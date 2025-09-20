La Capital | Ovación | Central

Central: a Veliz las ganas lo pueden y Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

La lesión en el hombro que sufrió ante Boca no impidió que el delantero vuelva a estar en el equipo. Llega tocado, pero con muchas ganas

Por Elbio Evangeliste

20 de septiembre 2025 · 20:02hs
Veliz se lesionó el hombro y tuvo que salir ante Boca, pero quiere estar contra Talleres.

De la tensión a la incertidumbre y de ahí a la desazón. Por todos esos estadios pasó el hincha de Central en relación con la lesión de Alejo Veliz. Pero de pensar en la ausencia por varios partidos del centrodelantero a la sorpresa de que podrá estar ya en el choque contra Talleres.

Lo primero que hay que decir es que Veliz jugará lesionado. “Lesión acromioclavicular grado 2”, fue el parte médico que brindó el club al día siguiente del encuentro contra el Xeneize. Especulaciones al margen de cuántas semanas podía o debían pasar para que volviera a jugar, el futbolista no está curado.

Lo que habrá que ver es si tendrá algún impedimento en sus desplazamientos. Porque ante Boca, desde que se lesionó hasta que dejó la cancha nunca pudo moverse con naturalidad. Debía correr con el brazo pegado al cuerpo y le era imposible saltar abriendo los brazos, algo indispensable para cualquier jugador, sobre todo para un centrodelantero.

Se descuenta que el dolor ya no debe ser el mismo que el de hace una semana, aunque seguramente habrá una infiltración en el medio. Eso fue lo que seguramente envalentonó al futbolista en su idea de permanecer en el equipo.

>>Leer más: Di María se está cargando al hombro en Central la cuota goleadora del equipo

Holan pensó que no iba a poder contar con Veliz, pero todo hace pensar que sí lo tendrá en cancha.

Así es el panorama en Central para este partido, en cuya previa se pensó que Veliz no iba a estar y más cerca del fin de semana se conoció no sólo que el futbolista quería estar, sino también que el cuerpo técnico estaba dispuesto a utilizarlo. Era algo que se venía manejando de manera un tanto secreta, aunque tras el entrenamiento matutino del jueves rápidamente corrió la información de que Veliz había formado parte del ensayo futbolístico.

Se viene Campaz

Más allá de lo de Veliz, la otra novedad en el equipo es el ingreso de Jaminton Campaz, quien vuelve a ser titular luego ir al banco frente a Boca. El colombiano se mete en lugar de Gaspar Duarte.

>>Leer más: ¡Gritalo, Fideo!: Ángel Di María y otro gol gigante, de antología para el empate de Central

Campaz siempre fue uno de los habituales titulares, pero en el último partido Holan prescindió de él, en teoría porque veía que Duarte podía cumplir mejor con el retroceso, en el duelo con Lautaro Blanco. Ahora el DT entiende que necesita mayor capacidad de desequilibrio y por eso la vuelta al plan usualmente original.

Jaminton Campaz necesita reencontrarse con su mejor nivel y en Central aspiran a que sea cuanto antes.

También hay ratificación para Ignacio Malcorra como segundo volante central, en compañía de Franco Ibarra, para que el balón salga lo más limpio posible desde el fondo.

El probable de Central

De confirmarse el equipo que se presume, Central formaría con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

