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Caso $Libra: diputados vuelven a la carga tras la difusión de peritajes

Los legisladores que integraron la comisión investigadora señalaron que se confirmaron sus conclusiones. Van por Taiano y los hermanos Milei

16 de marzo 2026 · 19:36hs
Maximiliano Ferraro

Foto: Archivo / La Capital.

Maximiliano Ferraro, titular de la comisión Investigadora de la Cámara de Diputados nacional sobre la criptoestafa $Libra.

Los diputados y ex diputados que integraron la comisión investigadora por el caso $Libra anunciaron una batería de acciones tras conocerse nuevas revelaciones sobre los vínculos del impulsor de la cuestionada criptomoneda con el presidente Javier Milei y sus colaboradores más cercanos. Entre otras cosas, denunciarán y pedirán el apartamiento del fiscal de la causa, Eduardo Taiano, e impulsarán la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

En el Anexo de la Cámara de Diputados, los ex integrantes de la Comisión $Libra, que a mediados del año pasado emitieron un informe final luego de tres meses de trabajo, dieron una conferencia de prensa en la que s refirieron al peritaje que sacó a la luz los llamados entre el impulsor de la criptomoneda, Mauricio Novelli, los hermanos Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica y ex presidente de la comisión, señaló que las pericias al celular del emprendedor Novelli, que se conocieron el último viernes, confirmaron las conclusiones a las que arribó la investigación legislativa. Es que revelaron que tuvo conversaciones fluidas con Javier y Karina Milei el día en que se consumó el hecho delictivo. “Estamos frente a una estafa y a un hecho de corrupción millonario”, dijo.

El informe final de la comisión afirmó que la estafa de $Libra tuvo al presidente “como partícipe necesario”. Los peritajes, agregó el legislador, “son más que contundentes” y confirmaron “todo lo que veníamos señalando desde el primer día”.

Ferraro recalcó que el lanzamiento de la criptomoneda fue parte de una acción “premeditada y coordinada” destinada a estafar a los compradores de ese activo.

Fiscal en la mira

Los diputados opositores que integraron la comisión investigadora impulsarán una serie de medidas en relación al caso. Entre ellas,denunciar al fiscal Eduardo Taiano, investigador judicial del caso, ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por “entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso de la Nación”. También solicitarán al Ministerio Público Fiscal de la Nación que lo aparte de la causa por “el entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados”.

También pedirán por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli.

Y requerirán la interpelación de Manuel Adorni, que en su condición de Jefe de Gabinete “debe responder por el Presidente ante el Congreso”, y a Karina Milei.

Además, decidieron remitir copia certificada del informe final de la comisión a los querellantes y a los poderes judiciales intervinientes en causas en el exterior por $Libra, para desligar al Estado argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei, que “malversaron la investidura presidencial y las instalaciones gubernamentales para participar de una presunta estafa a nivel internacional”.

Además, denunciarán la “grave persecución judicial” contra la periodista Natalia Volosin por difundir información relevante de la causa y el intento de “vulnerar el secreto de las fuentes de información periodística”.

Comisión investigadora

Por otra parte, propondrán constituir una comisión adhoc de los Diputados y Diputadas para el seguimiento de los avances y retrocesos de la causa judicial que investiga los hechos y evaluar una segunda etapa investigativa de la Comisión $Libra en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso”.

“Le estamos dando la oportunidad de que expliquen”, dijo el vicepresidente de la Comisión, Juan Marino. Y agregó: “Su silencio, su ataque al periodismo y su rechazo a cualquier tipo de investigación los autoincrimina”.

A su turno, el exdiputado Oscar Agost Carreño señaló que todavía se desconoce cómo Milei obtuvo el contrato de 44 caracteres que difundió en su cuenta de Twitter, por qué le mintió a los argentinos y por qué no denunció a los empresarios que impulsaron la criptomoneda.

De la conferencia participaron los diputados que impulsaron la investigación, no así el sector del oficialismo ni sus aliados del PRO y la UCR. La comisión investigó durante tres meses el caso $Libra. El informe final muchos de los datos que se conocieron el viernes, a raíz de las pericias hechas al teléfono de Novelli que se hicieron públicas.

Por caso, en aquel informe se concluyó que el presidente “habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra” que derivó el fraude. También que el presidente “publicó un número de contrato que no era de acceso público”.

A la vez, desde la comisión investigadora, los diputados de la oposición habían advertido: “Se refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda”. Esto quedó claramente demostrado con los llamados que se conocieron minutos antes y después de la publicación del tuit de Milei promocionando la criptomoneda.

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