El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 30º

El calor seguiría el viernes y luego bajaría, para llegar al lunes con registros que no superarían los 22º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 19 de marzo en Rosario cielo algo nublado y una temperatura máxima de 30º, que se mantendría el viernes y después entraría en un marcado descenso para llegar al lunes con marcas que no superarían los 22º.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del este cambiando a moderados del noreste, un registro de 16º y cielo algo nublado que se mantendría hacia la mañana, cuando habría un leve aumento en los termómetros. Para la tarde se espera que continúe algo nublado, con una máxima de 30º bajando a 25º en la noche.

El viernes arrancaría algo nublado y tiene algunas chances de tormentas aisladas desde la tarde y hasta la noche, aunque la temperatura no bajaría: se anticipan 30º de máxima y una mínima creciendo hasta los 20º.

El sábado podría arrancar con intensas ráfagas de viento y tormentas fuertes matinales, y para la tarde se anuncian posibles tormentas aisladas. Los máxima estaría en baja, para llegar a los 26º, y la mínima se mantendría en 20º.

El domingo se espera una mejora en las condiciones, con cielo algo nublado, pero con la máxima bajando a 24º y la mínima llegando hasta apenas 14º.

Para el lunes anuncian posibles chaparrones desde la tarde, con temperaturas entre 22º y 18º.

El martes otras vez habría 22º de máxima y 18º de mínima, posibles chaparrones y se le suman fuertes ráfagas de viento durante toda la jornada.