Agustín Pellegrini pidió "el último esfuerzo para cambiar la Argentina para siempre"

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza recorrió el norte de Santa Fe con la mira puesta en las elecciones de octubre

El candidato a diputado nacional por Santa Fe, Agustín Pellegrini , consideró este sábado que se necesita un último esfuerzo para cambiar la Argentina para siempre. "No bajemos los brazos, vamos por el camino correcto" , aseguró en sintonía con la gestión del presidente Javier Milei .

El vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia se mostró confiado en el proyecto político iniciado hace dos años. A poco más de un mes de la votación asevereó que el esfuerzo va a valer la pena y sentenció: "Vamos a sacar a la Argentina adelante para siempre" .

"La cara del kirchnerismo en Santa Fe es Agustín Rossi , candidato a vicepresidente de Sergio Massa , el mismo que nos dejó al borde de la hiperinflación", sostuvo el dirigente rosarino. A continuación destacó: "Milei la frenó y hoy estamos a nada de eliminarla para siempre" .

"En esta elección, cambiamos la Argentina para siempre, dándole las herramientas al presidente para hacer las reformas que faltan, o volvemos para atrás al pasado decadente kirchnerista ", advirtió Pellegrini. Así remarcó las diferencias con el principal frente opositor al gobierno de cara a los comicios del 26 de octubre.

El postulante de LLA se mostró convencido de que "el esfuerzo de los argentinos está valiendo la pena". En esa línea, agregó: "No aflojemos, estamos a un último esfuerzo de cambiar la Argentina para siempre y dejar atrás la época oscura del kirchnerismo".

>> Leer más: Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones de octubre

El candidato a diputado defendió la gestión de Milei durante una recorrida por el norte santafesino. La agenda del dirigente incluyó reuniones en Avellaneda, Malabrigo, Villa Ocampo, Lanteri, Arroyo Ceibal, Romang, Alejandra, San Javier y Vera.

Además de Pellegrini, la lista oficialista en Santa Fe incluye a Yamila Tomassoni en el segundo lugar. En los dos escalones siguientes aparecen Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera.