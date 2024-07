Fernando Cardozo, primer refuerzo de Newell's: "Estoy preparado para todo lo que venga"

—¿Cómo te estás sintiendo en los primeros días en Newell’s?

—Estoy muy a gusto acá. La forma que me tratan los compañeros ayuda mucho a eso. Y hacen mucho más fácil la adaptación a lo que es el mundo Newell’s. Estoy muy contento, muy cómodo y ansioso de que empiece la competencia oficial.

—¿Por qué decidiste venir a este club?

—Conocía ya algunas cosas, desde hace bastante tiempo. Jugaron muchos compatriotas acá, es como que ya tenía una idea de lo que podía ser. Además, hace tres o cuatro meses atrás, ya hubo sondeos de parte de la dirigencia de Newell’s conmigo y con mi representante. Ellos habían seguido algunos partidos míos en Paraguay, así que esa previa hizo que la decisión fuera mucho más fácil y más rápida para venir acá.

—¿A vos siempre te interesó la chance de Argentina y de Newell’s?

—Obviamente, sí. Siempre fue una idea mía la de poder jugar en el fútbol argentino. Y sabía que era un buen momento para cambiar de aire, para probar nuevos desafíos. Estoy muy feliz porque se dio todo. Siento que estoy preparado para el gran desafío que representa Newell’s y para todo lo que venga de acá en adelante.

—¿Con qué club te encontraste?

—En estos días noté que el grupo humano es muy bueno. Siento que nos estamos armando en todas las líneas. Llegaron varios refuerzos y creo que tendremos un muy buen plantel, para poder dar pelea en lo que nos propongamos. Esa es la mentalidad y el objetivo nuestro. Nos estamos preparando muy bien y el amistoso que se viene con Vélez nos servirá para seguir soltándonos a nivel futbolístico. También para ganar ritmo de juego.

En qué etapa le llegó esta chance en Newell's

"Me siento en una parte de madurez. Muy contento con lo que voy logrando. Con muchos conocimientos en la parte de exigencia, de la parte táctica, y creo que en lo profesional estoy preparado para este tipo de desafío. Ya tuve bastante rodaje en Olimpia y en el fútbol portugués y siento que vengo a aportar lo mío", dijo el paraguayo.

—¿Hasta cuándo tenés que usar la máscara de protección?

—Hace un mes me operé del tabique nasal porque lo tenía roto. Tuve que operarme de urgencia. La máscara es más que nada para protección, porque tengo la nariz todavía un poco sensible. Es para prevenir. Tengo que seguir usándola un mes más.

80324187.jpeg Fernando Cardozo, ante Defensa. Juega con una máscara por su operación de tabique. CANOB

—La liga arranca en poco más de una semana, ¿vos no tendrías problemas en jugar con la máscara puesta?

—En el amistoso del otro día, ya me sentí suelto y no me molestó. Ya estoy acostumbrado y eso hace mucho más fácil a pasar este tiempo. La idea es que al jugar no me incomode. Yo la uso todos los días, en todos los entrenamientos y ya aprendí a llevarla sin que me moleste.

—Tuviste la chance de ir a los Juegos Olímpicos de París con el seleccionado sub-23 de tu país. ¿Por qué decidiste dejar de lado eso y venir rápido a Newell’s?

—Tenía para viajar el domingo 30 de junio, y estaba entre venir a Rosario a firmar el contrato o viajar a París con la selección. Tuve que tomar una importante decisión y no tengo dudas de que tomé la acertada. Yo quería venir lo más rápido a Newell’s a firmar todo y a ponerme a disposición. Lo hablé con los dirigentes y no hubo problemas. Si yo hago bien las cosas y hago una buena campaña acá en Newell’s, seguro tendré alguna nueva oportunidad en la selección paraguaya. Mi objetivo siempre fue tratar de estar en las selecciones mayores.

—¿A qué puede apuntar Newell’s en este segundo semestre?

—Trataremos de estar en los primeros puestos de la competencia y también trataremos de lograr dar pelea hasta el final en la Copa Argentina.

—Y en lo personal, ¿por dónde pasan tus metas?

—Quiero marcar la mayor cantidad de goles que sean posibles y también dar asistencias para que el equipo funcione y pueda crecer, siempre primero desde lo colectivo.

“Siento que al equipo hoy le puedo aportar más en el ataque”

Uno de los rasgos distintivos de Cardozo es su notable capacidad para cumplir diferentes roles dentro de un equipo. El jugador guaraní se mostró dispuesto y a la vez se animó a trazar un análisis sobre su inserción en las propuestas que está moldeando el nuevo cuerpo técnico leproso.

—¿En qué posición creés que rendís más?

—En realidad depende mucho de la formación y de la propuesta y la idea de juego que tenga el entrenador. Si es 4-3-3, a mí me gusta jugar tanto de extremo como de volante interior, y también puedo jugar como doble punta. Yo me adapto a lo que me pida el entrenador. Me gusta participar mucho en las jugadas, me gusta jugar, pero también me gusta mucho poder finalizarlas. Creo que puedo ser importante para el equipo en muchas posiciones, aportando lo mío para que el equipo mejore y gane. Y también me gusta lucirme y llegar al gol.

—¿Y dónde sentís que aportás más cosas?

—Siento que a Newell’s le puedo aportar más hoy en el ataque. Tengo mucho juego ofensivo, tengo poderío aéreo y mucha potencia, y estoy tratando de pulir eso y ponerlo al servicio de Newell’s. Este plantel tiene mediocampistas y generadores de juego con muy buen pie, así que tengo que tratar de aprovechar eso.

—Marcaste el primer gol del ciclo del Gallego Méndez. ¿Lo tomás como un gran augurio?

—Me puso muy contento en lo personal. Siento que en mi arribo a Newell’s, empezó todo bastante bien. Y en cada entrenamiento veo que todos estamos mejorando. Contra Defensa hicimos un buen partido, en todas las líneas. Y, de a poco, vamos captando la idea que tiene el entrenador que nos dice que tenemos que tener más peso y más eficacia en ofensiva.

—De los refuerzos fuiste el primero en llegar, ¿qué te representa esa elección?

—Me hace sentir a gusto, alguien importante. Uno se siente contento cuando pasan esas cosas. Ese interés también me genera mayor responsabilidad. Donde uno se siente querido, es el lugar correcto.

—¿Cómo es el Gallego Méndez como DT? ¿Qué te pide a vos en particular?

—Del fútbol argentino no conozco tantos entrenadores. También queda claro que muchas de sus disposiciones tendrán que ver con la manera en que juega el rival. Lo poco que trabajamos con él acá, se nota que es bastante exigente. Los entrenamientos son muy intensos, y le gusta la idea de atacar y de presionar bien alto. Al mismo tiempo nos da libertad para generar jugadas. Y que cada futbolista pueda jugar donde le toque. Veo que tenemos facilidad para eso y en eso estamos trabajando estos días en Bella Vista. Hace que el jugador se sienta cómodo y eso ayuda mucho para que pueda mejorar y rendir bien para el equipo.

El interés leproso por Saúl Salcedo y la visión del que fue compañero suyo

Newell’s está interesado en el marcador central Saúl Salcedo, que milita en el mismo club de donde proviene Cardozo, Olimpia de Paraguay. Desde ese lugar, el flamante refuerzo leproso describió los principales rasgos de personalidad y de juego de su ex compañero en la entidad guaraní

_¿Qué tipo de jugador es Saúl Salcedo?

_Por lo que sé, él estaría con intenciones de venir, con ganas de volver al fútbol argentino ya que jugó hace unos años en Huracán, y sabe lo que es la liga argentina. Tengo entendido que le gustaría volver a este país. Más sabiendo que en este plantel hay dos paraguayos. Eso ayuda a seducir para que pueda venir. Si viene, podría ayudar mucho en el funcionamiento de la parte defensiva.

_¿Por qué creés que Newell’s está apuntando últimamente a jugadores de Olimpia?

_No tengo en claro la situación de Salcedo pero, en Paraguay, Olimpia es el club más grande. Allí se siente la presión de la hinchada, es fundamental en todos los partidos. Y el objetivo siempre es tratar de salir campeón. El jugador que viene de ese club conoce bien ese tipo de exigencias y sabe que en Newell’s va a ser algo muy similar.