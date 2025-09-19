La Capital | Política | Mago sin Dientes

El Mago sin dientes, fan del PRO, insiste en ver a Milei: "La gente no llega a fin de mes"

El mediático es conocido por participar de las campañas del partido de Macri. Es la segunda vez que se presenta en Olivos para pedir una reunión con el presidente

19 de septiembre 2025 · 11:22hs
El Mago sin Dientes volvió a pedir hablar con el presidente Javier Milei

El Mago sin Dientes volvió a pedir hablar con el presidente Javier Milei

Por segunda vez en dos semanas, Pablo Cabaleiro, mejor conocido como “Mago sin Dientes”, se presentó en la puerta de la Quinta de Olivos con el fin de obtener una reunión con el presidente Javier Milei. El mediático es conocido por ser un fiel seguidor del PRO, partido que, con sus intermitencias, todavía continúa en una alianza con La Libertad Avanza.

Tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas bonaerenses, el Mago sin Dientes hizo su primera aparición en la Casa Rosada. Allí solicitó hablar con el presidente, pedido que repitió este jueves por la tarde. No obstante, todavía no logró el encuentro con Milei.

Interrogado por la prensa sobre por qué quería encontrarse con el presidente, Cabaleiro respondió: “Quiero tener esa posibilidad como ciudadano”, y agregó: “Que me escuche (Milei), porque yo quiero lo mejor para el país y hoy vi que estaban ingresando muchas personas, estaban ingresando influencers, tuiteros. Y yo humildemente quiero que me reciba como votante y la verdad quiero que me escuche".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1968763766709100780&partner=&hide_thread=false

>> Leer más: Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei

Además, el Mago sin Dientes contó que está cumpliendo con los pasos burocráticos para obtener la visita del presidente: “Me dijeron que redacte una carta y la presente en presidencia”, aseguró.

El reclamo a Milei y el pedido de unión con el PRO

Mientras solicitaba que lo dejen hablar con Milei, el Mago sin Dientes lanzó una crítica contra el oficialismo: "Hay cosas que no me gustan, que la gente no pueda llegar a fin de mes”.

“Antes hacía diez shows y ahora hago seis. Es un 40% menos y se nota”, continuó el mediático sobre la situación económica del país. “Yo le puedo decir lo que dice la gente, que escuchen a la gente”, acotó.

Por otro lado, el Mago sin Dientes, quien hace años da el presente en las campañas electorales del PRO, y sobre todo en los bunkers el día de los comicios, pidió unión entre el partido fundado por Mauricio Macri y La Libertad Avanza.

“Los veo muy separados”, comenzó el Cabaleiro sobre la alianza política en declive. Además, recordó que en la última elección “ni siquiera estaba la boleta del PRO” en su distrito.

Noticias relacionadas
Pilar Ramírez (izquierda) gana terreno en la cúpula de poder libertaria. 

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo

El gobierno de Milei cada vez le resulta más difícil sostener sus vetos en el Congreso. 

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN

Los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, autores de la denuncia contra Milei y parte de su equipo.

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios

La Cámara de Senadores es presidida por Victoria Villarruel 

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos

Ver comentarios

Las más leídas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Lo último

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Anses: el gobierno anunció el incremento de jubilados y pensionados en 2026

Anses: el gobierno anunció el incremento de jubilados y pensionados en 2026

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

El Plan de Sostenibilidad Patrimonial será más sostenible y se simplificará el catálogo de preservación y las herramientas de intervención.

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
La región

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Ovación
Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Carlos Sainz repitió el error de Franco Colapinto que le anticipó su futuro

Carlos Sainz repitió el error de Franco Colapinto que le anticipó su futuro

La FP2 en Bakú: cómo terminó Franco Colapinto el viernes en Azerbaiyán

La FP2 en Bakú: cómo terminó Franco Colapinto el viernes en Azerbaiyán

Policiales
Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

La Ciudad
Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios
Política

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newells y su futuro pinta borroso

Por Luis Castro
Ovación

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newell's y su futuro pinta borroso

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo
Política

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria
Economía

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario
La Ciudad

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos
POLICIALES

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa
Policiales

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Macron presentará pruebas científicas para demostrar que su esposa es mujer
Información General

Macron presentará "pruebas científicas" para demostrar que su esposa es mujer

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha
Economía

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real
Información General

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar
La Ciudad

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos
Economía

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre
Economía

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre

Pullaro tras el rechazo al veto: Una universidad fuerte no es un gasto
Política

Pullaro tras el rechazo al veto: "Una universidad fuerte no es un gasto"

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores
Información general

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto
Policiales

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 
POLICIALES

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero
POLICIALES

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero

Santa Fe arma sus números pese a las inconsistencias del presupuesto de Milei
Economía

Santa Fe arma sus números pese a las "inconsistencias" del presupuesto de Milei