El Mago sin dientes, fan del PRO, insiste en ver a Milei: "La gente no llega a fin de mes"

El mediático es conocido por participar de las campañas del partido de Macri. Es la segunda vez que se presenta en Olivos para pedir una reunión con el presidente

El Mago sin Dientes volvió a pedir hablar con el presidente Javier Milei

Por segunda vez en dos semanas, Pablo Cabaleiro, mejor conocido como “Mago sin Dientes ”, se presentó en la puerta de la Quinta de Olivos con el fin de obtener una reunión con el presidente Javier Milei. El mediático es conocido por ser un fiel seguidor del PRO , partido que, con sus intermitencias, todavía continúa en una alianza con La Libertad Avanza.

Tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas bonaerenses , el Mago sin Dientes hizo su primera aparición en la Casa Rosada . Allí solicitó hablar con el presidente, pedido que repitió este jueves por la tarde. No obstante, todavía no logró el encuentro con Milei.

Interrogado por la prensa sobre por qué quería encontrarse con el presidente, Cabaleiro respondió: “Quiero tener esa posibilidad como ciudadano ”, y agregó: “Que me escuche (Milei), porque yo quiero lo mejor para el país y hoy vi que estaban ingresando muchas personas, estaban ingresando influencers, tuiteros. Y yo humildemente quiero que me reciba como votante y la verdad quiero que me escuche".

"Ví que estaban entrando influencers, tuiteros, quiero que me reciba" Pablo Cabaleiro, conocido como 'Mago sin Dientes', fue a la Quinta de Olivos a pedir una reunión con Javier Milei: "No me gusta que la gente no llegue a fin de mes, con otro gobierno no pasaba". pic.twitter.com/VLiiXjyCbw

Además, el Mago sin Dientes contó que está cumpliendo con los pasos burocráticos para obtener la visita del presidente: “Me dijeron que redacte una carta y la presente en presidencia”, aseguró.

El reclamo a Milei y el pedido de unión con el PRO

Mientras solicitaba que lo dejen hablar con Milei, el Mago sin Dientes lanzó una crítica contra el oficialismo: "Hay cosas que no me gustan, que la gente no pueda llegar a fin de mes”.

“Antes hacía diez shows y ahora hago seis. Es un 40% menos y se nota”, continuó el mediático sobre la situación económica del país. “Yo le puedo decir lo que dice la gente, que escuchen a la gente”, acotó.

Por otro lado, el Mago sin Dientes, quien hace años da el presente en las campañas electorales del PRO, y sobre todo en los bunkers el día de los comicios, pidió unión entre el partido fundado por Mauricio Macri y La Libertad Avanza.

“Los veo muy separados”, comenzó el Cabaleiro sobre la alianza política en declive. Además, recordó que en la última elección “ni siquiera estaba la boleta del PRO” en su distrito.