La Capital | suscriptores | Milei

El sistema solar de Milei

En pleno acomodamiento de cara a las reformas que propone la Casa Rosada, Santa Fe muestra voluntad pero libro propio. Asoma el debate por el esquema federal

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

1 de diciembre 2025 · 06:05hs
Javier Milei quiere cambiar el sistema tributario de las provincias.

Foto: Archivo / La Capital.

Javier Milei quiere cambiar el sistema tributario de las provincias.

El gobierno nacional es el centro de gravedad del momento de cambios que se aproxima, donde los legisladores y, sobre todo, los gobernadores, empiezan a encastrar en ese sistema solar tal planeta. Santa Fe busca su posición, ni muy lejos para no enfriarse ni muy cerca para no quemarse. Las reformas laboral y tributaria son la plataforma para mostrar voluntad o los dientes.

Como se contó, el gobierno santafesino envió una doble señal antes de que largue la discusión por la reforma tributaria a nivel nacional. Aprovechó la ley impositiva provincial para lanzar un plan de reducción de impuestos con el que se muestra predispuesto con la Nación en su baja de tributos, pero también avisa cómo hacerlo sin que nadie se lo imponga. Ahí está el punto, en el formato.

Hay “medidas históricas” en el plan tributario. Por un lado, anunciaron que las actividades comerciales podrán deducir del pago de Ingresos Brutos (II.BB.) el sueldo (hasta 1,5 millón de pesos) de cada nuevo empleado que tome.

Por otro, podrán tomar el importe de la factura de la EPE como crédito fiscal para el pago II.BB. hasta un 30 %. También hay descuentos y beneficios varios para individuos como sectores productivos y se baja reduce la alícuota a unos 48 mil comercios radicados en la provincia y que facturan hasta $180 millones al año.

Javier Milei y su plan

En ese esquema solar se empiezan a acomodar los satélites libertarios en Santa Fe para pegarle al gobierno santafesino y mantenerlo moderado. Pasó con Salvador Di Stéfano, asesor económico de empresas principalmente del agro y pronosticador del blue, quien logró explotar su perfil liberal con el ciclo mileísta. El asesor tomó el plan tributario presentado para marcar una línea clara de que no se trata de baja de impuestos.

Qué tristeza que sigamos creyendo que con más impuestos y más Estado la economía crece. La única manera que un país crece es con más sector privado, pero en Santa Fe las ideas socialistas mandan y ocurre lo contrario. No escuché a los empresarios quejarse de esto”, arengó el gurú del dólar blue en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SalvaDiStefano/status/1994011912749601127&partner=&hide_thread=false

Probablemente eso refleje el ánimo de las empresas que no están radicadas en tierras santafesinas pero sí facturan aquí y no pueden acceder a esos beneficios. Es decir, no consumen energía en Santa Fe ni les interesa emplear a trabajador en la provincia. Ante una baja nominal de II.BB. sí se beneficiarían, salvo cláusula específica.

De nuevo, parece ser una cuestión de estilo: si no se bajan los impuestos con el manual libertario no solo no sirve, se pasa a ser comunista. En esa línea, quizás también haya algo de disputa del discurso y del modelo económico en Santa Fe (eficiencia vs ajuste raso; inversión pública vs la nada misma; productividad vs timba) y que empuña Provincias Unidas, que intenta asomar la cabeza en el Congreso con el armado del bloque propio.

No habría que asombrarse si vuelve el ataque de los trolls con aquella sutileza que caracteriza al presidente Javier Milei: degenerados fiscales.

Curioso es el caso de Lisandro Baclini, un empresario inmobiliario que compitió para el Concejo de Rosario dentro de Unidos bajo el sublema Avanza Libertad, un cazadistraídos que dio resultados de absorber votos libertarios aunque no logró ingresar. “Pero ojo que te lo venden como baja histórica… No la vieron, no la ven y no la verán”, respondió al tuit de “Salva”. Se ve que Unidos en las elecciones sí la veía.

>>> Leer más: La doble señal de Santa Fe antes de la reforma tributaria

Política

Si bien hay una alineación de planetas para el gobierno, el estado de la actividad económica y las cuentas provinciales empiezan a levantar la mano. Aquel apoyo al cálculo nacional de gobernadores a las reformas puede estar, pero comienzan a surgir las demandas y expectativas.

El voluntarioso ministro del Interior, Diego Santilli, no convence a muchos porque ya no puede mantener entretenidos a muchos. Es el caso de Maximiliano Pullaro, quien se maneja con cierto equilibrio y se da cuenta que si Javier Milei huele apoyo previo a las reformas, probablemente no entregue nada a cambio.

