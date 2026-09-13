La dirigencia se alista para la carrera por la Gobernación y la Intendencia de Rosario

Promulgada la reforma electoral, y una vez finalizados los Juegos Suramericanos 2026, Unidos, el peronismo y La Libertad Avanza comenzarán a ordenar sus fichas para los comicios del año próximo

Con las nuevas reglas de juego ya promulgada s en Santa Fe, y una vez finalizados los Juegos Suramericanos 2026 (el evento deportivo y cultural más importante de los últimos años), el arco político empezará a definir su oferta de precandidatos para los comicios del año próximo , que por primera vez -gracias a la flamante Constitución provincial- incluirán la posibilidad de reelegir gobernador y vice.

En la alianza Unidos impera el convencimiento de que Maximiliano Pullaro irá por un segundo mandato. Si bien el jefe de la Casa Gris mantiene en reserva los pasos a seguir, días atrás potenció las expectativas al afirmar: “Queremos seguir gobernando (...). Estamos en septiembre y no hay muchos candidatos. Ni en el frente (oficialista) ni enfrente” .

De hecho, en el propio gabinete santafesino vienen pidiendo la reelección de Pullaro, e incluso lo proyectan hacia la pelea nacional por la Casa Rosada. En Unidos también se esperan definiciones respecto de la chance de prescindir de las Paso para vicegobernador -habilitada por la reciente reforma electoral- y replicar el esquema de alianza original .

En el peronismo provincial, en tanto, madura una convocatoria a todas sus tribus con la misión de preservar la unidad como garantía para plantar una alternativa competitiva a Unidos. El programa de gestión, las precandidaturas y la política de alianzas marcan a fuego la agenda del PJ.

En principio, con las Paso obligatorias confirmadas en el territorio santafesino, nadie divisa la posibilidad de ir a las urnas por fuera de la estructura partidaria.

>>Leer más: Reforma electoral de Santa Fe: el Senado provincial la aprobó por unanimidad y es ley

En ese marco, el diputado nacional y líder del Frente Renovador (FR), Diego Giuliano, fue el primero en devolver la estocada de Pullaro hacia sus rivales. Picando en punta en la carrera hacia la Gobernación, acaba de reunir en Rosario a buena parte del justicialismo provincial junto a Sergio Massa.

El borrador de la grilla de largada suma al jefe del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez (de La Corriente +), al integrante del espacio Vamos e intendente de Pérez, Pablo Corsalini, y a Federico Pucciariello, fundador y CEO de Essential Energy Holding (firma referente en la producción de biodiésel).

Paralelamente, hay quienes visualizan al exgobernador Omar Perotti en la puja por un lugar en la Cámara baja provincial para consolidar una bancada propia de mayor magnitud, al tiempo que se observan con atención los movimientos del senador nacional Marcelo Lewandowski. A su vez, el grupo denominado Rais (intendentes del PJ liderados por el funense Roly Santacroce) pide tallar en las definiciones electorales.

La Casa Gris, uno de los objetivos electorales de 2027. Foto: Archivo / La Capital

Asimismo, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, quien meses atrás adelantó verbalmente que dejará la magistratura en noviembre, no descarta competir por una banca en Diputados de la provincia.

Por lo pronto, en La Libertad Avanza (LLA) parecen supeditar las definiciones locales a la suerte que corra la reforma electoral que impulsa a nivel nacional el gobierno de Javier Milei.

Otro factor que parece influir en la demora de las decisiones es la posibilidad de que la jefa de LLA de Santa Fe, la diputada nacional Romina Diez, acompañe a Milei como vice en la fórmula con la que el jefe del Estado buscará la reelección en 2027. En su momento, la economista rosarina fue considerada la candidata natural del espacio para la Casa Gris.

>>Leer más: Santa Fe: los desafíos que imponen las nuevas reglas de juego electorales

La apuesta libertaria en la provincia sigue consistiendo en presentar postulantes propios en todo el territorio, aunque no se descarta abrirles la puerta a dirigentes de otros sectores políticos que eventualmente decidan saltar a la vereda violeta. Además, insisten en rechazar una alianza con Unidos (desde donde continúan alentando esa chance para, por ejemplo, la puja por la Intendencia de Rosario).

Quien también definirá en lo que resta del año si se candidatea a gobernadora es la diputada provincial Amalia Granata (Somos Vida). La legisladora sorprendió con una impronta acuerdista durante el reciente debate por la reforma electoral santafesina. Su par Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), ya adelantó que participará de la disputa por la Casa Gris.

Puja por la Intendencia de Rosario

Respecto de la atractiva pelea electoral por la Intendencia de Rosario, el menú preliminar de Unidos contempla a María Eugenia Schmuck (presidenta del Concejo Municipal) y a dos integrantes del PRO: Federico Angelini (funcionario del Ministerio de Seguridad provincial) y la edila Anita Martínez.

El socialismo aspira a competir en las Paso locales y su danza de nombres incluye al concejal Federico Lifschitz, a los diputados provinciales Lionella Cattalini y Joaquín Blanco(jefe del partido en la Bota) y a la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda.

No obstante, la opción de apostar a un tercer mandato del intendente Pablo Javkin se mantiene latente. Al respecto, el titular del Palacio de los Leones no desespera, ya que considera que el ordenamiento ocurrirá a lo largo de los dos primeros meses de 2027 (las listas tendrán que estar definidas en febrero).

En Rosario habrá una atractiva batalla electoral por el principal despacho del Palacio de los Leones. Foto: Héctor Río / La Capital

En LLA, la propuesta rosarina todavía no es clara: a la potencial nominación del concejal Juan Pedro Aleart podría añadirse la del diputado nacional Agustín Pellegrini. Y resta conocer el final de la novela de una probable sociedad con Unidos en la ciudad, instancia que inquieta a un pilar de la coalición oficialista: el Partido Socialista (PS).

En el peronismo, el concejal Juan Monteverde (Ciudad Futura) se mantiene como el principal contendiente opositor para pelearle la Municipalidad al oficialismo.

Sin embargo, frente a la sociedad política con el extrapartidario, no se descarta que el perottismo, el sector de Lewandowski y el Movimiento Evita busquen un candidato propio para la compulsa rosarina: otro punto esencial a abordar en el próximo cónclave del PJ santafesino.