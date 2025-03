El puerto de Rosario: se abrió la ventana, que no se escape la tortuga

En este caso no se industrializa en la provincia, sino que solo tiene la fase de exportación. La idea es que Rosario, puntualmente, sea de donde salgan esas exportaciones aprovechando que por el océano Pacífico viene con el freno de mano puesto, y que sacarlo por Buenos Aires encarece la logística. Sin embargo por ahora están confirmadas sólo estas 40 toneladas.

A partir del acuerdo comercial con la compañía Eramine Sudamérica, cuyos accionistas son el grupo francés Eramet (50,1%) y la empresa china Tsingshan (49,9%), TPR organizó el almacenamiento del carbonato de litio en un depósito acondicionado específicamente para recibir este material.

“La minera eligió a Rosario por cuestiones logísticas y conveniente desde los costos. La idea es que se pueda potenciar y que sea frecuente este vínculo. Por ahora es solo este cargamento, pero la relación comercial quedó abierta”, sostienen desde TPR, que impulsó el acuerdo y logró apoyo del ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

Los números

El gerente general de la terminal portuaria, Leonardo Feltrinelli, aclaró que el mineral proviene de “una planta minera nueva con capacidad de producción que al precio del litio de hoy, equivale aproximadamente a 240 millones de dólares al año de exportación para Argentina”.

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Minería de la Nación, en 2030 las exportaciones de litio superarán los US$ 8.700 millones y su origen principal será la provincia de Catamarca (US$ 3.300 millones), seguida por Salta (US$ 3.000 millones) y Jujuy (US$ 2.400 millones).

Con semejantes volúmenes hay una oportunidad para no perder y evidencia que es una apuesta a futuro. Es más, Eramine dice tener un potencial de producción en una primera etapa de 24.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) al año.

image (1).jpg El gobernador Maximiliano Pullaro y ministros en el puerto de Rosario junto a la operadora TPR Archivo La Capital

Las 40 toneladas exportadas parecen un vuelto o algo simbólico entre esas proyecciones, incluso, un anuncio suelto para mostrar que el puerto está activo y predispuesto en medio de la tensión -más floja- del gobierno por la deuda de inversiones. Para TPR es importante la gestión ya que espera que arrastre también a la producción de cobre en San Juan, que tiene una proyección enorme. Al gobierno también le sirve mostrar nuevos embarques producto del fuerte trabajo de la Mesa de Gas, Minería y Petróleo.

Eramine es un proyecto minero ubicado en la provincia de Salta que comenzó la etapa de producción en el mes de julio de 2024 tras una década de inversiones y preparación. A partir del fin de año pasado se comenzó a producir carbonato de litio grado batería, proveniente de la salmuera obtenida en los salares Centenario y Ratones.

La apuesta

El recurso se concentra principalmente en tres provincias: Catamarca, Jujuy y la mencionada Salta. La apuesta es que Salta comience a tener una producción relevante cuando se concreten los primeros despachos de carbonato de litio como el que salió de Rosario y se pongan en marcha los proyectos Sal de Oro, Mariana y Rincón. Se trata de la provincia con mayor cantidad de proyectos en diversas etapas de avance.

Por eso la provincia de Santa Fe apunta a esa provincia como socio estratégico sin soltar a otras. En Expoagro 2025 el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se reunirá con su par de Salta para poder avanzar en aumentar las exportaciones. "El desarrollo de proveedores que venimos haciendo es clave. Que empresas de Santa Fe sean socias y vendan servicios allá, y encima se exporte desde acá, posiciona a Santa Fe en ese eslabón que encima pretende crecer”, dijo el ministro.

La apuesta es a futuro y que el puerto rosarino sea la salida número uno de toda aquella actividad que en algún momento explotará. Se requiere trabajo y lobby porque es un negocio tentador que muchos quieren, incluido gobiernos y empresas de todo tipo. En conclusión, se abrió una ventana y mantenerla abierta hasta parece ser una oportunidad sin margen a resbalar.