El gobernador ratificó su predisposición para acompañar las reformas legislativas en el Congreso, dijo que con Santilli se lleva bien, pero que no aparece nada concreto y que así no es la cosa. En pocas palabras, empezó a sugerir que no es incondicional su apoyo.

Quizás en el fondo de todas esas cuestiones (reformas, baja de impuestos, modelo político y económico) haya una discusión de autonomía y de dependencia que quedará expuesto con la discusión tributaria, destinada a alquilar balcones. Quizás sea una batalla federal de estos tiempos.

Noticias relacionadas
Javier Milei debía estar presente en Estados Unidos el 5 de diciembre para el sorteo del Mundial de Fútbol

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

El local de La Libertad Avanza en Uruguay

Uruguay: militantes libertarios abrieron una sede local de La Libertad Avanza

Javier Milei y Luis Petri, en la ceromia de entrega de sables a integrantes de las FFAA.

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Milei y otro guiño a Estudiantes de La Plata. 

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Ver comentarios

Las más leídas

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Lo último

Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Día Mundial del Sida: el municipio refuerza las estrategias de prevención

Día Mundial del Sida: el municipio refuerza las estrategias de prevención

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Así lo confirmó a La Capital la línea aérea World2Fly, encargada de la operatoria. Todos los detalles: cómo comprar los tickets y fechas de los viajes a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Por Pablo R. Procopio
Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año

Día Mundial del Sida: el municipio refuerza las estrategias de prevención

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Día Mundial del Sida: el municipio refuerza las estrategias de prevención

Se viene el verano: una guía de precios de las colonias de vacaciones en Rosario

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Se viene el verano: una guía de precios de las colonias de vacaciones en Rosario

Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Graduaciones, casamientos y eventos: cuánto cuesta el outfit de un hombre

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Graduaciones, casamientos y eventos: cuánto cuesta el outfit de un hombre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en todo el país

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en todo el país

Ovación
Lo viejo funciona: en Central Di María y Malcorra fueron los máximos goleadores en 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

Lo viejo funciona: en Central Di María y Malcorra fueron los máximos goleadores en 2025

Lo viejo funciona: en Central Di María y Malcorra fueron los máximos goleadores en 2025

Lo viejo funciona: en Central Di María y Malcorra fueron los máximos goleadores en 2025

Ante la abundancia de arqueros, Newells debe adoptar una resolución

Ante la abundancia de arqueros, Newell's debe adoptar una resolución

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Policiales
Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico
Policiales

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

La Ciudad
Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Día Mundial del Sida: el municipio refuerza las estrategias de prevención

Día Mundial del Sida: el municipio refuerza las estrategias de prevención

Graduaciones, casamientos y eventos: cuánto cuesta el outfit de un hombre

Graduaciones, casamientos y eventos: cuánto cuesta el outfit de un hombre

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura
Ovación

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Por Leandro Garbossa
Ovación

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada
Policiales

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

Alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque
La Ciudad

Alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque

Aumentan los casos de tos convulsa: 57 en la provincia, la mayoría en Rosario
La Ciudad

Aumentan los casos de tos convulsa: 57 en la provincia, la mayoría en Rosario

Miguel Russo, Ricardo Iorio y Miguel Lifschitz tendrán calles con su nombre
La Ciudad

Miguel Russo, Ricardo Iorio y Miguel Lifschitz tendrán calles con su nombre

Tiroteo en California: buscan a un hombre que mató a tres nenes y un adulto
Información General

Tiroteo en California: buscan a un hombre que mató a tres nenes y un adulto

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan
La Ciudad

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Beccani: La industria es trabajo calificado y movilidad social
Economía

Beccani: "La industria es trabajo calificado y movilidad social"

Ucel, una propuesta con foco en un proyecto de universidad cercana
Info Carreras

Ucel, una propuesta con foco en un proyecto de "universidad cercana"

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los autos mellizos

Por Fermín Sánchez Duque
Motores

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los "autos mellizos"

Según un fallo, los jueces nombrados desde 2017 pagan impuesto a las ganancias
politica

Según un fallo, los jueces nombrados desde 2017 pagan impuesto a las ganancias

San Lorenzo completó la repavimentación de 32 cuadras en siete barrios
la region

San Lorenzo completó la repavimentación de 32 cuadras en siete barrios

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de Santa Fe
La Región

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de Santa Fe

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná
La Ciudad

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España

Hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman
Información general

Hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kg de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kg de cocaína