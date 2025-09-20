Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

El pronóstico de este sábado incluye tormentas, ráfagas de viento con picos de 90 kilómetros por hora y lluvias abundantes.

Los preparativos para el Día de la Primavera avanzan en un marco inestable, ya que este sábado se renovó el alerta meteorológico naranja en Rosario . Luego de la suspensión de diferentes eventos por el pronóstico, el aviso sobre tormentas severas sigue vigente y el tiempo recién mejorará a partir del lunes.

De acuerdo a los reportes oficiales, desde la tarde es probable que se produzcan lluvias abundantes y fuertes ráfagas de viento en la ciudad. Asimismo es probable que la temperatura empiece a bajar a partir de la noche, de modo que los festejos del domingo no tendrán el mismo marco templado del inicio de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas fuertes o severas después del mediodía en Rosario . Si bien al día siguiente no se esperan nuevas precipitaciones, las nubes seguirán copando la parada durante la celebración que coincide con el Día del Estudiante.

El alerta naranja es una advertencia oficial sobre actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de viento con una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora entre la tarde y la noche. El área de cobertura se extiende a los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

Por otra parte, el SMN prevé que se acumulen hasta 80 milímetros de agua de lluvia en Rosario. El reporte contempla precipitaciones acumuladas por encima de esa cifra en algunos casos puntuales.

El anuncio de tormentas no incluye grandes cambios en cuanto a la temperatura. Para este sábado a la tarde se pronosticó una máxima de 25 grados y un cambio de dirección del viento desde el sur.

Por la noche también se esperan fenómenos meteorológicos fuertes o severos y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Desde la madrugada ya no hay chances de precipitaciones en el reporte oficial y el domingo a la tarde es posible que el sol salga detrás de un cielo mayormente nublado.

¿Qué hay que hacer si hay un alerta por tormentas?

La Municipalidad de Rosario recomienda no circular por la calle cuando rige un alerta meteorológico, salvo que sea necesario. En ese caso es necesario actuar con mayor precaución a la hora de estacionar vehículos cerca de los árboles en la vía pública. También es importante mantener a los animales domésticos dentro de lugares protegidos.

A la hora de salir de casa hay que evitar el contacto con columnas de alumbrado, cables de cualquier tipo o cajas de luz. Las autoridades locales recomiendan comunicarse con el teléfono gratuito 103 de Protección Civil para hacer cualquier reclamo por problemas derivados de la tormenta. También es posible enviar solicitudes a través de MuniBot, la plataforma de Whatsapp de la línea 341-5-440147.

Por otra parte, el municipio sugiere las siguientes medidas de prevención antes de una tormenta: