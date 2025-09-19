Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

El pronóstico climático forzó la modificación de la fecha de la celebración que iba a realizarse mañana en el parque Nacional a la Bandera

Los Juegos Suramericanos 2026 se presentarán oficialmente con un festival en el parque Nacional a la Bandera.

El gobierno provincial modificó la fecha en que se celebrará el inicio de la cuenta regresiva para el comienzo de los Juegos Suramericanos 2026 . El evento estaba programado para este sábado 20 de septiembre en el parque Nacional a la Bandera en Rosario, pero el pronóstico climático desfavorable forzó la reprogramación.

A partir de esta medida, anunciaron que el inicio de la cuenta regresiva se llevará a cabo el próximo viernes 3 de octubre en el mismo escenario ubicado en calle Santa Fe 581 . La actividad comenzará a las 18 y será con entrada libre y gratuita.

En tanto, la celebración dará inicio con la presentación del DJ Carrion y la cantante Sofi Gazzaniga. Luego, a las 19.30 se realizará el acto oficial, del que participarán los embajadores deportivos de los Juegos: Leonardo Senatore, Ayelén Stepnik y Guillermo Coria, entre otros deportistas y exdeportistas consagrados. Finalmente, entre las 20 y las 23.50 habrá sorpresas y la presentación de la banda Estelares, del cantante Bhavi y la fiesta Bresh.

Los Juegos Suramericanos 2026 se realizarán del 12 al 26 de septiembre del próximo año y recibirán a más de 4 mil atletas de 15 países (además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), que competirán en 57 disciplinas.

La inversión total prevista por la provincia en infraestructura asciende a 90 millones de dólares, con el objetivo de dejar un legado urbano y deportivo de largo plazo.

Las obras proyectadas, licitadas y la mayoría de ellas en construcción son el multiespacio Arena del Predio Ferial, el microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, en Rosario; el estadio multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y la pista de Atletismo del CARD, en Santa Fe; el Centro de Tiro Deportivo en Recreo; y el estadio multipropósito Distrito Joven, el velódromo Cubierto y el Área Deportiva Parque Regional, en Rafaela. Además, en las tres ciudades se construyen las Villas Deportivas, con una capacidad de más de 3.500 camas.

>> Leer más: Colapinto dio una vuelta en bicicleta por el circuito donde hizo su mejor carrera en la Fórmula 1: qué dijo

Durante los 15 días de competencia se espera la presencia de más de 2 millones de espectadores en los diferentes escenarios de las tres ciudades, que más de 1.500.000 personas participen de los Fan Fest y otros 2 millones de espectadores en las transmisiones de TV y streaming.