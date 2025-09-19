Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Rosario tendrá varios eventos masivos durante el fin de semana, a los que se sumará el partido entre Rosario Central y Talleres en el Gigante.

Rosario se prepara para un fin de semana muy especial. Siempre y cuando acompañen las condiciones meteorológicas, el domingo se celebrará el Día de la Primavera y también el Día del Estudiante , eventos tradicionales que convocan a que miles de personas, en su mayoría quizás jóvenes, ocupen los principales espacios públicos de la ciudad. Y ese día también se disputará una fecha del Torneo Clausura 2025 en la que Rosario Central recibirá en el Gigante de Arroyito a Talleres de Córdoba

Es por eso que la Municipalidad brindó un detalle de las actividades que se podrán disfrutar en parques y plazas, pero también sobre los operativos de prevención y control para evitar problemas debido a la masiva afluencia de público en general en gran parte de la ciudad. Según se anunció hoy, más de 100 agentes actuarán durante el fin de semana en los espacios públicos y en los distintos eventos.

El secretario de Cultura del municipio, Federico Valentini, y el titular del área de Control, Diego Herrera, brindaron una conferencia de prensa en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) en la que detallaron las actividades que habrá en la ciudad y también sobre cómo funcionará el dispositivo para brindar seguridad.

Valentini enumeró: “Para este fin de semana hay propuestas para todos los gustos. En el Distrito Norte está el Festival La Comarca, un clásico de la ciudad. En el CEC el 19, 20 y 21, el Festival Arte Digital, que es único en el país, con propuestas inmersivas y didácticas. Mañana sábado, junto con Provincia la Municipalidad presentará la mascota de los juegos Suramericano con una fiesta Bresh en el Parque Nacional a la Bandera”.

El programa para este evento prevé desde las 18 la presentación del DJ Carrión y la cantante Sofi Gazzaniga. Luego, a las 19.30 se realizará el acto oficial, del que participarán los embajadores deportivos de los Juegos: Paula Pareto, Cecilia Carranza, Leonardo Senatore, Ayelén Stepnik y Guillermo Coria, entre otros deportistas y ex deportistas consagrados. Finalmente, entre las 20 y las 23.50 habrá sorpresas y la presentación de la banda Estelares, del cantante Bhavi, y la Fiesta Bresh.

controles primavera Funcionarios municipales brindaron detalles de los operativos en el que participarán más de 100 agentes municipales. Foto: Municipalidad de Rosario.

El programa difundido por la Municipalidad continúa el domingo con la presentación de La Jaoqui frene al Monumento y propuestas en la Casa del Tango, en el Galpón de la Música. “Es muy bueno hablar de la cantidad de actividades que tendrá Rosario en estos días. Esperamos muchísima gente, incluso de otras que vengan de otros lugares a disfrutar de Rosario. Esperemos que el tiempo nos acompañe”, consignó Valentini. Con relación a la situación meteorológica, ya que se esperan intensas lluvias entre hoy y el sábado, Valentini indicó que “siempre se está con mucha atención a la cuestión del tiempo. Por lo pronto, tenemos un pronóstico un poco complicado. En caso de que el tiempo no acompañe, reprogramaremos las actividades”.

Controles durante el fin de semana

Por su parte, Diego Herrera señaló que los test de alcoholemia y narcolemia “comenzaron anoche. Además de mantener los controles vehiculares durante todo el fin de semana, también se reforzará la prevención en los espacios públicos donde se congregará la gente para festejar. Serán operativos coordinados juntamente con la Policía de Santa Fe”. Vamos a supervisar los espacios públicos para que no haya excesos. Hay lugares como La Florida donde está prohibido el consumo de alcohol, por lo tanto no se permitirá, y en los otros sectores donde se puede tomar haremos controles para que no haya exceso de consumo. El operativo general comenzó anoche y se extenderá hasta el lunes a la mañana”, agregó.

Una mención aparte fue para el partido que Rosario Central y Talleres disputarán el domingo en el Gigante de Arroyito. “La fecha de AFA le agrega un poco de complejidad al operativo, pero habrá un refuerzo con más de cien agentes durante todo el fin de semana tanto en los espacios públicos como en eventos”, agregó Herrera.

Cómo estará el tiempo en la región

El Servicio Meteorológico Nacional anunció hoy que Rosario y la región afrontarían tormentas aisladas en las próximas horas. Si bien durante durante la mañana no había novedades en ese sentido, desde el organismo nacional indicaban que el tiempo inestable y lluvioso estará presente hoy y mañana sábado, con temperaturas máximas que se ubicarán entre los 25 y 27 grados. Para el domingo, por el momento, no se menciona la posibilidad de precipitaciones, pero se prevé una jornada con cielo cubierto y un poco más fresca, con una máxima de 19 grados.