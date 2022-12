"Necesitamos una pedagogía de la lectura literaria para nativos digitales"

Francisco Romero - Culturicidio

“La pandemia hizo mucho daño”, advierte el docente sobre un tiempo al que define como “una experiencia civilizatoria casi en tiempo real, donde leíamos y escribíamos todo el tiempo, sobre todo desde las redes sociales, pero el tema es que con qué caudal de palabras y de experiencias lectoras nos acercamos a comunicarnos en ese tiempo tan delicado”.

“Ahí notamos esto que dice Emilia Ferreiro del neoanalfabetismo, es decir, la falta de lectura literaria y de lectores literarios que hay en los nativos digitales, que hace que se haya empobrecido notablemente la comunicación y la reflexión sobre la experiencia”, dice Romero.

—¿De qué forma se vio esa dificultad?

—Estábamos viviendo en tiempo real por un lado la incertidumbre frente al confinamiento. Frente a esa realidad no había casi reservas argumentativas e intelectuales como para filtrar la catarata de informaciones, muchas veces falsa, acerca de lo que estábamos viviendo. Todas las teorías conspirativas estaban habilitadas, se hablaba de la infodemia y éramos seres atravesados por una multitud de datos. Y pasamos a ser la materia prima de los grandes ganadores de la pandemia, que son las plataformas digitales sin las herramientas necesarias para discernir. Por lo tanto, en ese estado de emoción en que somos atraídos por las redes sociales, nos manejamos en el terreno de los prejuicios, entonces más que leer la realidad fuimos leídos a través de la realidad. Nos volvimos torpes en las conversaciones. Pienso que esa primera tesis de algunos neohumanistas muy optimistas de que íbamos a salir mejores de la pandemia y lejos de cumplirse salimos con un empobrecimiento de la experiencia.

—¿Y a nivel educativo?

—Ese es otro dato: la falta de experiencia durante casi dos años de las infancias y de las adolescencias en espacios de socialización como las escuelas. No se puede sustituir a la escuela pública, hay algo del orden de la experiencia social que quedó anulado. Ese espacio en donde se discute y reflexiona sobre el espesor y el valor de la palabra estuvo congelado. Hay otro problema fuera de la experiencia de los que tuvieron la posibilidad de acceder al Meet, al Zoom o al WhatsApp: casi la mitad de la población adolescente de la escuela pública de América del Sur, lo cual incluye a la Argentina, desertó durante la pandemia. Estamos hablando de un drama gigantesco solamente comparable a lo que acontece en un escenario de guerra. La falta del otro o los otros en la conversación, que también es dadora del sentido del lenguaje. Y la falta de maestros y maestras para generarte las condiciones para el aprendizaje. Nuestro problema se ha duplicado porque hay mayor intervención individual en situaciones de lectura. Frente a una realidad que se ha transformado brutalmente, donde en dos años se ha pegado un salto científico abrumador, nosotros somos más rústicos para la comunicación. Porque ese neoanalfabetismo de que hablaban Emilia Ferreiro, Silvia Castrillón o Mempo Giardinelli se ha intensificado. Hay buenas señales en cuanto a que volvió el Plan Nacional de Lectura con la entrega de cuatro libros a cada niño de la escuela primaria. Veo ahí un salto importante en cuanto a que mejoraron las condiciones materiales en las aulas. Lo que me parece es que todavía estamos en deuda con que mejoren las condiciones simbólicas. Necesitamos una pedagogía de la lectura literaria para nativos digitales. Sin la literatura es imposible reconstruir una organización de la palabra, de la oración, del párrafo. Sin construir ese esquema se podrá leer o escribir, pero no se va a enseñar a pensar. La lectura literaria propicia la organización del pensamiento. Necesitamos que en la formación docente pensemos en nativos digitales neoanalfabetos del mundo literario.

—Con respecto a la primera infancia, Oscar Yaniselli —profesor en letras y especialista en pedagogía y políticas de la lectura— citaba hace poco a una escritora norteamericana que decía que los chicos que en los primeros años no habían participado de prácticas lectoras cuando lleguen a los 5 años van a haber escuchado 5 millones de palabras menos que los otros.

