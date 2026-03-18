Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

El torneo litoraleño de rugby fue presentado en sociedad. Tendrá un nuevo estuche en el que habrá solamente dos niveles: Top 10 y Segunda

Arranca la ovalada. Los jugadores que participarán del TRL compartieron el lanzamiento del certamen.

Con Jockey Club Rosario defendiendo el bicampeonato y Universitario volviendo al círculo superior, pero fundamentalmente con un cambio importante en su estructura general, el Torneo Regional del Litoral de rugby 2026 fue presentado en sociedad.

El lanzamiento oficial se desarrolló en el auditorio del Banco Macro, en la Cortada Ricardone 1395, y fue encabezado por Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby; Martín Cipriani, presidente de la Unión de Rugby de Entre Ríos; Mauricio Catera, secretario de la Unión de Rugby de Rosario en lugar de Martín Vergara (presidente), ausente por motivos particulares, ya que el martes fue papá primerizo; Alejandro García Orsetti, presidente del Comité Ejecutivo del Litoral; y Pablo Cáceres, gerente regional del Banco Macro, main sponsor del torneo.

Uno de los puntos que anunció García en la presentación fue el tema de la seguridad de los jugadores y el comportamiento de la gente fuera de la cancha, ejes en los que las autoridades serán inflexibles. En la oportunidad también se llevó a cabo un reconocimiento a Damián Schneider, árbitro del TRL que dirigió el pasado Seis Naciones europeo.

TRLa Las autoridades presentaron la temporada de rugby del Litoral.

Regional del Litoral: el Top 10

En Primera División, después de dos años de jugar el Top 9, el certamen volverá a tener 10 equipos, quienes jugarán con un formato que tendrá una fase regular y playoffs, sumando un total de 20 fechas de competencia. En la primera, se jugarán dos rondas de todos contra todos, totalizando 18 fechas. Los cuatro mejores avanzarán a las semifinales (1º v. 4º y 2º v. 3º), culminando con la gran Final, donde estará en juego la Copa Banco Macro.

Jockey Club Rosario, Duendes, Estudiantes, GER, Santa Fe Rugby, Old Resian, Paraná Rowing, CRAI, Jockey Club Venado Tuerto y Universitario de Rosario serán los equipos que, desde este sábado, disputarán la máxima categoría, que tendrá descenso directo.

En el historial del torneo que comenzó a disputarse en el año 2000, Duendes es el equipo más ganador con 13 títulos (2000, 2002, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 y 2021), seguido por Jockey Club Rosario, con 4 (2001, 2017, 2024 y 2025); GER, con 3 (2003, 2004 y 2022); y Universitario de Rosario, con 2 (2005 y 2009); mientras que suman uno Santa Fe Rugby (2008), Old Resian (2019) y Estudiantes (2023).

El torneo de Segunda

En Segunda División es donde se presentan los cambios más significativos, ya que el número de clubes ascendió de 9 a 12. Los equipos que conformarán esta divisional son Tilcara, Los Caranchos, Alma Juniors, Provincial, Círculo Rafaelino de Rugby (Crar), Logaritmo, Universitario de Santa Fe, Gimnasia de Pergamino, Pampas de Rufino, La Salle, Cha Roga y San Nicolás Rugby.

La competencia se desarrollará en dos fases bien diferenciadas. En la primera fase, los 12 equipos competirán en un formato de todos contra todos a una sola rueda, cubriendo 11 jornadas. En la segunda, los clubes se dividirán en dos zonas de seis, según su posición, para disputar cinco fechas adicionales: la Copa de Oro y la Copa de Plata.

Ambas copas tendrán su propia definición por playoff (semifinales y final). La gran importancia recae en la Copa de Oro, que no solo coronará al campeón, sino que además le otorgará el ascenso directo a la Primera División del Regional del Litoral 2027. El perdedor de la promoción de la Segunda División define su permanencia o descenso.

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La primera fecha

El próximo sábado se disputará la primera fecha, con el siguiente programa:

Primera división: Santa Fe Rugby v. Universitario, Old Resian v. GER, Rowing v. Estudiantes, Crai v. Duendes y Jockey Club Venado Tuerto v. Jockey Club Rosario.

Segunda división: Círculo Rafaelino v. Logaritmo, Provincial v. Gimnasia de Pergamino; Universitario (SF) v. Los Pampas, Los Caranchos v. La Salle, Alma Juniors v. Cha Roga y Tilcara v. Regatas & Belgrano (SN).

Lo mejor del rugby juvenil en el Hipódromo del parque

El parque Independencia de Rosario, la ciudad del deporte, volverá a ser el escenario del mejor rugby. Dos equipos M18 de Argentina, más los seleccionados juveniles de Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, jugarán el martes 24 y el viernes 27 de marzo en el pasto sintético del Hipódromo una nueva edición del Sudamericano M18.

Este torneo, que busca ser el comienzo de un camino hacia los seleccionados de mayores de los respectivos países, servirá para que Paraguay y Brasil definan qué país tomará la plaza regional en el torneo internacional M20 que se jugará en Chile hacia finales de año.

En un formato en el que cada equipo jugará tres partidos, los encuentros se disputarán en dos tiempos de 35 minutos la primera jornada, y partidos de 20 minutos por tiempo en la segunda, para poder permitir más cruces.

“El largo camino hacia el rugby internacional comienza con el sueño de un niño, y va tomando distintas formas gracias al aporte de muchísima gente”, dijo Marcello Calandra, Presidente de Sudamérica Rugby.

“Suele comenzar en casa, pero es en un club donde se dan los primeros pasos. Un chico antes de jugar para el seleccionado de su país pasa por muchos desinteresados entrenadores que lo van formando. Así llegan a este torneo, que es la primera oportunidad de vestir la camiseta de su país. Será un orgullo para los chicos, sus familias, sus clubes y quienes ayudaron en ese recorrido”, agregó.

El programa de la primera fecha a disputarse el 24 de marzo es el siguiente: Chile v. Uruguay (a las 18), Argentina 1 v. Argentina 2 (a las 19.40) y Paraguay v. Brasil (a las 21.10).