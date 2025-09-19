Una fan de Lali Espósito denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

La chica contó que un hombre la insultó llamándola "Lali Depósito" y la golpeó en el tren. El caso reaviva el dabate sobre la violencia y las redes

Este jueves, Malena, una joven fanática de Lali Espósito , denunció haber sido víctima de una agresión en el transporte público mientras viajaba con una remera de su cantante favorita. El hecho se conoció primero a través de un tuit que rápidamente se viralizó, generando indignación, preocupación y también críticas.

“Me metieron una piña en la cabeza por tener la remera de Lali, ¿ustedes bien?”, escribió en X, lo que despertó la reacción inmediata de cientos de usuarios que se solidarizaron con ella y le enviaron mensajes de apoyo. Otros, en cambio, aprovecharon para seguir propagando insultos hacia la artista y sus seguidores.

En diálogo con El ejército de la mañana (Bondi Live), Malena contó que aún no logra procesar lo ocurrido. “No me siento muy bien del todo. Estoy un poco ansiosa, no pensé que iba a tener tanta repercusión el tweet. Mucha gente me mandó mensajes con cosas lindas, pero también están los que siguen propagando odio, que me está atacando. Es como un conjunto de cosas que no sé cómo manejar ”, explicó.

Ese día no pudo tomarse el mismo tren de siempre por haber llegado tarde y terminó viajando en la formación siguiente. “Conseguí lugar para sentarme, tenía puesta la remera de Lali, la funda con stickers y el fondo de pantalla de una foto de ella. Venía hablando y viendo videos de Lali”, relató.

Según su testimonio, un hombre de entre 35 y 40 años se paró a su lado y empezó a murmurar “Ladri Depósito” o “Lali Depósito”, en alusión al apodo despectivo con el que el presidente Javier Milei llamó a la cantante meses atrás. “Seguí con el teléfono y, en seco, sentí una piña cerca de la nuca. El golpe me tiró el celular al piso. Cuando levanté la cabeza vi que el tipo ya estaba saliendo del tren. La señora que estaba al lado me preguntó si quería bajarme a hacer la denuncia, dije que no con la cabeza, pero no podía ni hablar. Las personas que estaban a mi alrededor vieron todo”, contó.

“No podía perder el trabajo”

Malena agregó que suele sufrir migrañas y que ese mismo día le había avisado a su mamá que se sentía mal por presión baja. El golpe empeoró su estado, pero aun así decidió no bajarse a denunciar al agresor. “Todo el mundo me juzga porque no me bajé a hacer la denuncia. Pero la realidad es que me quedé sin trabajo hace 18 días y ahora estoy en periodo de prueba, no podía perder un día porque me pegaron una piña. Estaba llegando tarde porque perdí el tren y no me iba a bajar”, explicó.

El trasfondo político

El ataque generó también una fuerte discusión en redes sociales, donde muchos usuarios lo vincularon al enfrentamiento mediático que Lali Espósito mantiene con el presidente Javier Milei. La artista había publicado un mensaje crítico tras las Paso de agosto de 2023 —“qué peligroso, qué triste”—, lo que provocó la respuesta del mandatario, que la tildó de “Lali Depósito” por haber participado de shows financiados con fondos públicos.

Precisamente esas mismas palabras fueron las que utilizó el agresor antes de golpear a Malena, lo que refuerza las sospechas de que la violencia que sufrió la joven tiene un trasfondo político y simbólico.

Mientras tanto, Malena trata de recuperarse de la agresión y del acoso que también recibe en redes. “Es horrible. Pero me quedo con los mensajes de apoyo y con los que me escriben para darme fuerzas”, concluyó.