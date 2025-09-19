La Capital | Política | Gobierno provincial

Piden explicaciones al gobierno provincial por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

Las partidas, una de ellas por encima de mil millones de pesos, se destinaron a una serie de instituciones que fueron creadas recientemente

19 de septiembre 2025
El pedido de informes al gobierno provincial ingresó en la Legislatura y lleva la firma de todos los bloques

El pedido de informes al gobierno provincial ingresó en la Legislatura y lleva la firma de todos los bloques, excepto el oficialismo.

Una serie de asociaciones civiles con poca trayectoria y que recibieron partidas multimillonarias de recursos por parte del gobierno provincial quedaron en la mira luego de la presentación de un pedido de informes en la Legislatura, dirigido al Ejecutivo, para que se explique por qué se destinaron esas partidas a dichas instituciones.

En concreto, el pedido de informes, presentado por el diputado Miguel Rabbia (PJ), solicita que el gobierno provincial explique por qué una ONG de reciente creación, que supuestamente se dedica al abordaje de las adicciones, recibió un aporte cercano a mil millones de pesos.

"Se conformó una asociación civil a la que le dieron personería jurídica de manera exprés, en 30 días", explicó Rabbia en diálogo con el programa "El primero de la mañana", que se emite por LT8. La institución en cuestión se llama Perseverar y se dedicaría al abordaje de adicciones.

Miguel-Rabbia.jpeg
Miguel Rabbia, diputado provincial por el peronismo.

Miguel Rabbia, diputado provincial por el peronismo.

Lo más llamativo, detalló el diputado, es que a los dos meses de su creación, a Perseverar le asignaron 1.033 millones de pesos a través de un decreto desde la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento integral de las Adicciones (Aprecod). "Nos llamó muchísimo la atención porque el decreto dice con claridad que las instituciones a las que hay que asignarles recursos deben tener una vasta experiencia en la materia", agregó el legislador.

Vínculos entre candidatos

Rabbia contó que trabaja "hace años" con instituciones que se dedican al abordaje de las adicciones y que, por ello, le llamó la atención la transferencia a una "asociación recién conformada".

Una vez que detectó la transferencia, el diputado puso la lupa sobre la nómina de la comisión directiva de Perseverar y encontró otra cuestión que podría ser de interés: "De los ocho integrantes de la asociación, dos fueron candidatos del partido UNO (Una Nueva Oportunidad), en donde el presidente es el diputado provincial Walter Ghione. Dentro de la nómina, está el vicepresidente 2º del partido y hay otro integrante, Hernán Granados, que fue candidato a concejal en Rosario, en la lista de Pablo Gavira".

ghione.JPG
Walter Ghione, diputado provincial y referente de UNO.

Walter Ghione, diputado provincial y referente de UNO.

"Hay una relación directa entre el diputado Ghione y las personas que integran la comisión directiva de la asociación civil que recibió más de mil millones de pesos del Estado provincial, que devienen, claramente, de nuestros impuestos", consideró.

Respuestas

El propio Ghione negó la situación, en declaraciones a LT8, y expresó que esta situación se trata de un hecho malicioso por parte de los legisladores que impulsan el pedido de informes (fue presentado por Rabbia pero cuenta con la firma de todos los bloques, a excepción del oficialismo) y que se enmarca en la separación de la Iglesia y el Estado que se plasmó en la nueva Constitución provincial.

Al respecto, Rabbia pidió que aprueben el pedido de informes y dijo: "Que Ghione lo responda en el pedido de informes".

>> Leer más: Descalifican pedido de informes sobre el destino de fondos para tratamiento de adicciones

Otro de los puntos que marcó Rabbia es que no hay manera de corroborar los servicios que presta la asociación civil en cuestión y que "no tienen dirección física": "Buscamos dónde brindan prestaciones en Santa Fe y no encotramos lugar donde acceder a los servicios de esta institución".

Más casos de asociaciones

El diputado indicó que no se trata del único caso. Hace varios días que viene recibiendo información de situaciones similares en distintos puntos de la provincia.

"Me informan que esto sería un modus operandi porque en Rafaela conformaron otra asociación civil el 28 de marzo y el 1º de junio le asignaron 924 millones de pesos. Y a una cooperativa que tiene como objeto el mantenimiento de repuestos hidráulicos, le dieron plata de la prevención de adicciones por un monto que supera los 600 millones de pesos", detalló.

>> Leer más: Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

Rabbia remarcó que llevan relevados unos 3000 millones de pesos de asignaciones de partidas que no tendrían la trayectoria necesaria para ser consideradas para ello. Y finalizó: "Queremos saber a dónde está la plata y cómo están manejando el tema de las adicciones. En estos dos años, se vio una sola campaña pública de prevención de consumo de drogas, un flagelo brutal en Rosario que está vinculado directamente con la violencia".

