La Capital | Política | Provincias Unidas

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

El frente que comandan gobernadores, incluido Pullaro, realizará el miércoles un acto de lanzamiento junto al cordobés Schiaretti. Las huestes libertarias se ilusionan con un posible desembarco de Milei

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

21 de septiembre 2025 · 06:10hs
Gisela Scaglia

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

Gisela Scaglia, cabeza de lista de candidatos a diputado nacional de Provincias Unidas.
Agustín Pellegrini es el primer aspirante a la Cámara baja de La Libertad Avanza de Santa Fe.

Foto: Archivo / La Capital.

Agustín Pellegrini es el primer aspirante a la Cámara baja de La Libertad Avanza de Santa Fe.

En una Argentina nuevamente copada por la turbulencia económica y la incertidumbre respecto de los días por venir, las dirigencias santafesinas de Provincias Unidas y de La Libertad Avanza (LLA) activaron el modo campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre próximo.

Consumada la reforma constitucional en Santa Fe, Unidos centra la atención en la estrategia para los comicios nacionales de medio término, en el marco del flamante espacio con impronta federal acicateado por gobernadores. De hecho, la coalición oficialista ya mantuvo reuniones iniciales en Rosario y la capital provincial.

La campaña de Provincias Unidas

El toque final para la campaña que asoma se dará el martes próximo con una cumbre de todos los componentes de Unidos en la ciudad de Santa Fe.

Aunque el plato fuerte se servirá el miércoles, desde las 17, también en esa ciudad: Provincias Unidas realizará un acto de lanzamiento formal en el salón de eventos del Club Marinas.

Además de la presencia de los principales referentes del nuevo espacio, la convocatoria contará como oradores a Juan Schiaretti, exmandatario cordobés; al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y a la vice Gisela Scaglia, quien encabeza la lista de candidatos a diputado nacional.

image

En ese sentido, Schiaretti reforzó la embestida contra Javier Milei, escasas horas después del paso del presidente por la provincia mediterránea. “Es poco serio hablar de prosperidad cuando no se llega a fin de mes”, azuzó.

Pullaro, por su parte, viene de manifestarse públicamente tras el rechazo del Congreso nacional al veto del primer mandatario al financiamiento universitario y, de ese modo, sumó su voz al reclamo de mayores recursos a las casas de estudios.

A tono con la incipiente campaña, el jefe de la Casa Gris potencia el perfil opositor que sustenta al proyecto electoral diseñado por los caciques provinciales.

>>Leer más: Pullaro tras el rechazo al veto de Milei: "Una universidad fuerte no es un gasto"

Scaglia, por su parte, es la titular del PRO santafesino, un atributo que atrae al electorado no kirchnerista. Y su rol activo en Provincias Unidas la despega de la sociedad que el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri mantiene con La Libertad Avanza.

Por lo pronto, la dirigencia local de Provincias Unidas encara la fase proselitista con una “moderada expectativa”, según deslizaron a La Capital, buscando imantar el voto de “los desencantados con el presente que no quieren reeditar el pasado“.

Esperando a Milei

Paralelamente, en su momento de mayor fragilidad política (semana negra en los mercados, duros golpes parlamentarios y en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, sospechas de corrupción y desencanto social) desde que asumió como presidente, Milei lanzó este viernes en Córdoba la campaña de La libertad Avanza para las legislativas.

Previamente, el jefe del Estado había reunido a en Olivos a más de 70 candidatos y dirigentes oficialistas para bajar el mensaje a amplificar durante la campaña nacional.

A su vez, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, erigió a Pilar Ramírez -su mano derecha en la ciudad de Buenos Aires- como nueva coordinadora de la etapa proselitista con el objetivo de cohesionar a la mesa chica libertaria.

>>Leer más: Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados y advirtió: "Quieren romper todo"

Si el presidente escuchó el mensaje de las urnas del 7 de septiembre y enmienda el error de cálculo político (hubo un proyección basada en una estrategia que sí funcionó en 2023), son interrogantes a develar en breve.

En Córdoba, Milei habló en la Bolsa de Comercio, que cumplió 125 años, pero también apeló a la calle -Parque Sarmiento- como parte del escenario de campaña. Se trata del mismo lugar en el que realizó su primer acto oficial en la carrera hacia la Presidencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/apellegrini2000/status/1969223666173981163&partner=&hide_thread=false

A su vez, se espera la continuidad de la gira de campaña en comarcas de Provincias Unidas, incluida Santa Fe. “Está la posibilidad de que el presidente venga, aunque eso quedará confirmado más sobre la fecha, como ocurrió en Córdoba”, admitieron a La Capital entre las huestes mileístas.

Por lo pronto, el joven Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado nacional y vice de LLA de Santa Fe, recorre distintos puntos de la provincia buscando traccionar la figura de Milei y el sello violeta en tiempos extremadamente desafiantes para el oficialismo nacional.

Noticias relacionadas
Después de la reforma constitucional, Maximiliano Pullaro redefine sus objetivos y va por un triunfo ante Milei y el peronismo en las elecciones de octubre. 

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

El socialista Pablo Farías ocupa el segundo lugar en la lista de candidatos a diputado nacional de Provincias Unidas.

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Después de la reforma constitucional, Maximiliano Pullaro redefine sus objetivos y va por un triunfo ante Milei y el peronismo en las elecciones de octubre. 

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

Sadir, Pullaro, Llaryora, Schiaretti y Valdés, en la primera aparición pública del frente Provincias Unidas de cara a las elecciones para enfrentar a Milei.

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador

Ver comentarios

Las más leídas

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Lo último

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

El otro París: la comedia romántica de Netflix que arrasa en su semana de estreno

"El otro París": la comedia romántica de Netflix que arrasa en su semana de estreno

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica

La incautación se dio en seis allanamientos en distintos barrios de Rosario y el mayor botín se encontró en un departamento del centro. Efectivos de la Policía Federal detuvieron a cuatro personas
Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica
El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios
La Ciudad

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Milei se aseguró encuentros con Trump y Georgieva en Estados Unidos
politica

Milei se aseguró encuentros con Trump y Georgieva en Estados Unidos

El tiempo en Rosario: domingo nublado, fresco y con ráfagas tras la tormenta del sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo nublado, fresco y con ráfagas tras la tormenta del sábado

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte
La Ciudad

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Policiales

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes

Ovación
A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

Por Elbio Evangeliste

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

Fútbol Playa: Argentino ya tiene las fechas para jugar la Copa Libertadores en la arena en 2026

Fútbol Playa: Argentino ya tiene las fechas para jugar la Copa Libertadores en la arena en 2026

El fútbol playa de Central viene pisando sobe arena firme en la Liga Argentina

El fútbol playa de Central viene pisando sobe arena firme en la Liga Argentina

Policiales
Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

La Ciudad
Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Avances en medicina fetal: cómo resolvieron en Rosario un caso grave antes de que el bebé naciera

Avances en medicina fetal: cómo resolvieron en Rosario un caso grave antes de que el bebé naciera

El tiempo en Rosario: domingo nublado, fresco y con ráfagas tras la tormenta del sábado

El tiempo en Rosario: domingo nublado, fresco y con ráfagas tras la tormenta del sábado

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Por Guillermo Ferretti

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 
La Ciudad

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Política

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: "Quieren romper todo"

Una fan de Lali denunció que fue agredida: Me pegaron por usar su remera
Información General

Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
LA CIUDAD

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Economía

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas
La Ciudad

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Información General

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
La región

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

Por Alvaro Torriglia
Economía

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día