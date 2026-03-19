Se aprobó la adhesión de Santa Fe a la ley antimafia nacional

"Sumamos una herramienta clave para ir a fondo contra el crimen organizado", dijo el gobernador Maximilliano Pullaro

La Cámara alta provincial respaldó la ley antimafia, una iniciativa clave para la Casa Gris.

El Senado de Santa Fe aprobó este jueves la adhesión de la provincia a la ley antimafia a nivel nacional. “Sumamos una herramienta clave para ir a fondo contra el crimen organizado”, celebró, al respecto, el gobernador Maximiliano Pullaro.

La votación en la Cámara alta consagró el proyecto, que ya tenía media sanción de Diputados, de adhesión la ley Nº 27.786 de crimen organizado.

El proyecto fue impulsado por la diputada provincial Ximena Sola y, antes de su tratamiento en el Senado, la Casa Gris salió a apoyarlo públicamente y lo enmarcó en una política sostenida para enfrentar a organizaciones criminales con mayor capacidad operativa y financiera.

La ley 27.786 fue promulgada por el gobierno nacional en marzo de 2025 tras la aprobación del Congreso. P ermite un abordaje más amplio sobre organizaciones criminales, con foco en delitos graves , actuación coordinada y posibilidad de avanzar sobre activos vinculados a esas estructuras.

Entre las varias herramientas que contempla la norma, hay medidas especiales de investigación y la inmovilización de bienes con orden judicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/2034711954120712367&partner=&hide_thread=false Hoy Santa Fe dio otro paso para terminar con un sistema garantista que durante mucho tiempo fue incapaz de ponerle un freno a las organizaciones criminales.



La Legislatura provincial aprobó la adhesión a la Ley Antimafia y sumamos una herramienta clave para ir a fondo contra el… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) March 19, 2026

En Santa Fe se busca mejorar la articulación entre la Justicia provincial, su par federal y las fuerzas de seguridad.

El gobierno santafesino aspira a materializar una estrategia más integral frente a delitos como narcotráfico, trata, lavado de activos y extorsión.

Reacción

Por su parte, Pullaro celebró la votación en el Senado: “Santa Fe dio otro paso para terminar con un sistema garantista que, durante mucho tiempo, fue incapaz de ponerles un freno a las organizaciones criminales”.

“La Legislatura provincial aprobó la adhesión a la ley antimafia y sumamos una herramienta clave para ir a fondo contra el crimen organizado”, subrayó.

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En ese sentido, Pullaro agregó: “Más coordinación, más investigación, penas más duras y un mensaje claro de que en esta provincia no hay lugar para las mafias ni para quienes las financian. Sin miedo, con decisión y con todo el peso del Estado”.