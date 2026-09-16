La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el presupuesto 2027: cuáles son

El proyecto contiene intervenciones en rutas nacionales de la provincia, con más de $88.470 millones previstos para su ejecución

El proyecto de presupuesto nacional 2027 contempla cinco obras públicas para la provincia de Santa Fe. Las intervenciones están concentradas principalmente en rutas nacionales y abarcan tareas de conservación, mantenimiento, bacheo y ampliación de la infraestructura vial.

En conjunto, los cinco proyecto representan más de $88.470 millones a devengar, aunque se trata de obras con esquemas de ejecución plurianual, por lo que los montos consignados no necesariamente corresponden al gasto total que se realizará durante 2027.

Una de las principales intervenciones previstas es la conservación de rutina de la ruta nacional 11 , en el tramo comprendido entre Rosario y Santa Fe . Para esta obra se contempla un importe total a devengar de $21.275 millones .

El segundo proyecto corresponde a la ruta nacional 33 , donde se prevé una obra de conservación mediante un sistema modular. El tramo incluido se extiende desde Sancti Spiritu hasta la Circunvalación de Rosario . El presupuesto contempla para esta intervención $9.687,621 millones .

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El proyecto de mayor monto dentro de las cinco obras santafesinas corresponde a la ruta nacional 178. La intervención contempla el reciclado y bacheo de la carpeta de concreto asfáltico en el tramo comprendido entre el empalme con la 33 y Las Rosas. Para esta obra se prevé un importe de $47.850 millones.

También está contemplada una intervención específica sobre la ruta nacional 11, en el tramo comprendido entre Las Garzas y Las Toscas. El proyecto prevé la conservación del puente sobre el arroyo El Ceibalito, con una inversión prevista de $1.672 millones.

La quinta obra incluida en el presupuesto nacional 2027 para Santa Fe es la construcción de terceros carriles en la rutan nacional 9, correspondiente a la autopista Rosario-Buenos Aires. El proyecto contempla un importe total a devengar de $7.985 millones.

Un esquema de ejecución plurianual

Los montos incluidos en el presupuesto 2027 deben interpretarse dentro de un esquema plurianual de ejecución.

Esto significa que la autorización presupuestaria permite asumir compromisos que pueden extenderse durante varios ejercicios y que los desembolsos necesarios para completar una obra pueden distribuirse entre distintos años.

Por eso, los importes consignados para cada proyecto no representan necesariamente el dinero que será desembolsado íntegramente durante 2027, sino los compromisos de inversión contemplados dentro del programa de ejecución.

Para Santa Fe, el listado nacional concentra las principales obras proyectadas en mantenimiento y recuperación de rutas, reparación de infraestructura vial y ampliación de capacidad de circulación, con intervenciones distribuidas en distintos corredores estratégicos de la provincia.