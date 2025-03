La Región Centro pisa el trampolín a la espera que se llene la pileta

Claramente aquel episodio donde públicamente exigieron bajar las retenciones los envalentonó, como también el evidente clima electoral y un gobierno nacional que está a los manotazos con el mercado midiéndolo. Pero hay un prolijo trabajo de los gobernadores por no erosionar del todo la figura de Javier Milei y que se mantenga, y no alentar una situación crítica que los haga almorzarse la cena.

Región Centro, el germen

Los gobernadores nombran a los caudillos Pancho Ramírez, Estanislao López y al cordobés Bustos, a diferencia de Milton Friedman o Murray Rothbard que pueda elegir el presidente como comodín, y lanzan una versión reciclada de Producción, Trabajo y Federalismo como slogan. Palabras clásicas e interesantes en la teoría que no han encontrado muelle en la práctica política, más que en el cordobesismo, aunque se convencen de que esta vez, con el modelo agotado del kirchnerismo y las patas cortas del libertarismo, puede prender la zona núcleo.

Llaryora no esquivó la discusión: “En Córdoba tenemos el cordobesismo, que tiene que ver con el equilibrio fiscal, trabajo público y privado, infraestructura, libertad de prensa, y vemos un trabajo similar en Maxi (Pullaro). ¿Por qué no en el día de mañana llevar una propuesta de la regioncentrista?”.

WhatsApp Image 2025-03-27 at 15.07.31.jpeg

Por un lado le da crédito al proyecto de hegemonía de Pullaro, reelección mediante si la aprueba la Convención, y, por otro, abre el juego a nivel nacional en un momento que parece oportuno. En la Casa Gris sostienen que los encuentros de la Región Centro siempre son una ocasión para "mostrar potencia y modelo generado desde el interior, y se le podría agregar para medir los tiempos.

Frigerio fue al hueso, algo llamativo ya que siempre se muestra mucho menos vehemente en el proyecto federal que sus pares y más cómodo en el ecosistema de Buenos Aires. "Esto es un polo de desarrollo y también de poder, porque tenemos una responsabilidad en compensar un esquema de poder que le dan demasiadas atribuciones al Amba, eso no le sirve a la Argentina federal que queremos".

Pullaro reconoció que coincide con "el programa de gobierno de Córdoba" y rescató que el partido Hacemos, del exgobernador Juan Schiaretti y del actual Llaryora, ingresó a Unidos "con lo cual es una esperanza muy grande que los partidos que gobernamos la región centro podamos tener un programa de gobierno común, lo cual no signifique que uno de nosotros lo encabece”.

Luego el santafesino fue más al choque: “Esto es trascendente. No especulamos perder capital electoral por defender los intereses del interior productivo o por salir de lugares cómodos. Es fácil hacerte el zonzo cuando ve que viene una ola política fuerte, pero cuando afecta a tu provincia te tenés que parar de manos y lo hicimos con las retenciones”.

En enero, cuando a los productores los números para la cosecha se le ponían en rojo, hicieron una conferencia de prensa pidiendo bajar los derechos de exportación. “Cuando el campo la empezó a pasar mal, ahí estuvo la Región Centro sin tener miedo de pagar costos políticos. Y lo defendimos sin miedo a los ataques de los trolls, de los tuiteros”, recordó Pullaro.

>>> Leer más: Choque de modelos

Además de lo discursivo, el gobierno santafesino trata cada tanto de diferenciarse en la práctica del modelo nacional. El viernes anunció que compensará el gasto de medicamentos a los jubilados y pensionados provinciales, cubriendo la diferencia cuando superen el 5 por ciento de sus ingresos.

Ayuda a los jubilados en momentos en que Nación los reprime, un movimiento de contraste que también busca mitigar la reforma previsional. “Así como hubo que explicarle que había que equilibrar la Caja de Jubilaciones para cuidarla, hay que cuidarlo en un tema como este”, explicaron a La Capital.

Volviendo a la Región Centro, podría ser el inicio de un chiste: un gobernador radical, uno peronista, y uno macrista entran a un bar... Sin embargo, puede ser el germen de un esquema político-electoral que tiene como capital una identidad sin fisuras: productivista (no especulativo), federal (no centralista), colectivista (no individualista), y sin anclaje en proyectos viejos (JxC-kirchnerismo). Por ahora tantean el trampolín y esperan que se llene la pileta.