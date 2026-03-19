Un juego que no pasa de moda: un rosarino es campeón internacional de Tetris

Se trata de Joaquín Martínez, quien se acercó al juego durante la pandemia y ya participó de varios mundiales del popular entretenimiento

Hay juegos que no pasan de moda, atraviesan generaciones enteras y tienen un nicho sólido de seguidores. Sin duda, el Tetris es uno de ellos y un rosarino es un reconocido experto internacional de este popular videojuego .

Lo cierto es que el Tetris parece fácil pero es un juego de lógica . Las piezas caen de distintas formas desde la parte superior de la pantalla y el jugador debe moverlas y rotarlas para encajarlas sin dejar espacios, formando líneas horizontales completas. Cuando se completa una línea, ésta desaparece y suma puntos . El objetivo es no perder la paciencia y evitar que las piezas se acumulen hasta el tope de la pantalla.

El rosarino Joaquín Martínez aprendió a jugarlo de grande y se volvió un experto. El mundo de los fanáticos del Tetris es reducido pero tiene sus torneos y Joaquín es campeón latinoamericano .

El Tetris en pandemia

"Empecé a jugar en la pandemia, a los veinte años. Encontré un video en YouTube sobre un documental del mundial de Tetris del 2018. Me pareció fantástico y dije: yo tengo que estar acá", contó el joven en una entrevista con Brindis TV.

"La versión de Tetris a la que yo juego es del '89, que es de la Nintendo original de la época. La consola es cara y difícil de conseguir. Las partidas son uno contra uno y es difícil jugar online. De esta versión hay pocos jugadores competitivos en el mundo, alrededor de 600 personas", explicó.

El joven, quien además es ingeniero y músico, contó que si bien el Tetris es un invento ruso, la versión que él juega es que que se comercializó en los Estados Unidos.

"Soy campeón latinoamericano de Tetris. Éramos 40 personas jugando, diez de la Argentina. Organizamos los torneos una vez por mes y gané un par de veces. El mundial generalmente se hace presencial en Estados Unidos, pero en la pandemia se hizo virtual y pudo participar gente de todos lados. Yo participé y avancé un par de rondas", contó.

Martínez además hizo hincapié en que el juego es intergeneracional: la primera vez que compitió lo hizo con un canadiense de 50 años pero, para él, "los mejores son los pibes de 13 años". Así, el juego conquista a todos, sin importar las fronteras y la edad.