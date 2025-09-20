Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Información General Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

LA CIUDAD Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Ovación Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Economía Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

LA CIUDAD Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

La Ciudad Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Información General Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Policiales Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Policiales Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

LA CIUDAD Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

La región El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

La Región Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Por Lucas Ameriso La Ciudad La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Por Alvaro Torriglia Economía En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

Por Carina Bazzoni La Ciudad La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

La Ciudad El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Por Patricia Martino Economía Rosario muestra todo su potencial de innovación, startups y tecnología

Por Nicolás Maggi La Ciudad Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Policiales Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo