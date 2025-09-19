La Capital | La Ciudad | Pablo Javkin

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

El Plan de Sostenibilidad Patrimonial será más sostenible y se simplificará el catálogo de preservación y las herramientas de intervención.

19 de septiembre 2025 · 11:54hs
Pablo Javkin: Con este nuevo marco queremos incentivar la conservación de inmuebles de valor patrimonial. . 

Foto: Municipalidad de Rosario.

Pablo Javkin: "Con este nuevo marco queremos incentivar la conservación de inmuebles de valor patrimonial". . 
Pablo Javkin en la presentación del Plan de Sostenibilidad Patrimonial

Foto: Municipalidad de Rosario

Pablo Javkin en la presentación del Plan de Sostenibilidad Patrimonial

Con la intención de preservar de manera más efectiva las construcciones de valor histórico en todo Rosario, la Municipalidad presentó el Plan de Sostenibilidad Patrimonial (PSP) , que propone una nueva normativa que generará cambios muy importantes en la valoración y en la concepción de los trabajos de conservación sobre este tipo de inmuebles en la ciudad. Este nuevo marco incluye la simplificación del catálogo de protección y de los instrumentos de intervención y de financiamiento, ubica el eje de relevancia en las obras de carácter patrimonial, y establece una búsqueda de acciones de cuidado más sencillas y precisas.

Rosario tiene en la actualidad 5.656 inmuebles catalogados, con algún grado de protección patrimonial. Una cifra impactante, que supera a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a Córdoba, y que hoy es considerada excesiva. De esa cantidad, 5.590, la gran mayoría, ahora tienen una protección directa parcial, de entorno o de referencia, por lo que admiten algún grado de intervención en sus formas.

Esa referencia comparativa expone claramente que el catálogo y la normativa actual merecen sin dudas ser revisados, y en esa dirección se encolumnan las determinaciones que está promoviendo la Municipalidad, que apuntan a cuidar mejor el patrimonio arquitectónico, a través de un sistema más sostenible.

Sobre la importancia de las conductas de cuidado sobre el patrimonio arquitectónico, el intendente Pablo Javkin se encargó de remarcar que “con este nuevo marco queremos incentivar la conservación de inmuebles de valor patrimonial, no que tengan que esperar a que el edificio se deteriore, o se venga abajo, para poder demoler y construir”.

>> Leer más: De edificios históricos a departamentos: los nuevos proyectos que preservan el patrimonio

En ese mismo sentido, el mandatario destacó que “este Plan incorpora una modalidad innovadora, a través de un mecanismo que permite que aquellos propietarios de inmuebles patrimoniales puedan obtener Derechos de Edificación Transferibles (DET) para incentivar la construcción en otras zonas de la ciudad que cuenten con áreas con infraestructura consolidada y puede recibir estas nuevas construcciones”.

Intervención para mejorar procesos

En este contexto de intenciones, la Municipalidad busca una estrategia de mayor simplificación en la que se pasa de 8 grados de preservación a sólo 4. Y, dentro de ese reacomodo general, por ejemplo, en el grado de 1, se pasará de 64 propiedades a más de 100. En ese rango figurará el Palacio Ramonda Monserrat, ubicado en la intersección de Entre Ríos y San Lorenzo, en pleno centro de Rosario.

Javkin. Plan proteccion patrimonial
Pablo Javkin en la presentación del Plan de Sostenibilidad Patrimonial

Pablo Javkin en la presentación del Plan de Sostenibilidad Patrimonial

Con este Plan, el Municipio pone el foco de atención más detenidamente en la ciudad que empieza a surgir detrás de la ciudad, donde se mantienen las fachadas de los inmuebles patrimoniales y aparecen construcciones en altura por detrás. Esta nueva regulación normativa apunta a intervenir para mejorar esos procesos.

>> Leer más: Patrimonio: crecen los desarrollos inmobiliarios que preservan antiguas casonas

También tiene el objetivo de tratar de conseguir una protección y preservación efectiva del patrimonio arquitectónico, urbano y ambiental de la ciudad, de establecer criterios claros y democráticos de intervención, de generar recursos económicos que sustenten la puesta en valor, de atender con instrumentos específicos a las singularidades arquitectónicas, urbanas y paisajísticas, y de simplificar y agilizar trámites y procesos de viabilidad patrimonial.

En ese escenario de pretensiones, la Municipalidad pone el acento en la simplificación del catálogo patrimonial de 8 a 4 grados de protección, de los instrumentos de intervención en 3 modalidades, de los instrumentos de financiamiento en 2 modalidades y brindar, al menos, 1 instrumento de sostenibilidad específico a cada inmueble catalogado.

