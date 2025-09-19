Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda La mujer se descompensó en su vivienda de Cochabamba al 500. Fue asistida por una enfermera, la policía y el Sies, y llegó con vida al Heca. 19 de septiembre 2025 · 13:07hs

Foto: Héctor Rio / La Capital La mujer fue traslada al Hospital Clemente Álvarez.

Una mujer de 74 años fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en la madrugada de este viernes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su domicilio de calle Cochabamba al 500, en barrio República de la Sexta de Rosario.

El hecho ocurrió cerca de las 2.50, cuando Adriana F., de 74 años, llamó a su enfermera particular porque se sentía con dificultades respiratorias vinculadas a un ataque de asma. Según el parte policial, al llegar al lugar y disponerse a abrir la puerta de la vivienda, la profesional de la salud vio a la mujer desplomarse en la vereda.

De inmediato, la enfermera pidió asistencia al 911 y al Sies, mientras junto a personal de la Brigada de Orden Urbano (BOU) iniciaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Minutos más tarde arribó una ambulancia del Sies a cargo del doctor Jorge Curan, que continuó con la asistencia y ordenó el traslado inmediato al Heca.

Durante el traslado, la Brigada Motorizada escoltó la ambulancia y realizó cortes de tránsito para agilizar la llegada al hospital. Allí, la paciente fue recibida por el doctor Martín John, quien confirmó un diagnóstico de “paro cardiorrespiratorio recuperado”. El operativo estuvo a cargo de las suboficiales Milagros Mendoza y Clarisa Flores, de la BOU, quienes colaboraron en las tareas de auxilio inicial.