—Exactamente. Hoy se sabe que se triplica la cantidad de megabites que utilizan las neuronas cuando se lee en relación a cuando se asiste a un evento audiovisual. Esa cantidad de palabras que ingresa en la mochila mental de cada niño o niña antes de los cinco años le construye lo que se llama el palacio mental alfabetizador. Vos tenés palabras rodeándote y que van circulando. Bueno, eso que es como un sustrato indirecto e inconsciente que cuando uno va estructurando el lenguaje esas palabras aparecen y se van encastrando como si fueran legos. Porque la familiaridad con la que en tu casa asististe a conversaciones, el buen leer y escuchar, genera también que se sepa escuchar, se sepa hablar y leer. Pero cuando eso no existe en hogares desestructurados, fragmentados y asolados por necesidades laborales hace que la escuela sea la ocasión. Necesitamos pensar que la escuela antes de la pandemia ya estaba atrasada en relación a la sociedad que había sido transformada abruptamente. La pandemia nos obliga a plantear que todos tenemos el síndrome pandémico, que fuimos violentados por una experiencia que nos volvió más impacientes y un poco más torpes socialmente, con más necesidades afectivas. Y la escuela tiene que pensar en esas nuevas infancias y adolescencias pero instrumentalmente, como necesitadas de una nueva alfabetización. Algo que para la escuela debe ser la función social del siglo XXI. Esto es clave: volver al ABC y construir una pedagogía escolar para nativos digitales partiendo de la literatura. Ahora, para eso hay que resetear muchas cosas, particularmente la formación docente.

70274077.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

—¿De qué forma se debe avanzar en estas reformas?

—Se habla mucho de planes quinquenales, pero no siempre planes quinquenales para la educación. Habría que hacer acuerdos nacionales. Primero, nacionalizar la experiencia. El estallido que tuvo nuestro sistema educativo en 24 jurisdicciones es una locura. Hay que volver, más allá de las características regionales de cada provincia, a acuerdos de qué tienen que leer los niños de la primaria, cuáles son los textos indispensables para los chicos y cuáles con los que tiene que llegar un docente al aula para ser lector. Porque no convierte en lector un docente no lector. Para generar pasión lectora o para generar lectores tiene que haber al frente de las aulas docentes lectores. Cuáles son los acuerdos institucionales que deben validar que un docente egrese de su profesorado de nivel inicial, primaria o secundaria. La ley nacional de educación es muy buena, pero necesitamos construir propuestas pedagógicas de definan cuáles son las funciones de cada nivel. Lo que llamamos la trayectoria alfabetizadora. Son acuerdos muy concretos, pero esos acuerdos mínimos tienen que ser compromisos nacionales que respeten todas las jurisdicciones y validados por un Consejo Federal vinculante. Cada vez llenamos a la escuela de más cosas, pero abandonamos lo esencial.

"Sin la literatura es imposible reconstruir una organización de la palabra, de la oración. Sin ese esquema no se va a enseñar a pensar” "Sin la literatura es imposible reconstruir una organización de la palabra, de la oración. Sin ese esquema no se va a enseñar a pensar”

—Este año se difundieron los resultados de las pruebas Aprender, que marcaban una baja en las cifras de lectura. ¿Cuál es tu mirada?

—Son profecías autocumplidas, porque en realidad no se puede esperar otra cosa después de estos dos últimos años de ausencia de experiencias escolares. Siento que a veces hay planes de política socioeducativa muy buenos, lo que no hay es un proyecto pedagógico nacional para la Argentina del siglo XXI. La Argentina necesita un gran congreso pedagógico nacional y de una definición no coyuntural. Pensarse de acá a diez años. No se puede transformar la realidad de las aulas si no se transforma la realidad de la formación de los docentes. Seguimos pensando en planes sin transformar la matriz de la formación docente. Si no se transforman los paradigmas que sostienen representaciones y las prácticas en las aulas vamos a hacer “como sí”. Y en educación no se puede avanzar con parches. Los grandes problemas deben ser abordados con soluciones excepcionales para tiempos excepcionales.

tete romero.jpg

Los recomendados

—¿Cuáles son tus libros imprescindibles para quienes estén interesados en fomentar el hábito de la lectura?

—De mi coterráneo y amigo Mempo Giardinelli el libro Volver a leer, cuyo subtítulo es maravilloso: “Propuestas para ser una nación de lectores”. Tiene un anexo con propuestas para bibliotecarios que es fantástico. También El derecho a leer y a escribir de la colombiana Silvia Castrillón. La gran ocasión, un clásico que se puede googlear de Graciela Montes. También quiero mencionar un trabajo formidable que están realizando Oscar Yaniselli y Natalia Porta López que pronto va a salir sobre la experiencia de las Abuelas Cuentacuentos. Son las que nos enseñaron el infinitivo dar de leer, como el dar de comer. Y de Emilia Ferreiro hay un texto maravilloso que es Pasado y presente en los verbos leer y escribir. Es un clásico de la mayor especialista de alfabetización, que tiene sus años pero que no perdió vigencia.