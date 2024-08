Milei se abraza a su manual y silencia las alarmas de la política

En esas jornadas críticas para el gobierno, las más difíciles desde el naufragio de la primera versión de la ley Bases, el ala política encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apareció completamente desdibujada, entre la resignación y la falta de órdenes.

Milei todavía no pasó su primer invierno y el dispositivo político ya está resquebrajado. Se peleó con su vice, el bloque de Diputados está detonado y ¿ex? aliados como Mauricio Macri están dispuestos a votar en contra del gobierno.

Por lo pronto, el recuerdo fresco de las últimas dos presidencias fallidas y la baja de la inflación son las piezas que sostienen el Jenga libertario.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mauriciomacri/status/1826937984962208105&partner=&hide_thread=false La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 23, 2024

Esta semana mostró a Macri dispuesto a sacudir el andamiaje político de Milei y exhibir su capacidad de daño. La relación entre ambos adquiere la dinámica de una paritaria, en la que el líder del PRO recurre al viejo método vandorista de golpear para forzar una negociación en mejores condiciones.

Eso no significa que la estrategia del jefe de gobierno porteño sea exitosa. Por ahora Milei se niega a un acuerdo integral con el PRO y el visto bueno de Macri al veto de Milei le generó un foco de conflicto con su bloque de senadores.

El presidente busca un objetivo razonable: construir un acuerdo con Macri pero no quedar prisionero del exjefe de gobierno porteño.

Macri apela a la teoría del cerco y pretende romper el triángulo de hierro. Quiere correr a Caputo junior. Milei lo respalda, aunque Nicolás Posse puede dar fe de que el execonomista de la Corporación América puede mandar a la guillotina hasta a sus amigos más cercanos. Para Milei, salvo con su hermana, los vínculos no son sólidos sino líquidos.

El futuro de Santiago Caputo

Conocedores del mundo libertario consideran que Caputo tiene los días contados en la corte de Milei. “Le soltaron la mano, pero va a seguir un tiempo. Es otro zombi más del gobierno. O hacés campaña, o hacés política, o hacés negocios. Si querés hacer las tres cosas la chocás”, advierten.

Según cuentan, un capítulo de la disputa en el seno del gobierno se relaciona con los seguros de los organismos estatales. El mismo barro en el chapoteó Alberto Fernández y que lo llevó a los tribunales de Comodoro Py antes de la denuncia por violencia de género.

image.png

De todos modos, por sus ramificaciones en el organigrama estatal y su influencia decisiva en la toma de decisiones —que excede la asesoría comunicacional— la salida del joven Caputo del gobierno significaría el fin del gobierno de Milei tal como fue concebido. Sería resetear la administración libertaria y volver al estado de fábrica.

La economía tampoco es una fuente de buenas noticias. El Indec informó esta semana que la actividad económica cayó en junio 3,9% en la medición interanual y retrocedió 0,3% en la desestacionalizada. Además, en la comparación respecto al mismo período de 2023 se desplomaron sectores clave como construcción (-23,6%), industria (-20,4%) y comercio (-18,6%).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/INDECArgentina/status/1826333550175801813&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

La actividad económica cayó 3,9% interanual en junio de 2024 y 0,3% respecto de mayo https://t.co/xV0kVHJIMd pic.twitter.com/Fvxjfws60M — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 21, 2024

Las diferencias con Pullaro y Javkin

En ese contexto inquietante para el gobierno aterrizó Milei en la ciudad para el acto de la institución emplazada en Corrientes y Córdoba.

Allí se escucharon dos melodías diferentes. El titular de la Bolsa, Miguel Simioni, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin tocaron las notas del federalismo, la producción y el consenso. Milei apeló al conflicto, la chicana y el fiscalismo. El contraste resultó disonante como una banda de heavy metal en el cierre del festival folklórico de Cosquín.

“Tanto en las formas como en el discurso Milei busca diferenciarse todo el tiempo de los estereotipos de los que nos trajeron acá. No le importan los gestos institucionales ni la audiencia, sabe que todos los que están ahí a la primera de cambio se lo van a llevar puesto si es necesario, y lo van a querer o no según los resultados que consiga”, dice un consultor que presta servicios en el oficialismo santafesino.

Milei se mueve como un rockstar. Llega al lugar donde dará el show, espera en un lugar reservado, sale a escena y cuando termina su performance se va. Los rituales de la política le resultan ajenos.

