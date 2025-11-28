Javier Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial de Fútbol

Lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta en X. Se tensa la relación entre el Gobierno y el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Javier Milei debía estar presente en Estados Unidos el 5 de diciembre para el sorteo del Mundial de Fútbol

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el presidente de la Nación, Javier Mile i , decidió cancelar el viaje previsto a Washington DC para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol, programado para el próximo 5 de diciembre.

“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol”, comunicó Adorni, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Adorni difundió la decisión a través de un mensaje escrito, en el que precisó que el mandatario no participará del evento organizado por la FIFA en la capital estadounidense. “Fin”, cerró el funcionario en su escueto anuncio.

Con la decisión de Milei, conocida a última hora del jueves, parece entrar en tensión la relación entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en especial con el titular de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia. El hecho que detonó el conflicto fue la decisión de la AFA de designar como Campeón de Liga a Rosario Central, algo que no estaba previsto entre los reconocimientos en el inicio de la temporada.

La polémica se proyectó el sábado pasado en el Gigante de Arroyito, cuando se enfrentaron Central y Estudiantes de la Plata. De acuerdo a lo dispuesto por la AFA, el equipo visitante (en este caso Estudiantes) debía recibir ese día al campeón de Liga en el campo de juego con un "pasillo" de honor, pero los jugadores del Pincha Rata decidieron darle la espalda a sus colegas "canallas".

Esa protesta de Estudiantes de la Plata obtuvo como respuesta una sanción. Ayer jueves, la AFA anunció que los jugadores serán suspendidos con dos fechas a partir del próximo torno, mientras que el presidente del club, Juan Sebastián Verón, fue inhabilitado para ejercer el cargo por 6 meses.

Ante esa novedad, Javier Milei salió ayer a bancar a Estudiantes de la Plata, y lo hizo a través de un reposteo en su cuenta en X de una foto de 1969 de Carlos Salvador Bilardo abrazado con Osvaldo Zubeldía. Poco después, el jefe de Gabinete anunció que el presidente no asistirá a la ceremonia del sorteo del Mundial en Estados Unidos, un compromiso que iba a compartir con Chiqui Tapia.