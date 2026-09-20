Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe
Exclusivo suscriptores

Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

La Capital | suscriptores | Santa Fe

De la mano del éxito de los Juegos, Pullaro mide su musculatura política mientras otros esperan la señal de largada. En paralelo, Milei se reparte entre la causa Malvinas, el futuro de las Paso y las alertas en el tablero económico

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

20 de septiembre 2026 · 06:10hs

En la antesala de un ciclo electoral decisivo hacia 2027, la Casa Gris da por consolidado un hito estratégico: la ejecución de los Juegos Suramericanos. Más allá del ámbito estrictamente deportivo, el evento funciona como una vidriera institucional que exhibe estadios colmados y un masivo acompañamiento ciudadano, tanto en las competencias como en las actividades complementarias.

“Nos cuesta dimensionar lo que estamos viviendo”, describió el gobernador Maximiliano Pullaro al evaluar el impacto de los Juegos en Rosario y en el resto de las sedes. La magnitud del despliegue no solo generó reconocimiento técnico sino también un prudente repliegue —o silencio táctico— por parte de los sectores opositores.

El Senado santafesino aprobó el proyecto para convertir en ley la prohibición de la actividad de cuidacoches. Los municipios deben adherir a la norma.

El Senado convirtió en ley la prohibición de cuidacoches en toda Santa Fe: qué cambia

Las obras de TGN en Santa Fe incluye 147 km de cañerías y potencia en plantas para reforzar el abastecimiento.

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión

El mandatario santafesino —que procura sostener la indefinición respecto de su eventual reelección— busca capitalizar el evento más allá del mero posicionamiento de la provincia como polo organizativo de grandes convocatorias. En esa línea se inscribe la postal política del jueves pasado en el Fan Fest de Rosario, donde Pullaro recibió a sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

El gesto constituye una nueva señal emitida por un bloque de gobernadores del interior productivo que apunta a gravitar en la escena nacional posicionándose como garante de gobernabilidad, gestión y equilibrio territorial. Aunque, al mismo tiempo, aspira a la reelección comarcal el año próximo.

Pullaro y las postales oficialistas

Si bien es prematuro avizorar si las condiciones macro darán margen para la consolidación de una tercera vía competitiva frente al peronismo y al mileísmo en 2027, en el entorno de Pullaro lucen pragmáticos e insisten en priorizar la agenda local sin desviarse en especulaciones electorales.

No obstante, el jefe de la Casa Gris también aprovecha los Juegos para enviar mensajes internos: desde inaugurar el certamen deportivo junto a Gisela Scaglia (alimentando la especulación sobre una posible reedición de la fórmula de 2023) hasta posar flanqueado por Pablo Javkin, Federico Angelini y Joaquín Blanco, potenciales nombres a nutrir la oferta electoral rosarina de Unidos.

Suramericanos: Pullaro junto a Llaryora, Torres, Valdés, Scaglia, Javkin, Angelini y Blanco, entre otros.

Suramericanos: Pullaro junto a Llaryora, Torres, Valdés, Scaglia, Javkin, Angelini y Blanco, entre otros.

Paralelamente, el gobierno nacional ya puso en marcha, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la cabeza, una ronda de reuniones con caciques provinciales para buscar adhesiones a la reforma electoral, en tiempos en que el presupuesto 2027 acaparará la discusión en Diputados.

Respecto de los cambios electorales, la Casa Rosada sigue empantanada por falta de votos. La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado pasó a cuarto intermedio y no se sabe cuándo volverá a citar a sus integrantes.

Milei y las Paso

El Ejecutivo impulsa la eliminación de las Paso —con el argumento casi exclusivo del costo que involucran—, otros sectores dialoguistas van por la suspensión (como ocurrió en las legislativas de 2025), hay quienes pretenden hacerlas no obligatorias y la oposición más dura quiere mantenerlas.

En rigor, el mileísmo pretende evitar una segunda vuelta y, para eso, considera necesario fragmentar a la oposición. Para el peronismo, a su vez, las primarias son esenciales a la hora de dirimir liderazgos internos y consolidar una coalición competitiva.

