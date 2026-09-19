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Santilli les bajó el voltaje a los cortocircuitos con Bullrich por el presupuesto

El jefe de Gabinete dijo que se habló del tema durante la última reunión de la mesa política del gobierno, pero advirtió que la senadora “se fue antes”

19 de septiembre 2026 · 18:28hs
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El jefe de Gabinete

Foto: Archivo / La Capital

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, buscó minimizar la tensión con Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta nacional.

El jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, buscó este sábado bajar la tensión interna con la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, después de sus cuestionamientos a la Casa Rosada por los cambios incorporados al proyecto de presupuesto 2027.

Santilli también calificó como “divertido” el video en el que Bullrich, quien previamente había objetado que la mesa política del gobierno no tratara las modificaciones vinculadas con discapacidad en el proyecto de presupuesto, entona una canción de Lali Espósito.

Santilli le restó impacto al spot en el que se ve a la legisladora tararear el tema “No me importa” en su despacho. “Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así, me parece bien”, señaló el funcionario.

La posición del jefe de ministros se alineó con la del presidente Javier Milei, quien este viernes había considerado una “tontería mayúscula politizar el arte”, al tiempo que reveló que, tras la polémica inicial con la artista, escuchó algunos de sus temas y le gustaron.

Además, Santilli le respondió a Bullrich por sus críticas al ministro de Economía, Luis Caputo. La legisladora había manifestado su malestar por la eliminación sin previo aviso de la actualización automática para prestadores de discapacidad al asegurar: “Siento que me toman de tonta”.

Santilli y la dinámica del oficialismo

Frente a ese reclamo, el jefe de Gabinete aclaró la dinámica interna del oficialismo. “Tenemos una mesa de trabajo los martes y hablamos todos los temas. Algunos con profundidad, otros no tanto, pero sí hablamos. Patricia se tuvo que ir antes también el martes (pasado)”, concluyó.

Sobre si la modificación en el área de discapacidad había sido tratada en esa instancia, Santilli buscó bajar la exposición de las diferencias en la Casa Rosada.

“Como en el fútbol, en el vestuario hablamos los temas. En la mesa política se hablan los temas”, graficó el jefe de Gabinete.

La tensión dentro del oficialismo quedó expuesta a partir de los cambios incorporados al presupuesto 2027 en materia de discapacidad.

Bullrich admitió que desconocía las modificaciones incluidas por el gobierno en el texto enviado al Congreso. Y advirtió que esa situación podía afectar el vínculo del oficialismo con sus aliados parlamentarios.

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