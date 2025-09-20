La Capital | Política | Javier Milei

Javier Milei se aseguró encuentros con Trump y Georgieva antes de viajar a Estados Unidos

Partirá este domingo y volverá al país el viernes. Además de las reuniones, participará de la Asamblea General de la ONU por segunda vez desde que es presidente

20 de septiembre 2025 · 17:56hs
Javier Milei se volverá a encontrar en Estados Unidos con Donald Trump.

Javier Milei se volverá a encontrar en Estados Unidos con Donald Trump.

El presidente Javier Milei partirá este domingo rumbo a Nueva York, donde mantendrá distintas reuniones y participará de actividades internacionales que incluyen encuentros con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El lunes, tras arribar a Nueva York a las 9.30 hora estadounidense, Milei se reunirá con el economista Alberto Ades y, desde las 18, tendrá un encuentro con la directora del FMI. De este encuentro también participarán el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

Para el martes, se espera que Milei tenga un encuentro con Trump. La reunión va a acaparar toda la atención debido a la situación económica de Argentina y a que el propio presidente argentino confesó, este viernes por la noche, que el país tiene gestiones "muy avanzadas" para contraer un préstamo con el Tesoro estadounidense.

El encuentro entre ambos mandatarios está pactado para las 12.45, dos horas después de que Trump brinde su discurso en la Asamblea General de la ONU, de la que Milei participará el miércoles, desde las 12, por segunda vez desde que es presidente.

Encuentros en Estados Unidos

Luego de su intervención en la Asamblea General, Milei participará en la ceremonia de entrega del premio Global Citizen 2025, del Atlantic Council, que le será entregado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Para el jueves, el presidente tiene previsto reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y participará de la entrega del premio de la organización judía internacional B'nai B'rith. Además, mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald Lauder, y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman, antes de regresar a Argentina ese mismo día. Se prevé su arribo a Buenos Aires el viernes a las 8.30.

