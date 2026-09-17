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El desempleo se disparó en Rosario y ya es el más alto del país: llegó al 11,5%

La tasa de desempleo trepó 3,8 puntos en un año durante el segundo trimestre de 2026. Hay 83 mil personas desocupadas, 28 mil más que doce meses atrás, y se perdieron 22 mil puestos de trabajo.

17 de septiembre 2026 · 16:34hs
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Se registraron 83 mil desocupados

Se registraron 83 mil desocupados, 28 mil más que el año anterior, y se perdieron 22 mil puestos de trabajo en el segundo trimestre.

La crisis del mercado de trabajo estalló en el Gran Rosario durante el segundo trimestre de 2026, con una tasa de desocupación que se elevó al 11,5% de la población activa. No solo llegó a los dos dígitos sino que fue la más alta del país. El segundo aglomerado con mayor desempleo es el otro gran centro urbano de la Región Centro: Córdoba, con el 10,5%.

El gradual pero persistente aumento del desempleo que venía experimentando la región escaló en el período que va entre abril y junio, según las crudas cifras que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Relevó 83 mil desocupados, 28 mil más que un año atrás. Al mismo tiempo, la cantidad de ocupados se redujo en 22 mil.

El cambio es relevante porque, en las últimas mediciones, la tasa de empleo registraba leves aumentos aunque no alcanzaba para absorber la mano de obra que, inducida en buena medida por la caída de ingresos, se sumaba en forma creciente a la oferta laboral.

La tasa de actividad, que mide esa participación, daba cuenta de una presión laboral que era la principal causa del aumento del índice de desempleo. Esa presión se mantuvo alta. De hecho subió 0,2 punto porcentual respecto del mismo trimestre de 2025. Pero ahora convive con un indicador de empleo que, además, se redujo en casi dos puntos.

Por otra parte, el indicador de subempleo bajó apenas una décima, al 9,8%, lo que parecería reflejar que el mercado informal ya no alcanza como “colchón” frente a la destrucción de puestos de trabajo formales.

La cantidad de personas que trabajan involuntariamente menos de 35 horas semanales se mantuvo en 71 mil. A su vez, la cantidad de participantes del mercado laboral se incrementó en 5 mil, hasta 724 mil.

Si se suman los desocupados, los subocupados y los ocupados demandantes, la cantidad de población con problemas laborales llega a 259 mil personas, un 35% de la Población Económicamente Activa (PEA).

La medición nacional

Mientras en el Gran Rosario la tasa de desempleo subió 3,8 puntos interanual, a nivel nacional el crecimiento fue de tres décimas, al 7,9%. Como lo fue muchas veces a lo largo de la historia, los números de la región parecen anticiparse a los ciclos. En este caso, de crisis.

Las cifras describen un mercado laboral con alta oferta de mano de obra que no solo no puede ser absorbida sino que se encuentra con un escenario de destrucción de empleo. Y la informalidad ya no amortigua el impacto de la crisis económica.

Pese a la estigmatización, no es el Gran Buenos Aires el que encabeza el ranking de desempleo. Allí están Rosario y Córdoba, las dos “capitales” de la Región Centro, territorio heterogéneo que sufre el derrumbe de las actividades tradicionales sin que la agroindustria, uno de los vectores llamados a ganar en el actual modelo, neutralice la destrucción de empleo.

Mar del Plata quedó al borde de los dos dígitos y, con una tasa de desempleo del 9,9%, quedó en tercer lugar. En el cuarto aparecen Bahia Blanca (9,7%), Comodoro Rivadavia y Corrientes (9,1%). los partidos del Gran Buenos Aires y Río Gallegos, comparten la tasa de 8,8%. Siguen La Plata (8,7%), Santa Fe (8,6%) y San Nicolás - Villa Constitución (8,4%), que logró bajar casi un punto respecto del mismo trimestre del año anterior. El aglomerado que integran Ushuaia y Río Grande registró una desocupación de 8,1%, igual que Mendoza.

Los conurbanos que menor índice de desempleo presentaron fueron Viedma - Carmen de Patagones (0,7%), Santiago del Estero (0.9%), San Luis (2,6%), Neuquén y San Juan (3,2%) y Jujuy (3,4%).

Las variaciones porcentuales muestran el predominio de los nuevos enclaves de minería y energía entre los aglomerados con menor desocupación. También que los aglomerados pampeanos son grandes perdedores. Los números absolutos muestran las consecuencias de este desplazamiento. La población económicamente activa de las cuatro ciudades con más desempleo es de 2,055 millones de personas. Entre las cuatro con menor índice juntan 492 mil.

El primer trimestre del año

El último dato del Indec había marcado que la tasa de desocupación saltó más de un punto en el Gran Rosario para ubicarse el 8,2% en el primer trimestre de 2026. En un año se sumaron 10 mil desocupados a la población activa, pese a que la tasa de empleo subió. Como viene siendo una constante, el mercado laboral de la región no logra absorber el aumento de la oferta de mano de obra. La tasa de actividad del aglomerado, del 51,9%, es una de las más altas del país. El conglomerado que conforman San Nicolás y Villa Constitución se convirtió en el de mayor tasa de desempleo del país, con un índice de 10,4%.

A nivel nacional, la tasa de desocupación presentó una imperceptible baja de una décima porcentual respecto de un año atrás. Se ubicó en el 7,8%. Hubo también un leve aumento en el empleo, que pasó al 44,8%, y una suba de la subocupación al 11,1%.

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Mientras en el agregado de los 31 conurbanos que mide el Indec, el mercado laboral sigue resistiendo a través de la precarización laboral, el recurso del empleo refugio se agota a nivel territorial. Dos aglomerados pasaron la barrera de los dos dígitos de desempleo. Además del que involucra al cordón siderúrgico que comparten Santa Fe y Buenos Aires, Bahía Blanca registró una tasa de 10,1%.

En el caso de Rosario, la presión de la oferta de trabajo se consolida como una tendencia histórica con cada medición. Entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, se sumaron 27 mil personas al mercado laboral. La creación de 18 mil empleos en ese período no alcanzó para absorberlas. Además, aumentó la cantidad de subocupados en 7 mil. La tasa de subempleo orilló el 9%, contra 8,2% respecto de un año atrás.

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