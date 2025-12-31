La Capital | La Ciudad | maltrato animal

Maltrato animal: Este año el municipio de Rosario intervino en más de 1.300 casos

El número triplica las actuaciones del año pasado. El aumento se debe a que la población denuncia más el maltrato animal y hay más capacidad de respuesta

Carina Bazzoni

Carina Bazzoni

31 de diciembre 2025 · 06:30hs
Hace un mes, los inspectores de la Oficina Municipal de Protección y Bienestar Animal llegaron a una casa de la zona norte de la ciudad. Encontraron a una perra con cinco cachorros, todos en muy mal estado, flaquísimos, sin vacunas. Los veterinarios certificaron la situación de maltrato animal y decidieron retirarlos del lugar, además de labrar las actas de infracción a su cuidador. Actualmente los seis animales tienen un hogar.

La historia es una de las tantas que circulan por oficina que interviene ante denuncias de vecinos y entidades proteccionistas por situaciones de maltrato, desnutrición o abandono. En la gran mayoría de los casos, los alertas involucran a perros, gatos o aves que viven en hogares particulares, pero también alcanzan criaderos clandestinos o comercios sin habilitación.

Este año, desde la dependencia municipal se intervino en 1.337 situaciones relacionadas con maltrato animal y se concretaron 205 rescates. Las cifras casi triplican las actuaciones realizadas el año pasado, cuando los inspectores respondieron a 430 denuncias, rescatando 175 perros, gatos y otras especies como aves, patos, cerdos, caballos o cabritos y animales silvestres.

"No es que este último año hayan crecido las situaciones de maltrato o abandono animal. Lo que se incrementó, afortunadamente, es la conciencia de la población, por lo que estas situaciones son más visibles y generan más denuncias y más capacidad de abordaje de estas situaciones", asegura Sabrina Latino, responsable de la Oficina Municipal de Protección y Bienestar Animal.

El área integra la Secretaría de Control y Convivencia del municipio y cuenta con dos inspectores, especializados y capacitados para rescates, un veterinario y dos personas encargadas de administración que trabajan en red con el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), el Centro de Adopción Municipal y las asociaciones protectoras de animales.

Toda una estructura de profesionales, personas y espacios de alojamiento que se pone en movimiento cada vez que se genera una denuncia.

Rosario, ciudad pionera

Rosario es una ciudad pionera en su legislación sobre cuidado animal. En 1992, prohibió por ordenanza el sacrificio de animales domésticos. Dos años más tarde fue declarada por decreto "Ciudad no eutanásica". Recién en 2013, la provincia reafirmó la prohibición del sacrificio de perros y gatos.

También fue una de las primeras ciudades del país en prohibir la actuación de circos con animales o la organización de jineteadas. Y en el nuevo Código de Convivencia de 2021 contiene todo un capítulo dedicado a la protección animal.

Allí se sanciona la "venta, tenencia, traslado, acopio, y cualquier omisión de los recaudos de cuidado", "mantener animales no humanos en instalaciones o en espacios inadecuados, sin las condiciones reglamentarias, y sin respeto a su bienestar, salud e higiene", el abandono o la falta de vacunación antirrábica, entre otros.

Rosario es también es una ciudad muy mascotera. De acuerdo al censo realizado por la la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario. El 60% de los hogares rosarinos tiene un perro o gato por una cuestión esencialmente afectiva. En los hogares donde existen animales de compañía, el 33,8% tiene perros solamente, el 12,4% solo gatos y el 12,9% ambas especies.

Detrás de las denuncias

En ese contexto trabaja la Oficina Municipal de Protección y Bienestar Animal. "Detrás de cada una de las intervenciones hay mucho trabajo, tanto de la ciudadanía, que se involucra en este tema, como de las organizaciones que colaboran para buscar un nuevo destino para ese animal. Por eso pudimos este año extender y ampliar los operativos", destaca Latino.

La labor de la oficina comienza en las denuncias que se realizan al 147 sobre situaciones de maltrato animal. Entonces inspectores y veterinarios concurren al lugar, evalúan la situación que muchas veces se vislumbra en las malas condiciones de salud, higiene o permanencia en lugares inadecuados.

Entonces, proponen a los dueños de los animales lo que denominan un "plan de mejoras", que incluye sugerencias de castración y atención sanitaria, entre otras cosas.

Se hace un seguimiento de los animales y, si su situación no mejora, se produce el rescate para poner el animal a resguardo y recuperarlo en un hogar de tránsito, hasta buscar una adopción definitiva.

"Son casos extremos, cuando los animales están muy debilitados o están en un criadero ilegal o expuestos en un comercio. Animales que no están asistidos médicamente, no están bien nutridos o permanecen atados, sin lugar de resguardo o sin agua a disposición", enumera la responsable de la oficina.

En el caso de tratarse de animales silvestres, se da también intervención a la Brigada de Rescate Animal de la Policía de la provincia y al Ministerio de Ambiente santafesino.

En algunos casos también recurren a la Justicia. Por ejemplo, cuando no hay forma de acceder al domicilio se pide una orden de allanamiento, o cuando se encuentran casos extremos de maltrato se presenta una denuncia para que se investigue la responsabilidad penal.

Pero lo más importante, destaca Latino, es prevenir estos casos. Por eso, este año se intensificaron las charlas en escuelas y vecinales sobre tenencia responsable de animales. "Para terminar con el maltrato es fundamental que la gente se involucre y se comprometa con este tema", asegura.

Las denuncias por maltrato animal pueden realizarse a la línea gratuita 147 de la Municipalidad de Rosario. También a través de la página web del municipio y del Munibot (+ 549 341 440147) o bien comunicarse con la Oficina de Bienestar Animal ([email protected]).

