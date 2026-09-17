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El gobernador Pullaro respaldó la suspensión de las Paso nacionales

El jefe de la Casa Gris también diferenció las primarias a nivel nacional de las santafesinas y, de cara a 2027, dijo que no votaría una opción kirchnerista. Llamado de atención a Milei por el proyecto de presupuesto

17 de septiembre 2026 · 15:18hs
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Maximiliano Pullaro ratificó que

Foto: Archivo / La Capital

Maximiliano Pullaro ratificó que, por el momento, no planea dar un salto electoral hacia la Nación.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mostró este jueves a favor de acompañar la posible suspensión de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) nacionales en 2027, una alternativa que baraja la Casa Rosada en el marco de su proyecto de reforma electoral, al considerar “se usaron muy poco e imprimen un gasto muy importante”.

Respecto de las primarias a nivel nacional (que en 2025 fueron suspendidas), Pullaro enfatizó que “se usaron muy poco e imprimen un gasto muy grande” para el Estado. Y contrastó esa situación con lo que viene ocurriendo en la provincia.

“En Santa Fe es diferente. Es una herramienta que en la provincia sí sirve y la hemos usado”, afirmó el jefe de la Casa Gris en declaraciones a Radio 2.

Al respecto, recordó que las Paso permitieron definir candidaturas importantes en la provincia, incluida la propia elección en la que se impuso en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe. Y destacó el rol que tuvieron para dirimir postulaciones de otros espacios políticos.

>>Leer más: La suerte de las Paso nacionales divide a los legisladores santafesinos

El gobierno de Javier Milei busca, en tiempo de descuento, los avales que le permitan eliminar —o al menos suspender— las Paso de cara a los próximos comicios.

En Diputados, la exvicegobernadora de Santa Fe y jefa del bloque de Provincias Unidas (PU), Gisela Scaglia, ya había adelantado su intención de votar por la suspensión de las Paso, una alternativa a la eliminación que plantean en Balcarce 50. También pidió sumar Ficha Limpia a las negociaciones en curso.

De cara a 2027

Paralelamente, consultado acerca de qué habría votado en el balotaje de 2023 entre Sergio Massa y Milei, Pullaro aseveró: “Nunca lo haría por el kirchnerismo porque estoy convencido de que le hizo mucho daño a la Argentina”.

De ese modo, el gobernador expuso su posición frente a una eventual elección en la que La Libertad Avanza (LLA) vuelva a enfrentar a una alternativa vinculada al kirchnerismo. Además, planteó críticas al gobierno nacional por su relación con el interior productivo.

Asimismo, Pullaro descartó una candidatura a nivel nacional de cara al año próximo. “Me cuesta mucho salir de Santa Fe”, argumentó sobre la posibilidad de ir por la Presidencia.

En ese contexto, el radical insistió en que no acompañaría una opción kirchnerista o peronista en las próximas elecciones y cuestionó el rumbo adoptado por el país durante los últimos años.

Planteó también que la Argentina tiene actualmente nuevas oportunidades vinculadas al campo, la industria, la minería y el petróleo. “Pero hay que aprovecharlas bien”, afirmó.

El presupuesto de Milei

Acerca del presupuesto nacional 2027 y los recursos destinados a Santa Fe, Pullaro señaló que todavía no fue convocado a una reunión, aunque aseguró mantener una buena relación con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

No obstante, cuestionó especialmente las partidas previstas para el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. A su entender, Santa Fe necesita una inversión mucho mayor para recuperar la infraestructura vial.

El proyecto contempla 88.000 millones de pesos para la reparación de rutas en la provincia. "La verdad, es muy poco", sentenció el gobernador.

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