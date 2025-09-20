La Capital | Política | Argentina

Agustín Pellegrini pidió "el último esfuerzo para cambiar la Argentina para siempre"

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza recorrió el norte de Santa Fe con la mira puesta en las elecciones de octubre

20 de septiembre 2025 · 10:19hs
El dirigente libertario aseguró que Argentina está cerca de dejar atrás al kirchnerismo.

El dirigente libertario aseguró que Argentina está cerca de dejar atrás al kirchnerismo.

El candidato a diputado nacional por Santa Fe, Agustín Pellegrini, consideró este sábado que se necesita un último esfuerzo para cambiar la Argentina para siempre. "No bajemos los brazos, vamos por el camino correcto", aseguró en sintonía con la gestión del presidente Javier Milei.

El vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia se mostró confiado en el proyecto político iniciado hace dos años. A poco más de un mes de la votación asevereó que el esfuerzo va a valer la pena y sentenció: "Vamos a sacar a la Argentina adelante para siempre".

"La cara del kirchnerismo en Santa Fe es Agustín Rossi, candidato a vicepresidente de Sergio Massa, el mismo que nos dejó al borde de la hiperinflación", sostuvo el dirigente rosarino. A continuación destacó: "Milei la frenó y hoy estamos a nada de eliminarla para siempre".

La apuesta libertaria en Argentina

"En esta elección, cambiamos la Argentina para siempre, dándole las herramientas al presidente para hacer las reformas que faltan, o volvemos para atrás al pasado decadente kirchnerista", advirtió Pellegrini. Así remarcó las diferencias con el principal frente opositor al gobierno de cara a los comicios del 26 de octubre.

El postulante de LLA se mostró convencido de que "el esfuerzo de los argentinos está valiendo la pena". En esa línea, agregó: "No aflojemos, estamos a un último esfuerzo de cambiar la Argentina para siempre y dejar atrás la época oscura del kirchnerismo".

>> Leer más: Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

El candidato a diputado defendió la gestión de Milei durante una recorrida por el norte santafesino. La agenda del dirigente incluyó reuniones en Avellaneda, Malabrigo, Villa Ocampo, Lanteri, Arroyo Ceibal, Romang, Alejandra, San Javier y Vera.

Además de Pellegrini, la lista oficialista en Santa Fe incluye a Yamila Tomassoni en el segundo lugar. En los dos escalones siguientes aparecen Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera.

Noticias relacionadas
Argentina, lista para una nueva ronda de Copa Davis ante Países Bajos.

Copa Davis: Argentina visita a Países Bajos para llegar a la definición en Bolonia

Lionel Messi ante Venezuela, su último partido por eliminatorias. El 10 puso en duda su presencia en el Mundial.

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

El presidente Javier Milei en una de sus visitas a Israel. 

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

El presidente Javier Milei confirmó que el país negocia un préstamo directo con Estados Unidos.

Javier Milei confirmó que Argentina tiene "muy avanzado" un préstamo de Estados Unidos

Ver comentarios

Las más leídas

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Lo último

A Franco Colapinto y Pierre Gasly les pasó lo mismo, pero el argentino tuvo la vía de escape ocupada

A Franco Colapinto y Pierre Gasly les pasó lo mismo, pero el argentino tuvo la vía de escape ocupada

Franco Colapinto y la clasificación de Fórmula 1 en Bakú: Prefiero chocar siendo rápido

Franco Colapinto y la clasificación de Fórmula 1 en Bakú: "Prefiero chocar siendo rápido"

Leonel Chiarella participó en Panamá de un encuentro de alcaldes innovadores

Leonel Chiarella participó en Panamá de un encuentro de alcaldes innovadores

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

El gobierno de Santa Fe tomó nuevas medidas a dos años de la muerte de Filomena Cinalli, asesinada dentro de su casa del barrio Bella Vista

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Renovaron el alerta meteorológica naranja en Rosario antes del Día de la Primavera
La Ciudad

Renovaron el alerta meteorológica naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show
Zoom

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

Por Jorge Asís
Política

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Básquet: Las chicas de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico van por un sueño nacional

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet: Las chicas de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico van por un sueño nacional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Ovación
Franco Colapinto y la clasificación de Fórmula 1 en Bakú: Prefiero chocar siendo rápido
Ovación

Franco Colapinto y la clasificación de Fórmula 1 en Bakú: "Prefiero chocar siendo rápido"

Franco Colapinto y la clasificación de Fórmula 1 en Bakú: Prefiero chocar siendo rápido

Franco Colapinto y la clasificación de Fórmula 1 en Bakú: "Prefiero chocar siendo rápido"

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Franco Colapinto se golpeó después del despiste de Pierre Gasly y se manchó un gran sábado del argentino

Franco Colapinto se golpeó después del despiste de Pierre Gasly y se manchó un gran sábado del argentino

Policiales
Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

La Ciudad
Renovaron el alerta meteorológica naranja en Rosario antes del Día de la Primavera
La Ciudad

Renovaron el alerta meteorológica naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario tendrá una jornada para concientizar sobre Alzheimer y edificios y monumentos se pintarán de violenta

Rosario tendrá una jornada para concientizar sobre Alzheimer y edificios y monumentos se pintarán de violenta

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Una fan de Lali denunció que fue agredida: Me pegaron por usar su remera
Información General

Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
LA CIUDAD

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Economía

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas
La Ciudad

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Información General

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
La región

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

Por Alvaro Torriglia
Economía

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Rosario muestra todo su potencial de innovación, startups y tecnología

Por Patricia Martino

Economía

Rosario muestra todo su potencial de innovación, startups y tecnología

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo
Policiales

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN
Politica

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN