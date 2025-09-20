La Capital | Ovación | Newell's

Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un raro movimiento de fichas que involucra a un marcador lateral

El plantel rojinegro entrenó este sábado en Bella Vista con la mirada puesta en el choque del lunes ante Belgrano en Córdoba

20 de septiembre 2025 · 14:14hs
El Ogro Fabbiani le entrega la pelota a Alejo Montero. El DT de Newells vive los partidos con intensidad.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Ogro Fabbiani le entrega la pelota a Alejo Montero. El DT de Newell's vive los partidos con intensidad.

Todavía en shock por la derrota y eliminación en la Copa Argentina, el plantel de Newell's intenta reponerse de ese golpazo y acelera la preparación con vistas al partido de este lunes contra Belgrano, justamente el equipo que lo dejó afuera, por la novena fecha del torneo Clausura.

El calendario parece haberle jugado una mala pasada a Newell's, ya que apenas cinco días después de caer contra el Pirata en Villa Mercedes (San Luis) por la Copa Argentina, debe enfrentarse al mismo equipo, aunque por el certamen de la Liga Profesional de Fútbol.

Lo que probablemente tenga a mal traer a los jugadores y el cuerpo técnico rojinegros frente a la perspectiva de volver a jugar contra Belgrano sea más la forma en que perdió en San Luis, que el rival en sí mismo. Es que el equipo de Ricardo Zielinski por momentos lo bailó en el Estado Único La Pedrera, al punto que el resultado final (3 a 1 para el Pirata) se quedó corto.

Leer más: El resultado en el Ducó que le hizo un guiño a Newell's en el Clausura

Detonantes de la derrota de Newell's

Un planteo táctico que fracasó rotundamente y rendimientos individuales realmente flojos fueron los detonantes de la dura derrota de Newell's en la Copa Argentina, en la que tenía la ilusión de llegar por primera vez a la instancia de semifinales. Ese sueño se hizo trizas en Villa Mercedes, y de una manera muy aleccionadora.

El calendario parece haberle jugado una mala pasada a Newell's, ya que apenas cinco días después debe volver a jugar contra Belgrano El calendario parece haberle jugado una mala pasada a Newell's, ya que apenas cinco días después debe volver a jugar contra Belgrano

Por eso, frente a la obligación de enfrentar apenas cinco días después al mismo rival, y de visitante, es probable que Cristian Fabbiani haga cambios en el equipo, quizá no tanto tácticos (en La Pedrera terminó jugando con un esquema que venía utilizando y que varió en el primer tiempo ante Belgrano) sino más bien de figuritas.

Jugadores como Alejo Tabares, Luca Reggiardo, Éver Banega y Gonzalo Maroni deberán mejorar mucho sus rendimientos para mantenerse en el equipo y no sería extraño que uno o dos de ellos no estén en la alineación inicial para el lunes.

Leer más: La eliminación de Newell's simboliza el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La práctica en Bella Vista

Por lo pronto, en la práctica de este sábado en Bella Vista, Fabbiani ya dio indicios de que piensa meter cambios en el equipo. En la defensa, por ejemplo, hizo un cambio muy notorio que involucra, justamente, a Tabares.

El movimiento ensayado por Fabbiani consistió en sacar al marcador de punta izquierdo que jugó tan mal contra Belgrano, ubicar allí a Alejo Montero y poner de marcador lateral derecho al colombiano Jherson Mosquera.

Lo extraño de este cambio en la última línea es que obliga a Montero a jugar a pierna cambiada, con lo cual es razonable preguntar por qué Fabbiani no recurre a algún otro futbolista del plantel que sea naturalmente un lateral izquierdo. Un par de nombres tiene, con lo cual se puede inferir que sus rendimientos no los conforma y apela entonces a un cambio posicional cuanto menos forzado.

