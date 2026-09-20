Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

De la mano del éxito de los Juegos, Pullaro mide su musculatura política mientras otros esperan la señal de largada. En paralelo, Milei se reparte entre la causa Malvinas, el futuro de las Paso y las alertas en el tablero económico

En la antesala de un ciclo electoral decisivo hacia 2027, la Casa Gris da por consolidado un hito estratégico : la ejecución de los Juegos Suramericanos . Más allá del ámbito estrictamente deportivo, el evento funciona como una vidriera institucional que exhibe estadios colmados y un masivo acompañamiento ciudadano, tanto en las competencias como en las actividades complementarias .

“Nos cuesta dimensionar lo que estamos viviendo” , describió el gobernador Maximiliano Pullaro al evaluar el impacto de los Juegos en Rosario y en el resto de las sedes. La magnitud del despliegue no solo generó reconocimiento técnico sino también un prudente repliegue —o silencio táctico— por parte de los sectores opositores.

El mandatario santafesino —que procura sostener la indefinición respecto de su eventual reelección— busca capitalizar el evento más allá del mero posicionamiento de la provincia como polo organizativo de grandes convocatorias. En esa línea se inscribe la postal política del jueves pasado en el Fan Fest de Rosario, donde Pullaro recibió a sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

El gesto constituye una nueva señal emitida por un bloque de gobernadores del interior productivo que apunta a gravitar en la escena nacional posicionándose como garante de gobernabilidad, gestión y equilibrio territorial. Aunque, al mismo tiempo, aspira a la reelección comarcal el año próximo.

Pullaro y las postales oficialistas

Si bien es prematuro avizorar si las condiciones macro darán margen para la consolidación de una tercera vía competitiva frente al peronismo y al mileísmo en 2027, en el entorno de Pullaro lucen pragmáticos e insisten en priorizar la agenda local sin desviarse en especulaciones electorales.

No obstante, el jefe de la Casa Gris también aprovecha los Juegos para enviar mensajes internos: desde inaugurar el certamen deportivo junto a Gisela Scaglia (alimentando la especulación sobre una posible reedición de la fórmula de 2023) hasta posar flanqueado por Pablo Javkin, Federico Angelini y Joaquín Blanco, potenciales nombres a nutrir la oferta electoral rosarina de Unidos.

Suramericanos: Pullaro junto a Llaryora, Torres, Valdés, Scaglia, Javkin, Angelini y Blanco, entre otros.

Paralelamente, el gobierno nacional ya puso en marcha, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la cabeza, una ronda de reuniones con caciques provinciales para buscar adhesiones a la reforma electoral, en tiempos en que el presupuesto 2027 acaparará la discusión en Diputados.

Respecto de los cambios electorales, la Casa Rosada sigue empantanada por falta de votos. La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado pasó a cuarto intermedio y no se sabe cuándo volverá a citar a sus integrantes.

Milei y las Paso

El Ejecutivo impulsa la eliminación de las Paso —con el argumento casi exclusivo del costo que involucran—, otros sectores dialoguistas van por la suspensión (como ocurrió en las legislativas de 2025), hay quienes pretenden hacerlas no obligatorias y la oposición más dura quiere mantenerlas.

En rigor, el mileísmo pretende evitar una segunda vuelta y, para eso, considera necesario fragmentar a la oposición. Para el peronismo, a su vez, las primarias son esenciales a la hora de dirimir liderazgos internos y consolidar una coalición competitiva.

Muchos gobernadores presionan para mantener esa herramienta. Pullaro quiere debatir al respecto y aclara que no acompaña la eliminación de las Paso, aunque avala su suspensión el año próximo. Su argumento: funcionan bien en las provincias, pero no a nivel nacional, donde además implican un gran gasto. En sintonía se expresaron Torres y Valdés. Un guiño a la Rosada con un impacto político aún por verse.

>>Leer más: El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales

Párrafo aparte para el caso santafesino: si bien la recientemente promulgada reforma electoral habilita la posibilidad inédita de que un precandidato a gobernador compita en las Paso acompañado por hasta tres opciones de vice, cobra cada vez más fuerza la chance de prescindir de esa herramienta en el próximo turno en las urnas.