Muchos gobernadores presionan para mantener esa herramienta. Pullaro quiere debatir al respecto y aclara que no acompaña la eliminación de las Paso, aunque avala su suspensión el año próximo. Su argumento: funcionan bien en las provincias, pero no a nivel nacional, donde además implican un gran gasto. En sintonía se expresaron Torres y Valdés. Un guiño a la Rosada con un impacto político aún por verse.

>>Leer más: El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales

Párrafo aparte para el caso santafesino: si bien la recientemente promulgada reforma electoral habilita la posibilidad inédita de que un precandidato a gobernador compita en las Paso acompañado por hasta tres opciones de vice, cobra cada vez más fuerza la chance de prescindir de esa herramienta en el próximo turno en las urnas.

Los libertarios, por su parte, tienen por delante diez semanas para tratar de redondear la sanción de la reforma electoral: el período ordinario de sesiones parlamentarias concluirá el 30 de noviembre.

En ese sentido, la Justicia electoral acaba de alertar sobre la necesidad de “observar los estándares internacionales en el tratamiento de las reformas” al régimen que regula los comicios. Es decir, que se cumplan los plazos para permitir una adaptación de los partidos y de las autoridades a los cambios, si los hubiera.

Cuenta regresiva

Las elecciones presidenciales serán el 24 de octubre de 2027, si es que no hay un adelantamiento —como también barajan en Balcarce 50—, y las Paso, de persistir, el 8 de agosto. Pero antes habrá que cumplir varios requisitos: cierre y publicación de padrones, inscripciones, campañas y diseño de boleta, entre otros.

Y, frente a un año electoral cada vez más cercano, se intensifican los movimientos políticos en Santa Fe. A la par del cuasi lanzamiento hacia la Gobernación por redes sociales del apoderado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Marcos Peyrano, crece la actividad en el peronismo.

La única certeza que por el momento impera en el atomizado PJ santafesino es apostar a que nadie saque los pies del plato (o del partido) y confluir en una competencia interna de pocos protagonistas. Con voluntad de disputar la Casa Gris ya se muestran Diego Giuliano, Germán Martínez, Marcelo Lewandowski y Pablo Corsalini.

El peronismo de Santa Fe se apresta a definir su estrategia electoral para el año próximo.

El peronismo de Santa Fe se apresta a definir su estrategia electoral para el año próximo.

Al mismo tiempo, Federico Pucciariello, exrugbier internacional, fundador y CEO de Essential Energy Holding (referente en biodiésel y energías renovables), es impulsado por el sector que conduce el justicialismo provincial. Lo perfilan como postulante de unidad y podrían sacarlo a la cancha en octubre.

Pucciariello viene de ser presentado al resto de los referentes peronistas durante una cena a la que no fue invitado el sector que comanda el exgobernador Omar Perotti, cuyo referente en la mesa política del peronismo santafesino, Juan Manuel Pusineri, insistió ante La Capital en reclamar al partido mayor participación y apertura de sus puertas a otros actores.

Incluso, el espacio madura un pedido a la administración de Pullaro para que convoque a todo el arco político con el objetivo de abordar el calendario electoral de la provincia. El rafaelino, en tanto, mensura si se anota en la carrera hacia la Casa Gris o encabeza una lista de aspirantes a la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Días agitados

La arena legislativa nacional le sigue generando dolores de cabeza al gobierno de Javier Milei, que finalmente habilitó la revisión de las partidas destinadas a discapacidad y universidades en el proyecto de presupuesto 2027 para aplacar algunas tensiones internas y encaminar las conversaciones con sus aliados del PRO y la UCR y los sectores involucrados. Sin recular con la pauta de equilibrio fiscal, el Ejecutivo deberá encontrar un punto medio en los recursos.

