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Un jugador del Galatasaray se enganchó un dedo en un cartel publicitario y sufrió una grave lesión

El neerlandés Noa Lang habría sufrido el desprendimiento de parte del dedo pulgar derecho

18 de marzo 2026 · 23:21hs
Un jugador del Galatasaray se enganchó un dedo en un cartel publicitario y sufrió una grave lesión

El delantero del Galatasaray Noa Lang sufrió una insólita lesión en la mano al engancharse el pulgar en un cartel publicitario en pleno partido, durante la derrota por 4 a 0 del equipo turco ante el Liverpool, en la Liga de Campeones.

El entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, comentó que Lang fue trasladado a un hospital debido a la herida profunda y que podría requerir cirugía. Los videos del partido y las fotografías muestran lo que parece el desprendimiento de parte del dedo pulgar.

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A 15 minutos del final, el atacante neerlandés luchó por la pelota con Curtis Jones e intentó evitar que la pelota se fuera por la línea de fondo. Debido al impulso, llegó hasta los carteles publicitarios donde apoyó su mano y sufrió la lesión. según se pudo ver, su dedo pulgar quedó atrapado entre el cartel publicitario y la valla que servía de soporte. Lang cayó al césped y se retorció de dolor cerca del arco del Liverpool, con sangre brotando de la herida, y fue consolado por varios jugadores rivales antes de ser retirado en camilla.

“Ahora mismo va al hospital, es un asunto importante el que tiene con el dedo. Lo llevaron muy rápido. Si existe la necesidad de una operación aquí, de inmediato, habrá que tomar una decisión”, señaló el DT apenas terminado el partido.

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