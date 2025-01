Choque de modelos entre la motosierra de Milei y la pampa productiva

"Desde Santa Fe afirmamos: la Argentina sale adelante con producción y trabajo, con innovación, con federalismo bien entendido, con menos especulación, con la sana e inteligente administración de lo público y con buena política para asegurar los beneficios de la libertad con igualdad de oportunidades y bienestar general", escribió Unidos en un comunicado sin necesidad de echarle agua para quienes iba dirigido.

pullaro autopista maquinas.jpg Foto: Gobierno de Santa Fe.

Además, la alianza gobernante bancó el discurso productivista de Pullaro que repitió durante la semana a la par del impulso de la obra pública. Se busca mostrar un gobierno en acción frente a un modelo nacional que sólo quiere acomodar los números de la macro, pero nada de producción ni erogaciones que resulten en beneficios concretos para la sociedad.

Producción y federalismo parecen dos conceptos ya gastados, que han terminado en la ancha avenida del medio quemado por el cordobesismo, y sin poder de fuego inmediato, pero que a la larga puede reconvertirse, finalmente, en alimento para una alternativa de gobierno.

Retenciones y campo

Para la chispa que hace la combustión del motor tomaron el viejo y siempre rendidor reclamo de las retenciones, subiéndose con buen timing al reclamo de productores de soja, a quienes la cuestión climática y de precios (soja a la baja, costos elevados y tipo de cambio atrasado que achica los ingresos en pesos) le ha complicado los cálculos de rentabilidad.

Santa Fe apunta a la carga tributaria nacional como el drama sojero, corre al mileísmo porque dice ser liberal y no baja impuestos, y de paso barre cuestionamientos sobre la presión impositiva provincial. “En el costo de producción del campo unos $75 son impuestos nacionales y $2 provinciales”, aclaran en el gobierno santafesino.

“El campo no puede seguir subsidiando al conurbano bonaerense”, disparó Pullaro para que haga eco en la Rosada y de paso abrochar al peronismo bonaerense, conducido por el kirchnerista, Máximo Kirchner. Si existe terreno fértil para señalar a un verdugo del campo ese es el kirchnerismo. Dos por uno.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reforzó el planteo del santafesino -casualmente juran- a través de su cuenta de X. “Llegó la hora del campo. Nuestros productores han sido pilares del crecimiento del país durante décadas. Necesitan con urgencia una reducción de las retenciones para que esos recursos vuelvan a este pujante sector productivo”.

pino.jpg Buena sintonía y aguante. Nicolás Pino, titular de la SRA, y el presidente Javier Milei. Foto: Archivo / La Capital.

Apuesta a otro modelo

“Se da naturalmente”, dicen en la Casa Gris sobre la coincidencia de los discursos similares que reflotaron esta semana Pullaro y Llaryora. Se suma la posibilidad que el exgobernador cordobés, Juan Schiaretti, le aporte peronismo a Unidos con su sello Hacemos en Santa Fe.

Están esperando que el Tribunal Electoral le otorgue reconocimiento definitivo del partido para unirse formalmente. Vale recordar que el perottismo impugno el nombre porque coincide con su bloque. "Igualmente estamos dentro de Unidos de hecho", explicó a La Capital, Claudia Giaccone, hoy subsecretaria de la Región Centro y exsecretaria de Deportes de Omar Perotti, cargo al que renunció.

El cordobés es símbolo de lo que propone la Región Centro y llevó el manual a las presidenciales en 2023 - con el socialismo como la pata de Schiaretti en Santa Fe- aunque quedó lejos de la discusión. Con la coyuntura y lo que plantea el mileísmo, toma color una propuesta de desarrollo similar al modelo de la Región Centro.

En rigor, hay un germen de proyecto para el futuro que los gobernadores santafesino y cordobés, no parece así el entrerriano Rogelio Frigerio, empujan de a poco: colectivista (no individualista), productivista (no especulativo), federal (no centralista) y sin estar anclado en proyectos viejos (JxC-kirchnerismo). No saben en qué momento se pondrá primera, pero de a poco van dejando piedritas en el camino.