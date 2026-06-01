Qué trae el desembarco de Federico Angelini en Unidos

Del gabinete de la Nación al de Santa Fe sin escalas, pero con mucho entre manos. El rol dentro del PRO, las miradas y el trabajo fino para 2027

Federico Angelini en su debut en el Ministerio de Seguridad junto al equipo y el gobernador.

La política santafesina tuvo uno de los primeros movimientos reales preelectorales con Federico Angelini , quien dejó su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional para trabajar desde este lunes en el gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro . No es un simple ingreso en la gestión sino que tiene implicancias varias en el PRO Santa Fe.

Se supone que su desembarco en la provincia, luego de un par de años con responsabilidades en Buenos Aires, llegará con alguna injerencia en el PRO aunque no integre formalmente la estructura.

El partido no es aquel que gobernaba el país y en el que Angelini era el único armador santafesino, y hasta supo reemplazar a Patricia Bullrich como presidente a nivel nacional, pero es el campito de toda su vida.

No es menor el contexto de que el PRO intenta reorientarse con la vuelta de Mauricio Macri a la marquesina, quien esta semana llegará a la capital provincial. Cerca de Angelini niegan que él vuelva a la diaria de Santa Fe para meterse de lleno en lo político partidario, pero tampoco pueden tapar el sol con la mano.

Angelini a Santa Fe

El dirigente es cauto al extremo y dice estar eventualmente a disposición de construir, pero "no por motu proprio". Así como una suerte de revelación política, cuentan que encontró un camino nuevo en la gestión en seguridad y se va a focalizar en eso.

“El tema de seguridad te come. Es más complejo de lo que parece y Maxi me trajo a eso”, comentó el nuevo funcionario de Santa Fe la semana pasada, luego de que en el grupo de Whatsapp de funcionarios provinciales blanquearan su ingreso como secretario de Gestión Institucional en el Ministerio de Seguridad. "Lo traen porque suma, no porque buscaba laburo", agregan.

macrit.jpg En su momento, Mauricio Macri vino a Rosario a respaldar la lista que encabezaba el precandidato a senador Federico Angelini.

Ese lugar lo ocupaba Virginia Coudannes, hoy convertida en vocera del gobierno, quien, vale el dato, la semana pasada sumó una subsecretaria en la conferencia para que de los detalles y responda con profundidad sobre el tema del día, que era discapacidad.

También al cierre de la semana Pullaro le dio la bienvenida formal a "Fede", quien "ya venía trabajando en la coordinación con las fuerzas federales dentro del plan de seguridad". Foto con el gobernador, el ministro Pablo Cococcioni y demás funcionarios. Sonrientes.

El PRO

Angelini no es sonso. Así como sabe que nadie duda de su capacidad de constructor, también conoce que su desembarco arrastrará alguna que otra resistencia interna en el PRO.

“¿Ah, quiere volver al PRO?”, comentaron con malicia ni bien conocida su llegada a Santa Fe. Su cercanía con Patricia Bullrich, quien pasó del partido amarillo a La Libertad Avanza (LLA), le costó alguna etiqueta de los macristas más dogmáticos. Sin embargo, ahora puede ser un activo.

Es sabido que el nuevo secretario de Pullaro se desenvuelve con soltura en el armado y la rosca política. Es su oficio, por más que esté enfocado en una etapa de gestión. “Su valor es tenerlo adentro; afuera puede ser un problema, lo saben todos”, se sincera alguien del paño.

De hecho, a la par de su desembarco volvieron los rumores de que La Libertad Avanza jugaría con candidatos de baja intensidad para no competirle fuerte a Unidos. Que tenga el vínculo aceitado con LLA es cierto, como también que desertó del proyecto libertario. Todos trascendidos para darle la bienvenida después del exilio en la Nación.

Scaglia y el PRO

Por otro lado, dicen que dejó atrás el distanciamiento con la diputada nacional Gisela Scaglia, quien, por si no se recordaba, es la actual presidenta del PRO de Santa Fe. Sin embargo, las negociaciones para el ingreso de Angelini como funcionario y a Unidos las tuvo exclusivamente él con el gobernador.

“Gisela tiene su vuelo propio. Nadie opaca a nadie, se van a potenciar”, opinan con los brazos abiertos. Hasta hablan de que la llegada de Angelini se traduce en una “unificación” del PRO después de las llamas durante parte de 2023 y 2024. Dato: en 2028 hay elecciones en el partido.

Antes habrá elecciones a intendente de Rosario para las que, en el sector bullrichista, apuntan a Angelini. Ahora bien: para ser candidato no hay oficio que valga sino otras cuestiones, además de la voluntad, algo que el propio Angelini ya sufrió como precandidato a vicegobernador en 2023, junto a Carolina Losada, y a senador en 2021, junto a Amalia Granata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/2060431486948360548&partner=&hide_thread=false Una nueva reunión semanal para seguir bien de cerca la operatividad policial en cada rincón de la provincia. Hoy le dimos la bienvenida formal a @fangelini, que se suma al equipo del @MinSegSF.



Fede ya venía trabajando en la coordinación con las fuerzas federales dentro del Plan… pic.twitter.com/x8ad9TTg5D — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) May 29, 2026

Por eso empuñan sus logros como coordinador del Plan Bandera y su perfil en la densa materia que el propio Pullaro prioriza en su plan de gobierno. Sueltan algunas voces interesadas que, para la candidatura, tiene la venia del gobernador.

Se anotan también en el PRO Cristian Cunha, secretario de Cooperación provincial, y la concejala Ana Laura Martínez, sobre quien cuentan no está muy contenta con la vuelta de “Fede” (como lo mencionó el gobernador en su bienvenida por X) y, sean pocos o demasiados, algunos votos tiene.

Mientras, empiezan las interferencias de piel entre el PRO y los libertarios. La concejala de Rosario Samanta Arias, del bloque La Libertad Avanza, es en realidad del espacio de Angelini, del diputado nacional José Núñez y su par provincial Ximena Sola, todos ahora de Unidos.

Por eso se huele el salto al oficialismo rosarino. “Por ahora, si no ocurre nada raro, todo sigue igual. Acompañará al oficialismo en lo que se pueda”, suavizan, pero siguen de cerca.

En el medio se cuela la posibilidad de que haya algún tipo de sociedad entre Unidos y La Libertad Avanza en Rosario, como ya propuso Cunha. Empieza una discusión por el copyright. “Haremos lo que haya que hacer en función de...”, sueltan los dispuestos de siempre del PRO.