Los libertarios, por su parte, tienen por delante diez semanas para tratar de redondear la sanción de la reforma electoral: el período ordinario de sesiones parlamentarias concluirá el 30 de noviembre.

En ese sentido, la Justicia electoral acaba de alertar sobre la necesidad de “observar los estándares internacionales en el tratamiento de las reformas” al régimen que regula los comicios. Es decir, que se cumplan los plazos para permitir una adaptación de los partidos y de las autoridades a los cambios, si los hubiera.

Cuenta regresiva

Las elecciones presidenciales serán el 24 de octubre de 2027, si es que no hay un adelantamiento —como también barajan en Balcarce 50—, y las Paso, de persistir, el 8 de agosto. Pero antes habrá que cumplir varios requisitos: cierre y publicación de padrones, inscripciones, campañas y diseño de boleta, entre otros.

Y, frente a un año electoral cada vez más cercano, se intensifican los movimientos políticos en Santa Fe. A la par del cuasi lanzamiento hacia la Gobernación por redes sociales del apoderado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Marcos Peyrano, crece la actividad en el peronismo.

La única certeza que por el momento impera en el atomizado PJ santafesino es apostar a que nadie saque los pies del plato (o del partido) y confluir en una competencia interna de pocos protagonistas. Con voluntad de disputar la Casa Gris ya se muestran Diego Giuliano, Germán Martínez, Marcelo Lewandowski y Pablo Corsalini.

El peronismo de Santa Fe se apresta a definir su estrategia electoral para el año próximo. Foto: Archivo / La Capital

Al mismo tiempo, Federico Pucciariello, exrugbier internacional, fundador y CEO de Essential Energy Holding (referente en biodiésel y energías renovables), es impulsado por el sector que conduce el justicialismo provincial. Lo perfilan como postulante de unidad y podrían sacarlo a la cancha en octubre.

Pucciariello viene de ser presentado al resto de los referentes peronistas durante una cena a la que no fue invitado el sector que comanda el exgobernador Omar Perotti, cuyo referente en la mesa política del peronismo santafesino, Juan Manuel Pusineri, insistió ante La Capital en reclamar al partido mayor participación y apertura de sus puertas a otros actores.

Incluso, el espacio madura un pedido a la administración de Pullaro para que convoque a todo el arco político con el objetivo de abordar el calendario electoral de la provincia. El rafaelino, en tanto, mensura si se anota en la carrera hacia la Casa Gris o encabeza una lista de aspirantes a la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Días agitados

La arena legislativa nacional le sigue generando dolores de cabeza al gobierno de Javier Milei, que finalmente habilitó la revisión de las partidas destinadas a discapacidad y universidades en el proyecto de presupuesto 2027 para aplacar algunas tensiones internas y encaminar las conversaciones con sus aliados del PRO y la UCR y los sectores involucrados. Sin recular con la pauta de equilibrio fiscal, el Ejecutivo deberá encontrar un punto medio en los recursos.

Frente a una opinión pública que se mantiene crítica, Milei viajará este lunes a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde apostará a mantener su reciente alto perfil exterior a través de la reafirmación del reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

>>Leer más: Milei viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU

En ese marco, el presidente podría reunirse con su par de EEUU, Donald Trump, quien volvió a sacudir el tablero global cuando puso en duda el histórico respaldo de su país hacia el Reino Unido por la soberanía del archipiélago austral.

Milei despegará nuevamente rumbo al país del norte (será su 18ª visita) con una luz roja titilando en el tablero: según el último informe del Indec para el segundo trimestre de 2026, ya hay 1,8 millones de desocupados en todo el país.

La tasa de desempleo en el Gran Rosario ascendió al 11,5 por ciento, posicionándolo como el aglomerado urbano con la mayor desocupación de la Argentina. Con una matriz productiva de perfil fuertemente industrial y metalmecánico, la caída de la actividad manufacturera nacional golpea a la región de modo directo.