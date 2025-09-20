Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central recibe a Talleres en el Gigante de Arroyito por la 9ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y la T de este domingo por la tarde.
Rosario Central recibe a Talleres en el Gigante de Arroyito por la 9ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y la T de este domingo por la tarde.
El partido correspondiente a la Zona B entre Central y Talleres será este domingo 21 de septiembre desde las 19 en el estadio Gigante de Arroyito. El encuentro contará con el arbitraje principal de Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.
La transmisión del encuentro entre el Canalla y la T será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz o Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.
Talleres: Guido Herrera; Juan Rodríguez, Matías Catalán, José Palomino o Rodrigo Guth; Augusto Schott, Juan Camilo Portilla, Ulises Ortegoza, Gabriel Báez o Miguel Navarro; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.
