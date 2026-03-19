Central da el primer paso frente al viejo sueño de la Copa Libertadores

El Canalla conocerá hoy sus rivales para la fase de grupos en el certamen continental en el sorteo que se realizará en la sede de la Conmebol

Central estará dentro del bombo 3. Mucha expectativa en Arroyito por saber con qué rivales se cruzará el equipo de Almirón.

Llegó el día del primer paso de Central en la Copa Libertadores . No correrá la pelota, pero sí las bolillas dentro de los bombos en el sorteo del certamen continental a nivel de clubes por excelencia. El Canalla conocerá esta noche los rivales en la fase de grupos en el evento que se llevará a cabo en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) , en la ciudad paraguaya de Luque. Después llegará el momento de proyectar, armar la logística y prepararse para la competencia.

La cita es a las 20, en Conmebol , donde estarán presentes los representantes de todos los clubes que participarán de la próxima edición de la Copa Libertadores . También se realizará el sorteo de la Copa Sudamericana.

Para el club de Arroyito no es un día más: se trata de la jornada en la que conocerá los equipos contra los que le tocará competir en la fase de grupos, que constará de seis partidos, en busca de los octavos de final.

Entre los equipos argentinos, el Canalla fue el primer clasificado a la copa, por la tabla acumulada, en la que fue el que más puntos sumó a lo largo de la temporada 2025, cuando el equipo era dirigido por Ariel Holan .

>>Leer más: Central: el recambio debe estar preparado para cuando la doble competencia aceche

CopiMB Di María anotó de penal ante Sarmiento, en el Clausura 2025. Ese día Central logró la clasificación a la Copa Libertadores. Marcelo Bustamante / La Capital

Pese a este dato, y por el condicionamiento del ranking Conmebol, integrará el bombo 3. Sus rivales saldrán de los bombos 1, 2 y 4. En la fase de grupos no podrá haber dos equipos del mismo país, salvo que alguno de ellos provenga de las fases previas.

Como siempre, los primeros de cada grupo lograrán el pasaporte a los octavos de final, mientras que los terceros deberán jugar un repechaje con equipos de la Copa Sudamericana. Fue lo que le pasó al Canalla la última vez que se clasificó a la Libertadores, en 2024. Ese recorrido internacional lo inició Miguel Ángel Russo y lo terminó, ya en la Sudamericana, Matías Lequi.

El inicio copero

El inicio de la competencia en Copa Libertadores está previsto para el miércoles 8 de abril (podría jugar el martes 7 o el jueves 9). También se jugará el 15, se descansará una semana, luego el 29 y el 6 de mayo. Habrá un nuevo parate y las dos últimas fechas de la fase de grupos se disputarán el 20 y 27 de mayo.

>>Leer más: Central de cara a los octavos de final: cuántos puntos le harían falta para lograr la clasificación

En ese lapso a Central le quedarán por disputar cuatro fechas del torneo Apertura, por lo que todos los puntos que pueda sumar en los próximos dos partidos (visitante de Independiente Rivadavia y local de Atlético Tucumán) vendrán muy bien en Arroyito.

Bombos Los cuatro bombos con los clasificados a la Copa Libertadores 2026. Este jueves se conocerán los grupos.

En este primer paso la atención estará centrada en la categoría de los rivales a los que enfrentará en la fase de grupos, pero también será clave la distancia que le tocará recorrer. Para muchos entrenadores es esencial evitar equipos que impliquen viajes largos, lo que dificulta la recuperación de los futbolistas.

En el copón 3

La bolilla de Central estará dentro del copón 3, del que también forman parte Junior de Barranquilla, Universidad Católica de Chile, Independiente Santa Fe de Colombia, Always Ready de Bolivia, Coquimbo Unido de Chile, La Guaira de Venezuela y Cusco de Perú, por lo que es seguro que no enfrentará a ninguno de estos equipos en la fase de grupos.

En el bombo 1 están los cabezas de serie, es decir los mejores clasificados en el ranking de Conmebol. Son: Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional (Uruguay), Liga Deportiva Universitaria de Quito, Fluminense e Independiente del Valle. Al único que seguro no enfrentará en fase de grupos es a Boca.

>>Leer más: Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

LiberCML Almirón se lo dijo a Ovación con todas las letras: "Le tengo mucha fe al equipo en la Copa Libertadores". Celina Mutti Lovera / La Capital

El segundo copón tendrá a Libertad de Paraguay, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario. Al Pincha y al Granate tampoco los enfrentará.

Universidad Central de Venezuela, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol de Brasil, Barcelona de Ecuador, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín se ubican en el último bombo. El Canalla seguro no se cruzará con Platense ni Independiente Rivadavia.

La pelota todavía no rueda en la Copa Libertadores, pero Central ya empieza a jugarla.