Embed - Javier Milei en Rosario

“Fue un discurso sin contexto. Quizás uno esperaba alguna mención al agro, pero no sorprendió. No mencionó a la Bolsa ni a Rosario. No registra, no tiene nada de un político convencional”, dicen en el Palacio de los Leones.

>> Leer más: Ni un feliz cumpleaños: Milei no le devolvió ninguna redonda al agro en la Bolsa

“Maxi tuvo un mensaje más de presidente, no porque lo que busque sino porque fue más claro en cuál es el modelo que concibe. Milei vino a lo porteño, dio una clase de macroeconomía y se fue”, plantean en la Casa Gris.

Tanto Pullaro como Javkin se ven entrampados. Milei terceriza la gestión, pero no la decisión política. El gobernador y el intendente se reúnen con funcionarios que no resuelven.

Cerca del nacido en Hughes se muestran preocupados. “Milei se ocupa de la macro, pero nadie resuelve problemas. Las bombas le van a empezar a explotar en la mano. Nada hace parecer que esto vaya a funcionar bien”, advierten.

Desconcierto en la Bolsa

También el círculo rojo pasó al cóctel de la Bolsa con gusto a poco. “Tenés los que le reconocen logros fiscales y la baja de la inflación, pero se notó bastante decepción, aun en los propios”, señala un dirigente local de Unidos.

image.png

El tono y el contenido de Milei generó bronca entre referentes de la coalición oficialista santafesina. Una figura de la alianza estuvo a punto de irse, pero se frenó. No quería ser blanco del dedo acusador de Milei y su jauría digital, que ya le saltó a la yugular a Macri y a Victoria Villarruel.

Un factor que desconcertó a la dirigencia local es que aún sin anuncios económicos Milei podría haber aprovechado la tribuna para reclamar parte del crédito por la baja de la violencia en Rosario. Fue sólo una nota al pie. “Se la habíamos dejado picando”, admitió un funcionario importante de Unidos.

Los próximos pasos de Maximiliano Pullaro

Con la cabeza en la provincia, Pullaro sumó otro frente en la avanzada reformista y agregó el Código Procesal Civil y Comercial. En este terreno repite el esquema de la caja de jubilaciones. Impulsa una comisión multisectorial, para que ningún actor relevante pueda quejarse de que no fue tenido en cuenta.

En tribunales celebran la iniciativa para modernizar los trámites en ese fuero pero advierten por el tamaño del órgano consultivo. “Es muy difícil manejar un proceso de 36 personas, es una asamblea”, señalan desde el vértice del Poder Judicial.

Para esta semana se espera que aterrice en la Legislatura el proyecto de reforma previsional. En los últimos días los legisladores de Unidos que participaron de la comisión se abocaron a los últimos detalles de la iniciativa legislativa más compleja que encara el gobierno.

“Esto no es joda. El gobierno está midiendo resultado económico versus costo político, y eso sólo lo puede definir Maxi”, plantea una espada legislativa de Unidos.

En la Casa Gris calibran sus movimientos y contrastan con el gobierno nacional: “Si estuviera Milei te sube la edad a 67 de una, o te aumenta los aportes o te la traspasa a la Anses. Maxi se hace el Milei para algunas cosas, pero también te mete créditos Nido y obra pública”.

El trámite de la reforma previsional y lo que suceda con los pliegos de Valeria Haurigot y Horacio Pueyrredón para la nueva Cámara de Ejecución Penal, cuestionados por la oposición porque reprobaron el examen, las autoridades del concurso reconsideraron su decisión y fueron puestos de vuelta en carrera, marcarán el clima para la discusión de la reforma previsional.

Son debates con actores que pueden entrar y salir, pero que requieren motricidad política fina. “Lo que viene es de orfebre, no de balde y fratacho”, deslizan desde el PS.

Mientras el peronismo endurece su postura frente a Pullaro, José Bonacci sigue de cerca el proceso de reforma.

El titular del partido Unite y padre de la diputada nacional Rocío Bonacci integra el marco de La Libertad Avanza, pero en la provincia también juega en el bloque de Amalia Granata.

>> Leer más: José Bonacci se planta en la interna libertaria: "Somos miembros fundadores, no nos vamos a ir"

Entre esas dos opciones y un armado incipiente de LLA en Santa Fe, el exconcejal rosarino ve la oportunidad para volver a levantar la bandera celeste con la que la mediática irrumpió en la política. “Hay un tercer sector a representar”, dice puertas adentro a los suyos.