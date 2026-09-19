Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia

En el marco del proceso de expansión de su oferta académica, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) ofrecerá desde el año próximo la Licenciatura en Musicoterapia. La propuesta fue diseñada en conjunto por la Facultad de Psicología y la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes . La formación combina herramientas musicales, prácticas clínicas y trabajo comunitario, con una mirada situada en la realidad argentina y latinoamericana. La carrera comenzará a dictarse el año próximo y la inscripción se abrirá en noviembre.

La nueva carrera propone articular la formación artística con las prácticas vinculadas a la salud , entendiendo el arte no solamente como una expresión, sino también como una posibilidad para generar otras formas de encuentro y de relación con los demás. "Para la Facultad de Psicología es un gran logro incorporar esta carrera, ya que la musicoterapia es una disciplina que desde hace años forma parte de las intervenciones en el campo de la salud mental ", destaca Soledad Cottone, decana de la Facultad de Psicología de la UNR.

El ejercicio profesional de la musicoterapia está reglamentado desde 2015 (por la ley 27.153), pero la disciplina tiene un desarrollo histórico mucho más extenso. Ya suma más de 60 años de historia en el país y forma parte de la Universidad Pública desde 1994, cuando se habilitó la primera carrera en la Universidad de Buenos Aires . Ahora, la UNR será la segunda universidad pública del país en ofrecer esta formación .

La licenciatura tendrá una duración de 4 años, con 2.380 horas de interacción pedagógica, y se cursará tanto en Psicología como en la Escuela de Música, ambos edificios están ubicados en el Centro Universitario Rosario, más conocido como La Siberia, en la zona sur de la ciudad. Los títulos son oficiales y la carrera es gratuita.

Abrir puertas a nuevas carreras

Cottone destaca que la nueva carrera es fruto de un trabajo conjunto entre la Facultad de Psicología y la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes, con la coordinación y el diseño a cargo de profesionales de la Musicoterapia y el aval de la Red Latinoamericana de Musicoterapeutas.

La licenciatura plantea una formación que pone en diálogo el arte, la salud y el cuidado, con una mirada centrada en las características sociales y culturales de la región. En ese sentido, la formación musical tendrá un perfil particular. El juego, la improvisación y la creación serán algunas de las herramientas centrales, mientras que se recuperarán expresiones musicales populares de Argentina y Latinoamérica.

El trabajo grupal y comunitario tendrá también un lugar destacado, en articulación con las prácticas clínicas individuales. Otro de los rasgos de la carrera será el contacto temprano con el campo profesional: las prácticas comenzarán desde el primer año, buscando que los estudiantes puedan vincular desde el inicio los contenidos de la formación con situaciones concretas de instituciones, comunidades y personas.

"Desde el comienzo, el diseño de la carrera nace de un abordaje multidisciplinario, lo que significó todo un desafío para los profesionales de la música y la psicología poder encontrarnos", apunta y destaca que la ampliación de la propuesta académica aparece también como una forma de sostener el crecimiento de la universidad pública y de ampliar las posibilidades de acceso a la educación superior.

Este año, la Facultad de Psicología puso en marcha la carrera de Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico, que se ubicó entre las cinco carreras con más inscriptos en la universidad pública rosarina.