos puestos.

Esta abrumadora evidencia fáctica encuentra un sólido respaldo en los fundamentos jurídicos que rigen la igualdad en el acceso al empleo, sostuvo el organismo con jurisdicción nacional.