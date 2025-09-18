Los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo para la campaña

La Capital | Política | Milei

La mano derecha de Karina en Caba coordinará con las provincias. Agitan “el fantasma kuka” y tratan de mostrar empatía

18 de septiembre 2025 · 21:15hs
Pilar Ramírez (izquierda) gana terreno en la cúpula de poder libertaria. 

Pilar Ramírez (izquierda) gana terreno en la cúpula de poder libertaria. 

En su momento de mayor fragilidad política desde que asumió como presidente, Javier Milei reunió este jueves en Olivos a más de 70 candidatos y miembros del elenco oficialista para bajar el mensaje que el gobierno dará durante la campaña nacional. En ese marco, Karina Milei empoderó a Pilar Ramírez, su mano derecha en la ciudad de Buenos Aires, como nueva coordinadora de la campaña nacional.

La idea es que a partir de ahora la jefa de La Libertad Avanza (LLA) en la Capital Federal articule y baje los lineamientos proselitistas a todos los jefes de campaña provinciales.

Se trata de una novedad relevante en la cúpula libertaria. Es que ese lugar lo ocupaba Eduardo Lule Menem, salpicado por el escándalo de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La entronización de Ramírez apunta a cohesionar a la mesa chica libertaria, atravesada por la disputa entre el asesor Santiago Caputo y los lugartenientes de Karina: Lule Menem y su primo Martín, presidente de Diputados de la Nación.

Según indican en LLA, Ramírez tiene buena relación con Caputo, quien gana casilleros como gurú de campaña.

Los Milei y los Menem

Desde hace meses, Caputo critica la estrategia de Karina y los Menen, que privilegió el armado del sello libertario sobre los acuerdos con los gobernadores y llevó a sucesivas derrotas electorales y en el Congreso.

A las derrotas parlamentarias y el éxodo de aliados se sumó ayer una jornada de fuerte volatilidad en los mercados. Cayeron las acciones argentinas, subió el riesgo país y el Banco Central (BCRA)vendió más de 300 millones de dólares para defender el techo de la banda de flotación.

Al mediodía, desde un atril en el quincho presidencial, Milei habló frente a unos 48 candidatos a diputado y a senador (los dos primeros de la lista de cada provincia).

También lo escucharon los miembros de la mesa política nacional y un grupo de referentes, funcionarios, voceros de la gestión e influencers libertarios.

“En esta etapa hay que valorar el esfuerzo de los argentinos e invitarlos a defenderlo para que todo valga la pena”, plantearon Milei y Caputo, en línea con la cadena nacional del lunes pasado. En ese mensaje, el presidente trató de mostrarse empático con los damnificados del programa económico.

Los libertarios ponen todas las fichas a la polarización. Hablan de “agitar el fantasma kuka” y denuncian un “bombardeo opositor” contra el modelo de Milei. Esa receta se combinará con un mensaje de mayor empatía hacia el “esfuerzo de los argentinos”, con el objetivo de ganar las elecciones de medio término.

