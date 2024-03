La voz de Mauricio Larriera que repercute dentro de Newell's

Antes que nada. Es un gusto escuchar las conferencias de prensa de Mauricio Larriera. El uruguayo no solo no le esquiva a ninguna pregunta, sino que deja traslucir un manto de sinceridad no muy habitual en el fútbol argentino. Esa característica se nota en que nunca parece a la defensiva, en que profundiza sus respuestas, busca explicarlas, clarificarlas. Así siempre se lo notó el técnico de Newell’s, desde el primer día que llegó. Y si hubo una muestra clara de esta impresión, pasó el viernes a la noche luego del empate 0 a 0 con Platense. Ahí, ante una consulta puntual sobre el armado del plantel, lanzó una frase que no puede dejar de pensarse que trajo cola hacia adentro. “Creo que quedó bastante mal conformado porque hay posiciones donde no tenemos o escasean, y en otras estamos superpoblados. Pero también soy parte responsable de alguna decisión u omisión”.