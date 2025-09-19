La Capital | Política | Javier Milei

Javier Milei confirmó que Argentina tiene "muy avanzado" un préstamo de Estados Unidos

El objetivo es obtener respaldo para garantizar el pago de vencimientos de deuda por 8.500 millones de dólares del próximo año

19 de septiembre 2025 · 20:47hs
El presidente Javier Milei confirmó que el país negocia un préstamo directo con Estados Unidos.

Foto: prensa Casa Rosada

El presidente Javier Milei confirmó que el país negocia un préstamo directo con Estados Unidos.

El presidente Javier Milei confirmó que el gobierno nacional negocia un préstamo con Estados Unidos con el fin de poder afrontar los vencimientos de deuda del próximo año e intentar controlar la volatilidad que llevó el dólar por encima de los 1.500 pesos, además del riesgo país en torno a los 1.450 puntos.

En una visita a Córdoba, Milei reconoció que desde el gobierno están "trabajando muy fuertemente" ante una consulta sobre la posible negociación de un préstamo con el Tesoro estadounidense. Y aseguró: "Estamos muy avanzados”.

“Nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en julio. Venimos trabajando en esas negociaciones que demandan tiempo, pero hasta que no está confirmado no hacemos anuncios”, expresó el presidente a La Voz.

Viaje a Estados Unidos y participación en la ONU

Las declaraciones del presidente Milei se dan horas antes de un nuevo viaje a Estados Unidos. El domingo, Milei, junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, partirán a Nueva York.

mileiouni.jpeg
El presidente Javier Milei volver&aacute; a la ONU. El a&ntilde;o pasado, la acus&oacute; de estar dirigida por bur&oacute;cratas y promover pol&iacute;ticas socialistas.

El presidente Javier Milei volverá a la ONU. El año pasado, la acusó de estar dirigida por burócratas y promover políticas socialistas.

Allí, el presidente será parte de la Asamblea de las Naciones Unidas y del Atlantic Council, en donde recibirá el premio Global Citizen Award que lo destaca por las reformas económicas que lleva adelante en el país. El dato saliente es que quien le entregará el galardón a Milei será el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. De la gala de premiación también participará la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

De todos modos, aún no hay confirmadas reuniones bilaterales con la Casa Blanca.

Anuncio de respaldo

En abril de este año, en el marco del levantamiento del cepo anunciado por el propio Caputo, Bessent hizo una fugaz visita de diez horas a la Argentina.

2025-04-14 milei Bessent.jpg
Scott Bessent (el segundo a la derecha de Milei) hizo una visita fugaz al pa&iacute;s en abril.

Scott Bessent (el segundo a la derecha de Milei) hizo una visita fugaz al país en abril.

Una vez que aterrizó en suelo nacional, manifestó su respaldo a las políticas económicas del gobierno libertario y no dudó en afirmar que "si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE”.

>> Leer más: El BCRA se desprendió de u$s 1.100 millones en tres días para frenar al dólar

El FSE es el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de Estados Unidos, que se trata de una línea especial de crédito para fortalecer reservas de otras economías en momentos de tensión económica.

Reservas en baja

Los mercados financiero y cambiario están que arden. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a vender parte de sus reservas para intentar que el valor del dólar no pase el techo de la banda cambiaria. Durante la rueda del viernes se desprendió de u$s 678 millones y, de esta manera, la entidad presidida por Santiago Bausili vendió un total de u$s 1.100 millones en los últimos tres días. Mientras, los ADRs y bonos se hundieron hasta 15% en la semana y el riesgo país rozó los 1.450 puntos.

El gobierno de Milei cada vez le resulta más difícil sostener sus vetos en el Congreso. 

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN

Los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, autores de la denuncia contra Milei y parte de su equipo.

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios

Los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, autores de la denuncia contra Milei y parte de su equipo.

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios

El gobernador Maximiliano Pullaro respaldó el rechazo al veto universitario.

Pullaro tras el rechazo al veto: "Una universidad fuerte no es un gasto"

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

Monzón vs. Bonavena: dos apellidos icónicos y gloriosos del boxeo subirán al ring

Monzón vs. Bonavena: dos apellidos icónicos y gloriosos del boxeo subirán al ring

Celulosa: un empresario argentino se convirtió en el accionista principal

Celulosa: un empresario argentino se convirtió en el accionista principal

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Duendes va por la final del Torneo del Interior en Córdoba

Duendes va por la final del Torneo del Interior en Córdoba

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Un estudio mostró los diferentes escenarios demográficos para la ciudad y servirá para "tomar decisiones" en políticas públicas, advierten
El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana
Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar
El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Javier Milei confirmó que Argentina tiene muy avanzado un préstamo de Estados Unidos
Javier Milei confirmó que Argentina tiene "muy avanzado" un préstamo de Estados Unidos

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles
Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

Monzón vs. Bonavena: dos apellidos icónicos y gloriosos del boxeo subirán al ring

Monzón vs. Bonavena: dos apellidos icónicos y gloriosos del boxeo subirán al ring

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

El resultado en el Ducó que le hizo un guiño a Newell's en el Clausura

El resultado en el Ducó que le hizo un guiño a Newells en el Clausura

El resultado en el Ducó que le hizo un guiño a Newell's en el Clausura

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser castillos en el aire y hubo nuevas señales positivas

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser castillos en el aire y hubo nuevas señales positivas

Newell's se perderá a una de sus joyas juveniles durante cuatro fechas del torneo Clausura

Newell's se perderá a una de sus joyas juveniles durante cuatro fechas del torneo Clausura

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda
Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana
Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario tendrá una jornada para concientizar sobre Alzheimer y edificios y monumentos se pintarán de violenta

Rosario tendrá una jornada para concientizar sobre Alzheimer y edificios y monumentos se pintarán de violenta

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo
El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Rosario muestra todo su potencial de innovación, startups y tecnología

Rosario muestra todo su potencial de innovación, startups y tecnología

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo
Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN
Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos
El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios
Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newell's y su futuro pinta borroso

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newell's y su futuro pinta borroso

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo
En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria
El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario
Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos
Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos