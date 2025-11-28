La Capital | Política | Milei

Javier Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial de Fútbol

Lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta en X. Se tensa la relación entre el Gobierno y el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

28 de noviembre 2025 · 07:09hs
Javier Milei debía estar presente en Estados Unidos el 5 de diciembre para el sorteo del Mundial de Fútbol

AP Foto/Jorge Saenz

Javier Milei debía estar presente en Estados Unidos el 5 de diciembre para el sorteo del Mundial de Fútbol

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió cancelar el viaje previsto a Washington DC para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol, programado para el próximo 5 de diciembre.

“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol”, comunicó Adorni, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Adorni difundió la decisión a través de un mensaje escrito, en el que precisó que el mandatario no participará del evento organizado por la FIFA en la capital estadounidense. “Fin”, cerró el funcionario en su escueto anuncio.

Milei bancó a Estudiantes de la Plata

Con la decisión de Milei, conocida a última hora del jueves, parece entrar en tensión la relación entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en especial con el titular de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia. El hecho que detonó el conflicto fue la decisión de la AFA de designar como Campeón de Liga a Rosario Central, algo que no estaba previsto entre los reconocimientos en el inicio de la temporada.

La polémica se proyectó el sábado pasado en el Gigante de Arroyito, cuando se enfrentaron Central y Estudiantes de la Plata. De acuerdo a lo dispuesto por la AFA, el equipo visitante (en este caso Estudiantes) debía recibir ese día al campeón de Liga en el campo de juego con un "pasillo" de honor, pero los jugadores del Pincha Rata decidieron darle la espalda a sus colegas "canallas".

Milei viaja otra vez a Estados Unidos: participará del sorteo del Mundial 2026 junto a Trump

Esa protesta de Estudiantes de la Plata obtuvo como respuesta una sanción. Ayer jueves, la AFA anunció que los jugadores serán suspendidos con dos fechas a partir del próximo torno, mientras que el presidente del club, Juan Sebastián Verón, fue inhabilitado para ejercer el cargo por 6 meses.

Ante esa novedad, Javier Milei salió ayer a bancar a Estudiantes de la Plata, y lo hizo a través de un reposteo en su cuenta en X de una foto de 1969 de Carlos Salvador Bilardo abrazado con Osvaldo Zubeldía. Poco después, el jefe de Gabinete anunció que el presidente no asistirá a la ceremonia del sorteo del Mundial en Estados Unidos, un compromiso que iba a compartir con Chiqui Tapia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloAbrazo_/status/1994235016683868403&partner=&hide_thread=false

Milei y otro guiño a Estudiantes de La Plata. 

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Un nuevo capítulo de la tensión entre el gobierno libertario y el presidente de la AFA

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Central fue recibido con un pasillo de espaldas por parte de los jugadores de Estudiantes

Pasillo de campeón a Central: el sindicato de futbolistas fue muy duro con los jugadores de Estudiantes

El presidente Milei, el gobernador Pullaro y el resto de los 18 mandatarios que firmaron el 9 de julio de 2024 en Tucumán el Pacto de Mayo.

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso

