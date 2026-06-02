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Yo, pullarista: el debut santafesino de Federico Angelini

El exfuncionario de la Nación desembarca en la cartera de Seguridad provincial con perfil propio, pero bajo el método local. Pasado pisado y subordinación a Pullaro

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

2 de junio 2026 · 14:36hs
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Federico Angelini debutó en Seguridad en Santa Fe.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Federico Angelini debutó en Seguridad en Santa Fe.
Angelini junto al equipo de Seguridad y el gobernador.

Foto: Archivo / La Capital.

Angelini junto al equipo de Seguridad y el gobernador.

Federico Angelini aclara que no baja con manual propio desde Seguridad Nacional a la cartera provincial. De hecho, en su debut como secretario de Gestión Institucional en el Ministerio de Seguridad santafesino sacó a relucir el método Pullaro.

“En Santa Fe hay un equipo que funciona, que está consolidado con el liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, y la verdad que lo que uno viene a hacer es aportar un granito de arena”, soltó Angelini en su primera actividad, en la que dio datos sobre allanamientos y requisas en toda la provincia durante mayo pasado.

Parece ser más que un granito de arena sino una pieza que aportará su impronta y voz a la gestión de seguridad que, de por sí, ya tiene perfil alto tanto con el gobernador como con el ministro.

El debut Federico Angelini

Suma un vocero más a la gestión, pero además colaborará en todo lo que tiene que ver con el área de investigaciones y Policía de Investigaciones (PDI)”, cuentan en Seguridad a La Capital. De hecho, arrancó destacando un caballito de batalla del gobernador: la ley de microtráfico para perseguir el narcomenudeo.

Además, destacan el buen diálogo con las fuerzas federales por su rol de coordinador del Plan Bandera siendo subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad Nacional. Incluso con la Fiscalía federal.

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Angelini entra despacio con el cuidado de no opacar a nadie en una gestión que muestra logros. Si algo supo hacer hábilmente en su carrera política es respetar los rangos, como es el caso de Patricia Bullrich, tanto en el Ministerio de Seguridad como en el PRO puro y en el espacio PRO-libertario que ocuparon en la Nación.

Vengo a trabajar coordinado con ellos a adaptarme a la metodología, al método que hay en seguridad en la provincia que, insisto, está dando muy buenos resultados”, indicó.

>>> Leer más: Qué trae el desembarco de Federico Angelini en Unidos

Luego reiteró, por si no había quedado claro, y juró lealtad al proyecto pullarista: “La verdad es que vengo a sumar y a adaptarme al método de trabajo que se está llevando adelante en la provincia, que es muy bueno”.

Pasado pisado

Atrás quedó aquella interna de 2023 en Unidos, en la que Angelini compitió como vice de Carolina Losada contra el actual gobernador.

La campaña en un momento viró a una instancia pantanosa, al punto de pegar al actual gobernador con conexiones espurias. Tras algo de tensión, todo quedó resuelto, con un Pullaro ganador, tanto con Losada como con el dirigente del PRO.

El viernes pasado se mostró con Pullaro y el grupo de Seguridad en una foto en la que sonreían para la ocasión. “Por donde lo veas, tiene ventajas. Sumamos un referente más a una cartera que, de por sí, es robusta”, afirman.

Ahora tendrá un año y medio para mostrar gestión en la materia, después de tanto elogios que juntó de parte del gobierno santafesino. Si es así, seguramente le permita consolidar su camino personal, que podría ser el de candidato a intendente de Rosario.

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