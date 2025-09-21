Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

La confianza se resquebraja y flota en el aire la sensación de que lo peor no pasó. Un viaje a Estados Unidos en busca de oxígeno. Pullaro y Provincias Unidas se entusiasman con las encuestas

Milei, jaqueado por las derrotas en el Congreso, las urnas, las redes y la calle, que se suman a la turbulencia con el dólar.

En caída en un tobogán del que no puede bajarse, Javier Milei encadenó en las últimas semanas una serie de derrotas dura s. Perdió en las urnas, en las redes, en la calle, en el Congreso y en el mercado. Al contrario de lo que plantea el presidente, f lota en el aire una sensación: lo peor no pasó.

En el fondo, se resquebrajó la expectativa de que Milei y su círculo de colaboradores podrán revertir la situación . Las dos principales credenciales de Milei están cuestionadas: su expertise económica y su naturaleza anticasta. “La confianza se conquista por centímetros y se pierde por metros. Y acá se rompió la confianza”, dice un dirigente libertario que quiere bien al presidente.

La cadena nacional del lunes fue sintomática del desconcierto que se vive en el campamento violeta . En modo pasteurizado, Milei les aseguró a los mercados que el equilibrio fiscal es innegociable y trató de reconquistar a los desencantados con promesas de mayor gasto social en un presupuesto 2026 que ya es una obra de ficción.

Como Macri en 2018, Milei intenta vender que la penuria quedó atrás . Lejos de eso, el libertario llegó al mismo punto que el agazapado líder del PRO, pero más rápido y en condiciones más precarias.

Milei todavía debe enfrentar las elecciones y ya gastó la bala del FMI. Hasta en boca de economistas habitués de Olivos aparecen palabras envenenadas como “reestructuración” o “default”. Los amigos de ayer son los econochantas de hoy.

En ese mensaje grabado en la Casa Rosada, Milei pidió una soga de los gobernadores, los diputados y los senadores a los que sistemáticamente maltrató cuando se miraba en el espejo de un emperador. El resultado en el Congreso fue otra paliza: una mayoría multicolor que va del kirchnerismo a exlibertarios y macristas sin reparos en votar juntos. Milei rompió el tabú de no votar con el kirchnerismo y lo único que consiguió fue engrosar las filas opositoras.

La semana significó un mal debut para Lisandro Catalán, rejerarquizado a ministro del Interior. Lo enviaron a una misión imposible: fracturar el frente de gobernadores y desactivar la mayoría anti-Milei, pero sin tiempo ni plata.

La calle marcó otro límite. La comunidad universitaria, los médicos del Garrahan y los heridos del modelo mostraron que la idea de una Argentina desmovilizada era una ilusión libertaria. Si las elecciones en Buenos Aires rompieron la ilusión libertaria de un ajuste con apoyo popular, la protestas de esta semana reafirmaron que la educación y la salud públicas son valores que la sociedad está dispuesta a defender.

Milei, ante un público frío

En paralelo, mutó la base de apoyo presidencial. El tuit de Milei tras la derrota legislativa apeló al fantasma de los hijos que emigran, un temor de clase media alta, el nicho del PRO. “Se equivocan en buscar el voto moderado. Piensan que se nos fue el voto del PRO y en realidad perdimos nuestro voto núcleo. Perdimos a los excluidos y a los desclasados. Primero por la economía, pero más que nada por el 3 %”, reconoce un libertario de la primera hora. Y arriesga un pronóstico: “Perdemos provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba”.

El paso de Milei por la provincia mediterránea marcó el difícil momento que atraviesa el presidente con sus públicos más amigables. Primero, un discurso recibido con frialdad en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Después, una plaza deslucida con poco más de 3 mil asistentes, muy lejos del 74 % que sacó en el balotaje y del clima del tour del “Sí se puede” de Macri en 2019.

La teoría del boicot y “riesgo kuka” son maquillaje político para tratar de disimular los problemas de un modelo económico en el que todos pierden. La actividad está fría, según datos que manejan en el oficialismo santafesino seis de cada diez personas dicen que no llegan a fin de mes y Toto Caputo quemó en tres días más de mil millones de dólares para que el valor de la divisa estadounidense no se vaya a la estratósfera como un cohete de Space X, la empresa de Elon Musk.