Frente a una opinión pública que se mantiene crítica, Milei viajará este lunes a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde apostará a mantener su reciente alto perfil exterior a través de la reafirmación del reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

>>Leer más: Milei viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU

En ese marco, el presidente podría reunirse con su par de EEUU, Donald Trump, quien volvió a sacudir el tablero global cuando puso en duda el histórico respaldo de su país hacia el Reino Unido por la soberanía del archipiélago austral.

Milei despegará nuevamente rumbo al país del norte (será su 18ª visita) con una luz roja titilando en el tablero: según el último informe del Indec para el segundo trimestre de 2026, ya hay 1,8 millones de desocupados en todo el país.

La tasa de desempleo en el Gran Rosario ascendió al 11,5 por ciento, posicionándolo como el aglomerado urbano con la mayor desocupación de la Argentina. Con una matriz productiva de perfil fuertemente industrial y metalmecánico, la caída de la actividad manufacturera nacional golpea a la región de modo directo.

Santa Fe Pullaro Milei antorcha Juegos Suramericanos

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
Ruta nacional 33.

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son

María José Vargas y Natalia Mendez comandan la selección argentina de ráquetbol en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los Juegos Suramericanos traerán a Rosario a la mejor jugadora del mundo en un deporte poco conocido

Naiara Esperanza Coronel, de 20 años, fue prendida fuego mientras dormía. Su novio fue acusado por femicidio.

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego

De derecha a izquierda, Jorge Henn, subsecretario de Transporte, y la secretaria del área, Mónica Alvarado, los elegidos. 

Santa Fe definió quién ocupará su silla en el Consejo de Control de la Hidrovía

Ver comentarios

Las más leídas

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

Edición impresa

domingo 20 de septiembre de 2026

tapa209

Insólito: el consorcio de un edificio del centro lleva 20 años tramitando el final de obra

Los departamentos de Corrientes al 200 acumulan décadas habitados, aunque no cuentan con el trámite municipal. Todavía lo están gestionando

Insólito: el consorcio de un edificio del centro lleva 20 años tramitando el final de obra

Por Carina Bazzoni
Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva
La Ciudad

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar
La Ciudad

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Lo más importante
Insólito: el consorcio de un edificio del centro lleva 20 años tramitando el final de obra

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Insólito: el consorcio de un edificio del centro lleva 20 años tramitando el final de obra

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

Ovación
Newells y su misión en Vicente López: agregarle más puntos al buen momento

Por Gustavo Conti

Newell's y su misión en Vicente López: agregarle más puntos al buen momento

Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

El Rojo le dio una mano y Newells se metió en zona de playoffs antes de enfrentar a Platense

El Rojo le dio una mano y Newell's se metió en zona de playoffs antes de enfrentar a Platense

Policiales
Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con Mujeres Activas en su jornada inaugural
La Región

Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

Se suspendió la actividad por el Día de las Infancias en el Autódromo
La ciudad

Se suspendió la actividad por el Día de las Infancias en el Autódromo

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino
Política

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos
Policiales

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones
La Ciudad

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Por Claudio Berón
Policiales

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia
La Región

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Central: Almirón y una semana para que el pueblo canalla lo abrace o lo suelte definitivamente

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central: Almirón y una semana para que el pueblo canalla lo abrace o lo suelte definitivamente

Newells: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada
Policiales

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos
Economía

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario
La Ciudad

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Almas limpias de derecha extrema

Por Jorge Asís
Política

Almas limpias de derecha extrema

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: 15 años sin tener nada
La Región

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: "15 años sin tener nada"

La producción industrial de la provincia acumula una caída de 3,5% en 2026
Economía

La producción industrial de la provincia acumula una caída de 3,5% en 2026

Alcaucil, una tradición productiva de Rosario que busca nuevos consumidores
Agro

Alcaucil, una tradición productiva de Rosario que busca nuevos consumidores

Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia
La Ciudad

Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia

Emotivo reclamo de justicia por Camila, la rosarina víctima de femicidio en San Juan

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Emotivo reclamo de justicia por Camila, la rosarina víctima de femicidio en San Juan

El escenario que se viene para la campaña agrícola 2026/27
Agro

El escenario que se viene para la campaña agrícola 2026/27