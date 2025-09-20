Fútbol Playa: Argentino ya tiene las fechas para jugar la Copa Libertadores en la arena en 2026

Argentino disputará por primera vez esta competencia en el futbol playa desde el 3 al 9 de mayo en sede a confirmar. Hoy enfrenta a Racing

Argentino es el mejor equipo del país en fútbol playa y el año que viene jugará la Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció la fecha en que se disputará la Copa Libertadores de Fútbol Playa : será entre el 3 y el 9 de mayo del 2026 y la Asociación del Fútbol Argentino estará representada por el primer equipo de Argentino de Rosario.

Todavía no está confirmado, pero la sede puede llegar a ser Paraguay, debido a la estructura que tiene el Comité Olímpico.

Los Salaítos, dirigidos por Maximiliano Ponzetti, ya se preparan para disputar el más importante torneo continental, con entrenamientos intensivos y compitiendo en la Primera A del torneo oficial de Fútbol Playa, donde lleva 9 puntos de ventaja a su inmediato perseguidor, Racing Club de Avellaneda, a quién enfrentará hoy en la cancha de La Florida, a partir de las 14 horas.

Argentino estrena plataforma de streaming

Para este encuentro Argentino estrena una plataforma nueva de streaming donde los que quieran ver el partido tendrán que abonar $ 6.000. Por lo cual se convoca a los hinchas que colaboren con esta iniciativa ya que lo recaudado va a ir para solventar los gastos del plantel en la preparación para la Copa Libertadores. La web es www.gmlive.tv. Allí el usuario deberá buscar el partido y se deberá registrar.

La campaña salaíta

El equipo rosarino ganó los nueve partidos que disputó. Debutó ante Boca (L) 1-0 y luego sus víctimas fueron Tigre (V) 8-3, Racing (V) 6-1, San Lorenzo (L) 7-2, Ituzaingó (V) 4-3, San Telmo (L) 7-1, Acassuso (V) 5-2, Malvinas de Escobar (L) 6-2 y Boca (V) 5-4 con dos tantos de Lucas Ponzetti, Nahuel Cipolletta, Angelo Agustini y Nahuel Gigena.

Ese día también integraron el plantel Franco Jesús Velázquez (arquero), Axel Rutterschmidt, Luca Becares, Jorge Sebastián Ramírez (arquero), Manuel Pomar, Joel David Peralta, Lautaro Attara y Lucas Casterán.

Argentino, ya clasificado a Libertadores por ser el último doble campeón del torneo de AFA, con jugadores que vuelven de competir en las mejores ligas del mundo y destacándose en el fútbol europeo, hoy está en el máximo nivel y se medirá con los mejores de américa en mayo próximo.

Con la capitanía de Lucas Ponzetti, uno de los mejores jugadores del mundo y que viene de ser Campeón de la Supercopa de Italia y de ganar la Eurowinner Cup con el Catania el equipo rosarino apuesta a ser protagonista en la competencia continental.

Por su parte, la dirigencia del Argentino se manifestó orgullosa de haber clasificado por primera vez a un evento oficial de la Conmebol y requiere ahora el apoyo de la ciudad, para que Rosario y la Provincia de Santa Fe acompañen el esfuerzo de los jugadores que representarán a la AFA