Con cada vez menos oxígeno en el tanque, Milei y Caputo se juegan a un salvataje de Donald Trump. El execonomista de la Corporación América volará hoy a Estados Unidos para la Asamblea General de la ONU y tendrá una bilateral con el hermano mayor de la derecha mundial. Con los números en rojo, Milei necesita volver no sólo con fotos. También con cash para el Banco Central y llegar con aire a octubre.

“Está todo muy corto, en el círculo rojo no hay expectativas de que esto se revierta sin una devaluación, con funcionarios que salten por el aire o las dos”, dice un dirigente político santafesino de primera línea que esta semana estuvo en Buenos Aires.

En este marco, los gobernadores hacen su juego. Salvo los que ataron su suerte electoral a La Libertad Avanza, el resto le escapa a una foto con Guillermo Francos, Caputo y Catalán, al menos hasta noviembre. No les suma nada en lo político, compiten contra los libertarios en las elecciones y ven que los alfiles de Milei no tienen recursos, tiempo ni margen político para cumplir cualquier oferta que pongan sobre la mesa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/1969088022659391498&partner=&hide_thread=false Con @maxipullaro inauguramos la pavimentación de la RP 49-S en Las Petacas. En un contexto difícil, en Santa Fe seguimos haciendo obra pública: rutas que dan seguridad y permiten sacar nuestra producción. La plata de los santafesinos vuelve en obras que cambian la vida de las… pic.twitter.com/oAO0rhCOwz — Gisela Scaglia (@GiScaglia) September 19, 2025

En la alianza que nuclea a radicales, socialistas, amarillos y javkinistas manejan números que los entusiasman. Ven a los libertarios en caída y cerca de perforar la barrera de los 30 puntos, al peronismo apenas por encima de los 20 y a Provincias Unidas con un piso de 18 y en crecimiento.

En Rosario observan un empate entre Gisela Scaglia y Caren Tepp, con LLA unos 3 ó 4 puntos porcentuales por debajo. Aquí aparece una dificultad extra: candidatos como Carlos del Frade y Gabriel Chumpitaz, con mayor nivel de conocimiento que en el resto de la provincia.

En el entorno más próximo a Maximiliano Pullaro advierten que la elección está atravesada por distintos elementos: se profundiza la insatisfacción económica, la crisis política tomó una dinámica que no controlan el gobierno ni la oposición y la incertidumbre se volvió la sensación dominante.

“La campaña acompaña la situación. La gente está enfrascada en su metro cuadrado. La pregunta es cómo reacciona el electorado: o si va a la polarización o si el votante no peronista piensa que encontró una nueva opción”, lee un armador.

En la coalición que gobierna la provincia y las ciudades más importantes ven que tanto los libertarios como el peronismo se enfrentan a techos que pueden limitar su crecimiento. Eso abre la posibilidad que una campaña “catch-all” que junte votos tanto entre los decepcionados con Milei como entre peronistas del interior que no se sienten contenidos por la fórmula que encabezan la concejala de Ciudad Futura y Agustín Rossi. En ese caso, el riesgo de la estrategia atrapatodo es el desperfilamiento y que los votos que se junten por un lado se pierdan por otro.

Factor gobernabilidad

Por lo pronto, el miércoles próximo Juan Schiaretti compartirá en la ciudad de Santa Fe una actividad con Pullaro y Scaglia, a la que están convocados intendentes, concejales y jefes comunales. Provincias Unidas también busca seducir a referentes territoriales del peronismo que ya se jugaron por fuera del PJ y tienen línea directa con Martín Llaryora.

Candidato a diputado nacional, Schiaretti es un nombre que aparece en las mil operaciones cruzadas sobre quién podría hacer el papel de Eduardo Duhalde si se desata el infierno tan temido de una crisis institucional.

Salvo algunas mentes afiebradas, los principales jugadores de la economía y de la política no quieren una salida anticipada de Milei. Tanto en la Casa Gris como en el Palacio de los Leones les espanta ese escenario. Son la primera línea de defensa del Estado, pagan sueldos y en una debacle política, económica y social tienen todo para perder.

En medio de un clima enrarecido, no ayudan las canchereadas del ministro de Economía, que chocan con la gravedad de la situación. Tampoco que Milei se compare con Fernando de la Rúa. Como recuerda el filósofo George Lakoff: “No pienses en un elefante”. A los fantasmas es mejor no invocarlos.