Derechos de Edificación Transferibles (DET)

Dentro de los nuevos instrumentos que otorga el Plan, y dentro de las distintas maneras de intervención, aparecen los Derechos de Edificación Transferibles (DET), una modalidad novedosa que sirve para afirmar el cuidado del patrimonio existente y para incentivar las construcciones en otros sectores de Rosario que lo necesitan. Esos derechos se podrán comprar, tiene que haber un inmueble patrimonial en una zona emisora y otra zona receptora, en otro sitio de la ciudad, cuyo precio lo regirá el mercado, no el Estado Municipal.

Esa potestad se podría transferir desde una propiedad con grado de protección 1.2. o 2.2. a otro inmueble sustituible, ubicado en un corredor urbano seleccionado, señalado por la Municipalidad. Se le pasaría un diferencial transferible a través de una fórmula que está relacionada a la altura que no puede construir en el inmueble con alta protección patrimonial.

Ese diferencial transferible permitiría en el inmueble receptor una mayor edificabilidad y construir por encima de la altura máxima del área hasta la altura máxima del Corredor A (38,50 mts). Si se incorpora esta metodología, estas herramientas generarían, en la zona emisora, un mayor desarrollo en lotes sustituibles, y mejores procesos de restauración y rehabilitación de los inmuebles patrimoniales. Y, en la zona receptora, un mayor desarrollo urbano en áreas con capacidad para afrontar ese crecimiento y que necesitan un mayor empuje.

Las zonas que se determinaron como sectores receptores están situadas en San Martín, entre Bv Seguí y Battle y Ordoñez; Bv Rondeau, excepto en el tramo central; Mendoza, desde las vías del ferrocarril a Av Circunvalación; Av Alberdi; Santa Fe, entre Av Francia y Bv Avellaneda; Bv Seguí, entre Bv Oroño y Bv Avellaneda; y Bv Avellaneda, entre Urquiza y Bv Seguí. De esta manera, con la renovación del marco normativo, el Municipio afianza su compromiso y su decisión de cuidar lo propio y de respetar los inmuebles patrimoniales, como otra de las importantes prioridades de la gestión.

Noticias relacionadas
Cinco taxistas fueron demorados y liberados el día de la internación.

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Una estafa circula por la aplicacción WhatsApp y Facebook

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Rosario se prepara para recibir el Día de la Primavera en un fin de semana con varios eventos masivos.

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

El intendente de Roldán, de 57 años, tuvo un infarto y debió ser intervenido en una clínica de la ciudad de Rosario

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Ver comentarios

Las más leídas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Lo último

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la lesión de uno de sus jugadores

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la lesión de uno de sus jugadores

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Ángel Di María celebró la contratación del nuevo entrenador de Benfica en redes sociales

Ángel Di María celebró la contratación del nuevo entrenador de Benfica en redes sociales

Refuerzan la atención en el consulado español: ingresaron más de 87 mil expedientes

Con el fin de la Ley de Nietos, cientos de rosarinos hacen fila para presentar sus trámites de ciudadanía española. Hasta cuándo se puede realizar
Refuerzan la atención en el consulado español: ingresaron más de 87 mil expedientes

Por Nachi Saieg

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas
La Ciudad

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Información General

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

Ovación
Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión
OVACIÓN

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Los hinchas de un equipo de primera estuvieron cara a cara con el técnico y el presidente y hubo tensión

Ángel Di María celebró la contratación del nuevo entrenador de Benfica en redes sociales

Ángel Di María celebró la contratación del nuevo entrenador de Benfica en redes sociales

Diego Placente dio la lista para el Mundial de Chile con un jugador de Newells

Diego Placente dio la lista para el Mundial de Chile con un jugador de Newell's

Policiales
Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda
Policiales

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

La Ciudad
Refuerzan la atención en el consulado español: ingresaron más de 87 mil expedientes

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Refuerzan la atención en el consulado español: ingresaron más de 87 mil expedientes

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN
Politica

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos
Política

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios
Política

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newells y su futuro pinta borroso

Por Luis Castro
Ovación

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newell's y su futuro pinta borroso

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo
Política

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria
Economía

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario
La Ciudad

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos
POLICIALES

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa
Policiales

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Macron presentará pruebas científicas para demostrar que su esposa es mujer
Información General

Macron presentará "pruebas científicas" para demostrar que su esposa es mujer

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha
Economía

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real
Información General

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar
La Ciudad

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos
Economía

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre
Economía

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre

Pullaro tras el rechazo al veto: Una universidad fuerte no es un gasto
Política

Pullaro tras el rechazo al veto: "Una universidad fuerte no es un gasto"

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores
Información general

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto
Policiales

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto