Los empresarios de Idea quieren blindar las "transformaciones" del modelo económico

Los directivos de la entidad presentaron el programa del coloquio que se realizará entre el 30 de septiembre al 1º de octubre en Mar del Plata

Mar del Plata recibirá nuevamente a los empresarios de Idea, para participar del 62º coloquio de la entidad.

Los ejecutivos y empresarios de Idea apuestan a blindar el actual modelo económico de los cambios políticos. La preocupación por darle larga vida a la “estabilidad” que entienden se logró en el último tiempo dominará buena parte de los paneles del tradicional coloquio que se realizará en Mar del Plata del 30 de septiembre al 2 de octubre.

“Aspiramos a que los que vengan construya sobre lo hecho, que los cambios se hagan respetando compromisos asumidos como el Rigi y la deuda, y que no se sigan discutiendo las cosas que nos trajeron hasta acá”, dijoel presidente de Idea, Santiago Mignone, durante una conferencia de prensa organizada para presentar el programa.

Fabián Kon, presidente del coloquio, completó: “Muchas de las transformaciones que se están haciendo son las que debatimos durante muchos años, ahora queremos ver cómo las consolidamos en el largo plazo”. Consideró importante que “la sociedad compre el concepto como valor básico”.

La visión de la entidad va acompañada de una agenda de competitividad, para que este proceso que valoran sea acompañado por decisiones de inversión, de una mirada sobre la inserción internacional, la educación, el mundo laboral, la política y la Justicia. Ese programa se desplegará en los paneles, que abordarán los cambios geopolíticos y el análisis de los “modelos” de Israel, Australia y Uruguay. Funcionarios del gobierno y políticos afines, como Patricia Bullrich, serán panelistas. La señal más cruda sobre el rumbo que imaginan quizás la den en la conferencia sobre la Justicia. Uno de los oradores será Diego Luciani, el fiscal que acusó a Cristina en la polémica causa Vialidad.

“Invirtiendo la historia, de promesa a potencia” es la consigna general del encuentro, que apuesta a “veinte años de crecimiento”. Luciana Paoletti, directora ejecutiva de Idea, explicó que la primera parte de la jornada inicial estará dedicada a la geopolítica. Margaret Myers disertará sobre los cambios en el orden mundial y Nicolás Aguzín sobre el mercado de capitales global.

Para analizar la “nueva era”, Guillermo Olivetto abordará los cambios demográficos, Mark Esposito los desafíos de la IA, y Julen Baztarrica,sobre recursos estratégicos. Hernán Kazah expondrá sobre “capitales en disputa”. El cierre del día uno estará a cargo del ex presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.

La estabilidad

El jueves, la agenda de debate estará centrada en la estabilidad. Matías Surt dará la visión económica y Andrea Castagnola la institucional. Luego, Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación y el fiscal Luciani hablarán sobre “La justicia desde adentro”.

La segunda parte de la jornada abordará la temática de educación, con la exposición,José Goity, ministro de Educación de Santa Fe, será uno de los presentes.

El viernes arrancará con paneles sobre el futuro del trabajo. A media mañana estará el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo.

Luego habrá dos paneles sobre experiencias que Idea toma como modelo: Israel y Australia. Sobre el final, empresarios contarán sus casos de éxito competitivo.dor Muñoz.Si bien el coloquio coincidirá en el tiempo con la semana Argentina en París, en Idea confían en contar con una fuerte presencia de referentes del gobierno nacional.